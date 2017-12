Tinerii din Slătioara şi cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie vor fi premiaţi de primarul Sorin Romcescu

Peste două săptămâni, tinerii din comuna Slătioara care au împlinit în acest an 18 ani şi cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie vor primi, într-un cadru festiv, diplome cadouri şi sume de bani oferite de primarul Sorin Romcescu. Pe 22 decembrie va fi rândul celor mici care vor prezenta serbările lor de final de an şi cărora Moş Crăciun le va aduce de la primărie cadouri tradiţionale. În comuna Slătioara vor fi mai multe sărbători în luna decembrie şi totul cu bani foarte puţini de la buget. Patru zile de baluri pregăteşte primăria Slătioara. Acestea vor avea loc în serile zilelor de 25-25 decembrie şi 1 şi 2 ianuarie 2018 în căminele culturale din Rugetu şi Mogeşti. Localnicii vor avea acces gratuit, iar primarul a declarat că ar fi încântat dacă ar veni şi turişti la aceste baluri tradiţionale zonei. Primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, va primi de la Ministerul Dezvoltării Regionale suma de circa 2,6 milioane de RON pentru finanţarea prin PNDL 2 a proiectului de construire a dispensarului medical din satul Mogești. Noul dispensar va deservi trei sate, deoarece va fi amplasat mai aproape de centrul comunei. Alt proiect este „Modernizare drumuri de interes local în lungime de 4 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea” (3,6 milioane de RON). În vederea modernizării infrastructurii, dar şi pentru creşterea nivelului de trai al cetăţenilor din Slătioara, primarul Sorin Romcescu a depus în primăvara acestui an la Ministerul Dezvoltării Regionale şase proiecte, trei care vizează asfaltarea, în total, a încă 15 kilometri de drumuri comunale, construirea unui dispensar uman şi modernizarea iluminatului public. Un alt proiect absolut necesar pentru comunitate care va fi finanţat tot din fonduri de la Guvern cuprinde construirea a 9 punţi pietonale peste pâraiele Cerna, Tărâia şi Valea Plopilor. „Aveam trei proiecte depuse pentru infrastructura rutieră, un proiect pentru modernizarea a 6,2 kilometri de drumuri comunale, un altul de 4,8 kilometri şi cel de-al treilea de 4 kilometri, în total peste 15 kilometri de drumuri de interes local. Tot pe infrastructură am mai depus un proiect care prevede construirea a 9 punţi pietonale. Noul dispensar va deservi trei sate, deoarece va fi amplasat mai aproape de centrul comunei. Cel de-al şaselea proiect, care nu are o valoare foarte mare prevede modernizarea iluminatului public”, a declarat primarul Sorin Romcescu înainte de repartizarea banilor prin PNDL 2. Primarul localităţii Slătioara Sorin Romcescu a reuşit, de-a lungul mandatelor sale, să creeze o infrastructură modernă în localitate. Social-democratul spune că a reuşit să acceseze atât proiecte guvernamentale, cât şi proiecte europene, indiferent de partidul care se afla la guvernare, secretul fiind dorinţa de a realiza ceva pentru comunitatea care i-a încredinţat votul.