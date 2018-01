Produsele Uzinei Mecanice Ramnicu Valcea, APRECIATE in toata Europa! 

Uzina Mecanica Rm.Valcea a luat fiinta in anul 1981 avand ca obiect de activitate principal realizarea de confectii metalice. Prin investitiile continue in tehnologii si echipamente moderne am reusit sa ne impunem ca una din cele mai importante companii din acest domeniu. Utilizand la maximum facilitatile pe care le detinem, de la proiectarea produselor pana la livrarea acestora, avem capacitatea sa realizam proiecte diverse oferind servicii complete clientilor nostri.