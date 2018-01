O elevă de 14 ani a fost agresată sexual într-o școală 

Un muncitor dintr-o echipă care lucra la rețeaua de alimentare cu apă din comuna Găneasa a intrat în curtea școlii din satul Dranovățu și a agresat sexual o elevă de clasa a VII-a.

Evenimentul s-a produs miercuri, 17 ianuarie 2018, într-una dintre pauze. Un muncitor în vârstă de 47 ani, care făcea parte din echipa firmei care execută în comuna Găneasa lucrări la rețeaua de alimentare cu apă, a pătruns în curtea școlii și a încercat să seducă o elevă în vârstă de 14 ani. S-a apropiat de fată, a încercat să o sărute și chiar ar fi atins-o în zona intimă. Colegii copilei au anunțat imediat profesorii, una dintre dirigintele claselor care funcționează în școala din satul Dravovățu, structură a Școlii Gimnaziale Găneasa, anunțând conducerea școlii.

„Am aflat de incident în ziua în care s-a întâmplat, m-a anunțat profesorul de serviciu, o doamnă dirigintă de la una dintre clasele de gimnaziu care funcționează acolo. Am încercat să dăm de persoana respectivă, echipa respectivă de muncitori plecase, ne-am sfătuit și am anunțat telefonic poliția din localitate. Inspectoratul Școlar l-am anunțat a doua zi, după ce am stat din nou de vorbă cu elevii, în prima zi era final de program și am vrut să fim siguri pe ce spunem, pentru că știți cum sunt copiii, se mai influențează între ei… Din ce spun copiii, este vorba de o singură fetiță agresată“, a declarat vineri, 19 ianuarie 2018, directorul Școlii Gimnaziale Găneasa, prof. Claudia Neacșa.

La școala din localitate a venit să cerceteze cele întâmplate și o echipă din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt. „Împreună cu inspectorul de zonă Cârstea Dalia ne-am deplasat la Școala Gimnazială Găneasa, vom avea o discuție cu profesorul de serviciu, cu doamna dirigintă și în funcție de ce au de spus luăm măsurile în consecință“, a declarat inspectorul școlar Toma Prună.

Suspectul a fost audiat în cursul zilei de vineri, 19 ianuarie 2018, de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, la finalul audierilor urmând să hotărască măsurile legale. Eleva, de asemenea audiată, a fost asistată de un psiholog desemnat de Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Olt, instituție care a solicitat, de asemenea, Primăriei Găneasa să efectueze o anchetă socială în familia minorei pentru a stabili dacă se impun măsuri de protecție. Eleva se află în grija bunicilor materni, după ce părinții săi s-au despărțit legal, iar mama, care a primit custodia, și-a găsit de lucru în străinătate.

