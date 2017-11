Compania a dezvoltat o rețea de depozite moderne, distribuite în zona din sudul țării. Debutând cu un mic depozit de materiale de construcții în anul 1992, Damila a evoluat și s-a dezvoltat sănătos, devenind astăzi, după 25 de ani de activitate, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniu din România. Astfel, Damila – producător și distribuitor de materiale de construcții și finisaje – a reușit să evolueze într-un mediu de afaceri competitiv și uneori ostil pentru investitorii români, păstrându-și totodată rădăcinile în localitatea unde a început totul, comuna Măciuca din județul Vâlcea.

„Cu nostalgie îmi aduc aminte de primele tranzacții din anul 1992, când vânzarea câtorva kilograme de cuie în comuna natală reprezenta un real succes pentru tânărul de atunci, de 22 de ani. Astăzi, Damila înseamnă o companie serioasă, de dimensiune medie spre mare, daca luăm în considerare cifra de afaceri exprimată în milioane euro, însă pentru mine, pentru colectivul de oameni fără de care Damila nu ar fi ajuns la această aniversare și la acest nivel, reputația, respectul prin calitate garantată față de partenerii noștri este valoarea care contează. Se împlinesc așadar 25 de ani plini de rezultate, de muncă, de experiențe care ne-au ajutat să evoluăm, iar pentru a marca acest moment important, ne-am propus ca fiecare zi din acest an să fie o zi specială prin atitudine, prin ofertă, prin preț, pentru clienții și partenerii noștri”, declară Dan Nițu, director general Damila.

Portofoliul de produse

În prezent, Damila este cunoscută ca un important producător din domeniul construcțiilor, produsele realizate de companie fiind plasa sudată, țiglă metalică și accesorii la sistemul de acoperiș – produs sub brandul Rodach – tabla profilată pentru pereți și acoperișuri hale, plasa sudată zincată, folosită la împrejmuirea spațiilor, sub brandul „en garde”.

„A fi producător înseamnă nu numai investiții importante, care te obligă să te dezvolți, ci înseamnă și asumarea unor riscuri de business, foarte mari”, declară directorul general Damila.

De asemenea, Damila este un important fasonator de oțel beton și producător de betoane, portofoliul companiei cuprinzând și produse precum produse din oțel – tablă, țevi sudate pentru construcții, țevi fără sudură, corniere, europrofile – produse de zidărie – cărămidă, BCA, ciment – vată minerală, policarbonat.

Începând cu anul 2013, societatea a demarat proiectul „divizia de finisaje și instalații”, prin care asigură soluția completă în construcții, având capacitatea și experiența necesară să ofere partenerilor săi atât partea grea a construcției (fier beton, țevi, cărămidă, ciment, sistemul de acoperiș), cât și partea estetică a construcției, o gamă largă, estetică și de calitate a produselor de gresie, faianță, parchet și multe altele.

Cum mărfurile din sectorul de activitate al companiei sunt atât voluminoase, cât și foarte grele, fiind vorba de tone, metri cubi, lungimi de până la 18 metri, Damila oferă și transportul produselor. Astfel, din dorința de a completa procesul de vânzare cu livrarea și descărcarea mărfii pe șantier, Damila a investit într-un parc auto dotat cu autoutilitare de 1,5 tone, TIR-uri de 22 tone marfă și autocamioane dotate cu macarale.

„(…) a încheia procesul de vânzare la poarta depozitului Damila, fără a avea grijă ca marfa să fie livrată și descărcată pe șantier, în condiții de siguranță, este ca și cum nu ne-ar păsa de partenerii noștri, pe care îi prețuim. De aceea, în cei 25 ani de activitate, cea mai mare parte din profit a fost reinvestit în active de transport, de logistică și de producție”, susține Dan Nițu.

În plus, compania a dezvoltat o rețea de depozite, distribuite în zona de sud a țării, depozite ce au beneficiat și vor beneficia de investiții pentru dezvoltare și modernizare. În ordinea anilor de inaugurare, acestea sunt: depozitul din Comuna Măciuca, dotat cu toate echipamentele necesare; depozitul din Drăgășani, deschis în anul 1996, depozit care va beneficia de următoarea investiție; depozitul din Râmnicu Vâlcea, deschis în 1998, cel mai reprezentativ pentru Damila; depozitul din București, deschis în 2004, unde se află și fabrica de fasonare oțel beton; centrul de stocare, producție plasă și service center, deschis în 2007 în Râmnicu Vâlcea; depozitul din Craiova, deschis în anul 2008; depozitul din Costești – Horezu, deschis în 2010; depozitul din Bălcești, județul Vâlcea, deschis în 2014.

„Toate aceste unități sunt proprietatea Damila, nu sunt spații închiriate, sunt rezultatul a 25 de ani de muncă, investiții, speranță și încredere că modelul nostru de business înseamnă respect și calitate garantată pentru clienții noștri”, adaugă directorul general al companiei.

