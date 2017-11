Comuna Budeşti are peste 4.000 de locuri de muncă!

Atestare istorica

Documentele care atesta existenta satului Budesti dateaza din anul 1445 Targoviste, cand Vlad Dracul Voevod intareste satele: Barbatesti, Budesti si Ciocanesti, si din anul 1523 – Ramnic, cand Radu Voevod – Domn in toata Ungro-Vlahia da o cina lui Teodosie Rudeanu – postelnic, vistier si vornic, unul dintre marii feudali ai Tarii Romanaesti care in 1521 stapanea 36 sate. Teodosie Rudeanu este cunoscut in istoriografia romana drept autor a unei cronici a domniei lui Mihai Viteazul. Bogdan Petriceicu-Hasdeu il considera cel mai profund om de stat dintre boierii romani de atunci.

Amplasament geografic si structura adminsitrativ-teritoriala

Comuna Budesti apartine din punct de vedere administrativ-teritorial judetului Valcea si este asezata in partea central-estica a judetuli, pe malul stang al Oltului.

Localitatea este formata din 8 sate ce cuprind si 3 catune si anume:

Satul Budesti -sat de rangul IV (conform prevederilor Legii nr. 351/2001), cu catunele:

1.1 Pietrosu-Andronesti;

1.2 Brandusari.

Satul Racovita – sat de rangul V; Satul Linia – sat de rangul V; Satul Barza – sat de rangul V; Satul Barsesti – sat de rangul V; Satul Piscu-Pietrei – sat de rangul V; Satul Ruda – sat de rangul V, cu catunul Urlatoare; Satul Bercioiu – sat de rangul V.

Vecinatatile comunei Budesti:

-la Nord este delimitata prin paraul Grajdiului de cartierul Goranu al Municipiului Ramnicu Valcea;

-la Est se invecineaza cu comunele Golesti, Milcoiu si N. Balcescu;

-la Sud cu comunele Galicea si Mihaesti;

-limita de Vest o formeaza raul Olt, dincolo de care se afla situate localitatile: Municipiul Ramnicu Valcea si comuna Mihaesti.

Satul de resedinta al localitatii este satul Budesti amplasat in jumatatea nord-estica a localitatii, avand in componenta catunele Andronesti-Piestrosu si Brandusari.

Numele satului Budesti este nume toponimic care evoca natura terenului apartinand localitatii. Cuvantul “buda” inseamna padure, loc impadurit, cocioaba de lemn din padure. Documentele arata ca o partea a satului a fost populata prin defrisarea padurii.

Etimologic, denumirea localitatii Budesti ar putea fi legata si de nume de persoana – Buda, derivand din forma de singular Budescu in pluralul Budesti.

Satul Racovita se afla in partea de nord a comuei Budesti, iar prima marturisire scrisa cu privirea la acest sat (Tocsobeni) dateaza din 9 martie 1665.

Satul Linia este amplasat in partea nord-estica a localitatii si dateaza din vremea cand Tara Romaneasca era sub ocupatie turceasca.

Denumirea satului Linia provine de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza prin “alinierea” satelor in vederea modernizarii acestora (reforma din 1864).

Satul Barza se situeaza in partea centrala a comunei.

Satul Piscu-Pietrei se afla situat in partea central-estica a localitatii.

Satul Barsesti este amplasat in partea central-vestica a localitatii si dateaza din timpul razboiului austro-turc (1716-1739), aici asezandu-se emigrantii din Transilvania.

Numele satului Barsesti este legat de boierii din neamul Barsescu din satul Barsesti de Mihaesti, care au avut proprietati si “peste Olt” (in actuala comuna Budesti, zona satului Barsesti), fiind posibila preluarea denumirii satului.

Satul Ruda ocupa partea centrala a jumatatii sudice a localitatii, documentar datand din timpul geto-dacilor. Aici au fost asezarile primilor mari boieri – Teodosie Rudeanu si fratii lui, care au ocupat locuri importante in conducerea Tarii Romanesti in timpul lui Mihai Viteazu si a lui Matei Basarab.

Cuvantul de origine slava “Ruda” inseamna metal, minereu, groapa de unde se scot metalele. Documentele arata ca de pe Valea Ruzii s-a scos mult aur de catre tiganii aurari.

Satul Bercioiu este amplasat in sudul localitatii. Acest sat a preluat numele de la persoana Bercu (care locuia la intrarea in sat, pe locul numit Raduesti).

Populatia

Comuna Budesti are o populatie de 5538 locuitori, majoritatea de nationalitate romana (10 persoane de nationalitate rroma), distributia neuniform pe suprafata totala a localitatii de 5665 ha din care:

– teren agricol in suprafata de 2659 ha:

– teren nearabil in suprafata de 3006 ha.

Din cei 5538 locuitori 2979 sunt femei; in prezent o mare parte dintre locuitori- in special familiile tinere, lucreaza peste hotare, fara contracte de munca, in tari apartinand Comunitatii Euopene cum ar fi: Italia, Spania, Franta, Grecia etc.

In raporturile dintre autoritatile administratiei publice si cetatenii se foloseste limba romana.

Principala ocupatie a cetateniilor comunei este agricultura si cresterea animalelor.

Cai de transport ai alte elemente de infrastructura

Cea mai apropiata statie CFR este Gara Ramnicu Valcea situata la 7 km de centrul civic al comunei.

Caile de transport de pe raza localitatii sunt:

-Drumul National 7(Drumul European 81) strabate comuna in partea de Nord pe o lungime de 6 km;

-Drumul Judetean 678 care realizeaza legatura din DN 7 si se continua in comuna Galicea, avand o lungime pe raza localitatii de 11 km;

-drumurile comunale si satesti in lungime totala de cca 17 km(2 km asfaltat si restul balastat);

-calea ferata Ramnicu Valcea- Valcele care traverseaza comuna in partea de nord pe o lungime de cca. 5 km (lucrare inca nepusa in functiune).

