PROTEST la Voineasa pentru deschiderea partiei Transalpina Ski! Zeci de mii de oameni REVOLTATI!

Incompetenta crasa a primarului Gabriel Nastasescu din Voineasa! Acesta nu a reusit sa intreprinda demersurile necesare deschiderii partiei de la Transalpina Ski pentru sezonul de iarna 2017-2018! Zeci de mii de iubitori ai sporturilor de iarna sunt revoltati de aceasta situatie strigatoare la cer. Chiar s-a lansat si un APEL pe facebook la un protest in fata Primariei Voineasa: Dacă vrei să sprijini turismul si in special domeniului schiabil Transalpina Ski Resort, ne vedem maine dimineata 05.01.18 ora 8 in fata primarie din Voineasa. #euvreausaschiezinromania.

Foarte suparati sunt si detinatorii de pensiuni din zona! Iata ce a postat pe facebook unul dintre acestia:

Incompetenta unora ne pune pe noi privatii in situatii delicate. Dupa ce ani de zile investim in zona Voineasa sau Obarsia Lotrului fara nici un sprijin din partea autoritatilor, mai mult cu piedicile de rigoare, acum ne vedem in situatia de a pune lacatul pe afacere in plin sezon. Ma intreb oameni din Voineasa, cei care L-au votat pe primarul ales nu vad ca el este singurul care nu a reusit să deschida partia in plin sezon. In cei doi ani de la investire „incertitudinea” a fost cuvantul de ordine. Mergeti seara prin Voineasa si toată Valea Lotrului si vedeti luminile stinse in toate pensiunile. Spuneti Multumesc primarie Voineasa pentru sprijinul acordat.