Debutul activității de producție

După deschiderea unui șir de depozite destinate vânzării en-detail, în anul 2006 compania a deschis unul din primele service center-uri din țară, în Râmnicu Vâlcea. Astfel a fost pusă în funcțiune linia modernă pentru debitare tablă din rulouri, la lungimi customizate, în funcție de nevoile partenerilor. Tot în acest an, Damila a pus în funcțiune și prima linie de producție plasă sudată.

Anul 2007 a fost marcat de începutul activității în fabrica de fasonare oțel beton din București, care în prezent are o capacitate lunară de producție de cca 1.000 – 1.200 tone, precum și a fabricii de producție țiglă metalică și tablă profilată din Râmnicu Vâlcea.

„Chiar și în perioada anilor de criză nu am stopat procesul investițional, deși efortul financiar a fost greu, foarte greu, însă am considerat că trecerea perioadei de criză ne poate găsi pregătiți pentru fructificarea unor oportunități de mult așteptate în țara noastră. Așa că am continuat investițiile și în anul 2011 am pus în funcțiune a doua linie de producție de plasă sudată, o linie performantă, complet automatizată, cu o capacitate de producție de peste 1.500 tone/lună”, menționează directorul general al Damila.

Investițiile în producție nu au fost oprite, compania achiziționând utilaje noi, performante, pentru creșterea productivității fabricii de fasonare oțel beton din București

În plus, în 2013 a fost pusă în funcțiune și linia de producție plasă sudată zincată, în rulouri. Însă investițiile companiei nu se încheie cu liniile de producție, Damila investind permanent în dotarea și modernizarea acestora.

„Nu vreau să vorbesc despre aceste investiții efectuate din punct de vedere valoric, pentru mine important este că am investit aproape tot profitul Damila, timp de 25 ani și că am atras resurse financiare de la instituții financiare pentru dezvoltarea capacităților de producție, a parcului logistic, a rețelei de depozite, pentru amenajarea estetică a depozitelor astfel încât Damila să se diferențieze prin calitate garantată față de ceilalți jucători din piață”, mai spune Dan Nițu.

Pentru realizarea unor produse de calitate, cei aproximativ 245 de angajați Damila – cu o gamă largă de ocupații profesionale, de la șoferi, macaragii, motostivuitoriști, până la art director, specialist IT, directori vânzări, finanțiști – beneficiază de un proces intern de instruire profesională.

O parte din personal participă la cursuri organizate de companii specializate pe anumite subiecte, în timp ce personalul din departamentul comercial are acces la cele mai recente informații specifice pieței metalelor și a materialelor de construcții.

„Avem în discuție proiectul “Biblioteca în Damila”, un proiect care să permită salariaților să aibă acces la acele subiecte pe care doresc să le aprofundeze și care cu siguranță vor fi de folos atât societății, cât și dezvoltării lor personale, profesionale”, completează directorul general Damila.

Sustenabilitatea – o preocupare importantă

Un alt aspect deosebit de important pentru Damila este sustenabilitatea, compania aplicând și promovând diferite metode de protejare a mediului, metode precum colectarea și predarea spre reciclare a resturilor de metal, lemn, sticlă și PET, dar și descurajarea oamenilor de a risipi resursele materiale și naturale.

Sustenabilitatea este un termen utilizat de foarte mulți, dar pe care puțini îl cunosc. Sustenabilitatea nu înseamnă numai grija față de mediul înconjurător, ci înseamnă grijă și respect față de salariați, parteneri, comunitate și, evident, față de planeta noastră.

Cu toate că procesele de producție Damila au la bază tehnologii recente, cu consumuri reduse de energie sau apă, mai sunt multe de făcut la acest capitol. De aceea, compania are în plan punerea în practică a unui concept “green” care să susțină atât partenerii, cât și salariații Damila.

Pe viitor, investițiile vor continua în același ritm

Această practică a investițiilor continue, deja încetățenită de Damila, va continua și pe viitor, avându-se în plan modernizarea depozitului din Drăgășani la nivelul celorlalte depozite ale companiei.

Investiția este estimată la aproximativ 1,5-2 milioane de euro, conducerea companiei bazându-se pe faptul că rezultatele acestui an vor asigura premisele demarării investiției până la finele anului 2017. Iar acest lucru este posibil cu atât mai mult cu cât estimările pentru acest an în ceea ce privește cifra de afaceri sunt de creștere cu minim 15% față de cea înregistrată în 2016, de 45 de milioane de euro.

„Pentru noi cel mai important rezultat a fost acela că am redus semnificativ expunerea la riscurile specifice anilor trecuți, când a intra în insolvență era o practică și nu neapărat o necesitate (…) Vom crește cu siguranță cota de piață la ceea ce înseamnă distribuția de metale la nivel național și vom aplica strategii de marketing necesare creșterii vânzării directe către populație cu min 20% față de anul trecut, mai ales în județele Vâlcea și Dolj, acolo unde avem depozitele reprezentative, cu stocuri disponibile din toată gama de produse – metale, materiale de construcții, sisteme de învelitori, finisaje, instalații. Până la această dată, pot afirma cu toată răspunderea că avem o creștere a cifrei de afaceri de 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut”, a încheiat Dan Nițu, directorul general Damila.

