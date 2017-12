Regele Mihai I a fost inmormantat la Curtea de Arges. In Piata Palatului Regal din Bucuresti s-a strigat „Regele Mihai!” si „Monarhia salveaza Romania”. Mii de oameni au intampinat trenul regal pe peroanele garilor, in drum spre Curtea de Arges 

Regele Mihai a fost inmormantat sambata seara in noua Catedrala din Curtea de Arges, la funeralii participand reprezentantii mai multor familii regale si imperiale. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost transportat, cu trenul regal, la Curtea de Arges, unde a avut loc ceremonia de inmormantare a fostului suveran. Regele a fost inmormantat in Catedrala Manastirii Curtea de Arges, unde este inmormantata si sotia sa, Regina Ana. Mii de oameni au insotit cortegiul funerar in prima parte a zilei, pe strazile din Bucuresti, si alte cateva mii au intampinat trenul regal pe peroanele garilor prin care acesta a trecut in drum spre Curtea de Arges. In gara din Curtea de Arges, trenul a fost asteptat de 2.000 de oameni.

Sambata dimineata, la Palatul Regal, premierul Mihai Tudose, sefii Camerelor Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Romaniei si-au exprimat condoleantele familiei regale. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a plecat de la Palatul Regal spre Catedrala Patriarhala in aplauzele oamenilor, care au strigat „Regele Mihai”, „Monarhia salveaza Romania” si „Jos comunistii”

Programul funerariilor, asa cum a fost furnizat de catre Casa Regala a Romaniei, dar si detalii inedite de pe parcursul funeraliilor:

Ora 10.03. Sala Tronului – Reprezentantii cultelor religioase aduc un ultim omagiu Regelui Mihai.

La ora 10.25, in Sala Tronului – Slujba religioasa de 10 minute oficiata de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane alaturi de un sobor de preoti.

Ora 10.35 – 10.43. Piata Palatului Regal – Iesirea participantilor din Sala Tronului in Piata Palatului Regal.

Ora 10.45. Piata Palatului Regal – Iesirea sicriului (cu stindardul regal si Coroana de Otel) din Palatul Regal spre Piata Palatului, in urmatoarea ordine: semnal de trompeta unic, un soldat care poarta crucea, clerul ortodox, sicriul purtat cei opt militari, urmat de Majestatea Sa Custodele Coroanei si Alteta sa Regala Principele Radu. Sunt interpretate marsuri funebre. Incep sa traga clopotele de la toate bisericile din imprejurimi.

Ora 11.00. Piata Palatului Regal – Al doilea semnal funerar de trompeta marcheaza inceperea ceremoniei religioase si militare.

Ora 11.00. Piata Palatului Regal – Serviciu religios oficiat de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane alaturi de un sobor de preoti.

Ora 11.10. Piata Palatului Regal – La incheierea serviciului religios, fara ca nimeni sa-si paraseasca locurile, este dat al treilea semnal funerar de trompeta.

Ora 11.10 – 11.20. Piata Palatului Regal – Afetul de tun tras de un vehicul militar vine incet spre catafalc. Muzica militara incepe sa cante marsuri funebre. Cei opt militari din Brigada 30 Garda iau sicriul de pe catafalc si il asaza pe afetul de tun. Alt militar ia crucea si se deplaseaza in fata afetului de tun. Dupa ce au pus sicriul pe afetul de tun, soborul de preoti se grupeaza in spatele crucii si in fata afetului de tun.



Ora 11.18: Sicriul este pus pe afetul de tun. Oamenii prezenti in Piata Palatului Regal striga „Regele Mihai” si „Monarhia salveaza Romania!” Se formeaza convoicul pentur a porni spre Catedrala Patriarhala, unde va avea loc slujba

Ora 11.10 – 11.20. Piata Palatului Regal – In acest interval orar, simultan cu purtarea sicriului catre afet, Muzica Militara urmata de trei detasamente ale MapN (58 de militari de la Fortele Terestre, 58 de militari de la Fortele Aeriene si 58 de militari de la Fortele Navale) se asaza in formatie pentru a onora plecarea pe ultimul drum a ultimului maresal al Armatei Romane, comandant suprem al Armatei Regale in al Doilea Razboi Mondial.

Ora 11.25. Piata Palatului Regal – Imediat ce convoiul s-a format, se pune in miscare. Se trag clopotele de la bisericile din imprejurimi.

Convoiul s-a pus in miscare in aplauzele oamenilor prezenti in Piata Palatului.

Foto Dan Mihai Balanescu

Ora 11.30 Cortegiul funerar traverseaza Piata Palatului Regal si se indreapta pe Calea Victoriei pana la Piata Natiunilor Unite apoi vireaza la stanga pe Splaiul Independentei si apoi, dupa Palatul de Justitie vireaza la dreapta pe Splaiul Independentei pana la intrarea pe Dealul Patriarhiei.

11.32: Mii de oameni se afla pe Calea Victoriei, pe traseul parcurs de cortegiul funerar.

