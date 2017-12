Municipiul Dragasani este sufocat de gunoaie! Primarului Cristian Nedelcu nu-i pasa!

Municipiul Dragasani este sufocat de gunoaie! Societatea de salubritate, care are contract cu Primaria Dragasani, nu a mai ridicat de zile intregi gunoiul, iar localnicii sunt obligati sa suporte mirosurile pestilentiale si adevaratele focare de infectii! In acest timp, primarul Cristian Nedelcu da neputincios din umeri si isi vede linistit de matrapazlacurile economice. Pana la urma, acei locuitori din Dragasani care l-au votat pe Nedelcu isi cam merita soarta! Asa e cand votezi oameni nepotriviti in fruntea urbei!