Ora 12.40 – 12.45. Catedrala Patriarhala – Sosirea in piateta Catedralei Patriarhale. Intrarea in catedrala se face in urmatoarea ordine: militarul cu crucea, soborul de preoti, militarii cu sicriul, Familia Regala.

Ora 12.50 – 14.00. Catedrala Patriarhala – Slujba de inmormantare oficiata de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.

Ora 14.00. Catedrala Patriarhala – Familiile Regale straine, demnitarii straini si romani ies din Catedrala si asteapta sicriul. Iesirea din catedrala se va face in urmatoarea ordine: militarul cu crucea, PF Daniel si soborul de preoti, militarii cu sicriul, Familia Regala.

Ora 14.00 – 14.05. Catedrala Patriarhala – Cortegiul va parcurge traseul pe jos pana la clopotnita, unde vor astepta masinile funerare. In prima masina va fi introdusa Coroana de Otel, iar in cea de-a doua masina vor fi introduse sicriul (cu stindardul regal) si crucea.

Ora 14.05 – Cortegiul funebru porneste spre Gara Regala Baneasa pe traseul Piata Unirii – Piata Universitatii – Piata Romana – Piata Victoriei – Piata Charles de Gaulle – Arcul de Triumf – Bd. Kiseleff – Gara Baneasa.

Ora 14.35. Gara Regala Baneasa – La Gara, militarii Brigazii 30 Garda preiau sicriul si crucea si parcurg drumul prin interiorul garii pana pe peron, unde Jandarmeria Romana in uniformele de ceremonie va da onorul si va intona marsuri funebre pana la introducerea sicriului in vagonul mortuar.

Ora 17.30. Gara din Curtea de Arges – Trenul Regal soseste in Gara din Curtea de Arges. Militarii Brigazii 30 Garda, din vagonul mortuar vor preda altor militari, de pe peron, sicriul si crucea. Semnal scurt de trompeta, urmat de marsuri funebre. Militarii parcurg peronul garii. Familia Regala va urma sicriul, in ordinea de precadere. La iesirea din gara, se vor afla in fata, Garda de Onoare si Muzica Militara. Vor fi introduse sicriul si apoi crucea in masinile mortuare, iar cortegiul funerar se va deplasa spre Catedrala din Curtea de Arges.

Ora 17.50. Catedrala din Curtea de Arges – Sosirea la Catedrala. Coborarea sicriului din masina mortuara purtat de cei opt militari. Sicriul este purtat in Catedrala Manastirii Curtea de Arges.

Ora 17.50 – 18.20. Catedrala din Curtea de Arges – Slujba de inhumare in Catedrala oficiata de IPS Mitropolitul Nifon, Arhiepiscop al Targovistei si Exarh Patriarhal, IPS Calinic, Arhiepiscopul Argesului si Muscelului si IPS Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale alaturi de un sobor de preoti.

Ora 18.20 – 18.30. Catedrala din Curtea de Arges – Militarii intra si preiau sicriul si crucea si se deplaseaza catre Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala urmati de cortegiul funerar. In Catedrala va intra doar Familia Regala romana.

Ora 18.40. Noua Catedrala din Curtea de Arges – In momentul coborarii sicriului in cripta, militarii ies din Catedrala. In acest moment, vor fi trase 21 de salve de tun de catre Brigada 30 Garda. Pe acest moment vor fi intonate Imnul National si Imnul Regal.

Ora 18.50. Catedrala din Curtea de Arges – Semnalul de trompeta – Stingerea- Incheierea ceremoniei funerare.

In afara de Familia Regala a Romaniei, la funeraliile Regelui Mihai I vor fi reprezentate Familiile Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia. Vor fi reprezentate Familiile Imperiale din Rusia, Austria si Germania, Familia Mare Ducala de Baden, Familia Regala de Wurttemberg si Familia Princiara de Ligne.

La funeraliile Nationale ale Regelui fi prezenti:

Majestatea Sa Regele Carl XIV Gustaf al Suediei

Majestatea Sa Regina Silvia a Suediei

Alteta Sa Regala Marele Duce de Luxemburg

Majestatea Sa Regele Juan Carlos I al Spaniei

Majestatea Sa Regina Sofia a Spaniei

Alteta Sa Regala Principele de Wales

Majestatea Sa Regele Simeon al II-lea al bulgarilor

Majestatea Sa Regina Anne-Marie a elenilor

Alteta Sa Regala Principesa Muna a Iordaniei

Alteta Sa Regala Principesa Astrid a Belgiei

Alteta Sa Regala Principele Lorenz al Belgiei

Alteta Sa Regala Principele Mostenitor Alexandru II al Serbiei

Alteta Sa Regala Principesa Mostenitoare Ecaterina a Serbiei

Alteta Sa Regala Ducele de Braganza

Alteta Sa Imperiala si Regala Principele Georg al Prusiei

Alteta Sa Imperiala si Regala Arhiducele Karl al Austriei