De-a lungul Drumului National 7 este amplasat un pod betonat si modernizat in anul 1999 cu o lungime de cca. 30 m, podul traversand paraul Samnicel.

Pe Drumul Judetean 678, portiunea ce traverseaza localitatea, sunt amplasate un numar de 6 poduri betonate, podurile realizand traversarea paraului Samnic (pe lungimea de cca.60m) si paraiele localitatii (V. Mantii, V. Berzii I si II, V. Aninoasa, V. Satului).

Intreaga localitate este electrificata; in satele limitrofe drumului judetean exista serviciu de cablu TV; in satele Racovita, Linia, Budesti, Barza exista linii telefonice fixe.

In acest an se realizeaza instalatia de alimentare cu apa a satului Bercioiu.

Structura administratiei publice locale este:

In comuna Budesti autoritatile administratie publice locale sunt:

-Consiliul Local, ca autoritate deliberativa, compus dintr-un numar de 15 consilieri;

-Primarul, ca autoritate executiva.

Consiliul local cat si primaria isi desfasoara activitatea in sediul comun amplasat in satul Budesti.

Atat consiliul local cat si primarul localitatii au fost alesi in scrutinul din iunie 2004, prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale.

Atributiile Consiliului Local al Comunei Budesti sunt cele prevazute de Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

Primarul comunei este seful administratiei publice locale si reprezinta comuna in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate precum si in justitie.

Institutii si edificii socio-culturale

Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea urmatoarele institutii social – culturale:

-doua scoli generale cu clasele I – VIII (in satele Budesti si Ruda);

-cinci scoli cu clasele I – IV (in satele Racovita, Barza, Barsesti, Piscu-Pietrii si Bercioiu);

-sase gradinite din care doua functioneaza in localuri proprii (Budesti si Ruda) iar patru in spatii ale scolilor pe fiecare sat.

Biblioteca scolara din satul Budesti a luat fiinta in anul 1960 si functioneaza in localul scolii respective.

Dispensarul Medical Uman a fost renovat 2009 in functioneaza in localul propriu din satul Budesti, dispunand totodata si de un punct sanitar in satul Ruda (cladirea apartinand Primariei Comunei Budesti).

In anul 2010 dispensarul este deservit de patru medici si sapte asistenti medicali.

In anul 2006 a luat fiinta un punct farmaceutic ce functioneaza intr-un spatiu apartinand Primariei Comunei Budesti, amplasat in satul Budesti.

Din anul 1999 actiunile sanitar-veterinare subventionate de stat pentru comuna Budesti au fost concesionate iar Dispensarul Veterinar s-a privatizat fiind preluat de dr. Stanescu Iulian, Sediul Cabinetului Veterinar Individual “dr. Stanescu Iulian” functioneaza intr-un spatiu amplasat in satul Barsesti, inchiriat de la Primaria Comunei Budesti.

Pe teritoriul comunei sunt cinci biserici:

-Biserica “Sfintii Voievozi” din satul Ruda, ctitori “Jupan Chirea, Jupanita Dumitrana si Jupan Tudor Ciucur”, ridicata in anii 1601-1624 cu pictura bizantina; in anul 1922 a fost declarata monument istoric de catre Nicolae Iorga; in biserica se afla o icoana a Maicii Domnului, pictura in original, datata din 1964.

-Biserica “Adormirea Maici Domnului” din satul Barsesti, fondata in anul 1817 de Diaconul Stanciu si Popa Duda.

-Biserica “Duminica Tuturor Sfintilor” din satul Bercioiu, fondata in anul 1834.

-Biserica “Sfintii Ingeri” din satul Racovita, a fost construita in anul 1848 cu sprijinul banesc al haiducului Radu Anghel. In acelasi sat, in cimitir, a fost ridicata in anul 1992 o capela, care ulterior a fost transformata in Biserica “Sfintii Imparati Constantin si Elena”(2001).

-Biserica “Sfintii Arhangheli” din satul Budesti, fondata in anul 1877, ctitori familia Socoteanu, declarata munument istoric;

-Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din satul Barza, fondata in anul 2002, care functioneaza momentan intr-o capela ridicata in acelasi an, constructia in sine fiind amanata din lipsa de fonduri.

Pe langa cele doua biserici declarate monumente istorice, pe teritoriul comunei se mai gasesc si alte monumente, si anume:

-”Monumentul Eroilor”, ridicat in anul 1929 in memoria eroilor martiri cazuti pe campul de lupta in razboaiele din 1877 si 1916- 1918, realizat din marmura alba si strajuit de un vultur de bronz amplasat in fata sediului Primariei Comunei Budesti;

-Cruce de marmura ridicata in memoria eroilor comunei Budesti cazuti pe fronturile celui de-Al Doilea Razboi Mondial, amplasat in curtea Bisericii “Sf. Arhangheli”din satul Budesti.

-Obelisc din piatra ridicat in cinstea eroilor fostei comune Bercioiu, cazuti pe campul de lupta in timpul celor doua razboaie mondiale amplasat in curtea scolii vechi a satului Ruda.

Caminul Cultural Budesti a fost infiintat la 22 februarie 1920 in localul Bancii Populare- construit in 1910.Activitatea lui a fost intrerupta intre anii 1938-1942. In perioada 1942-1948 functionează sub denumirea de “Caminul Cultural Sf. Nicolae”. In 2008 Caminul Cultural din satul Budesti a fost renovat.

Caminul Cultural Ruda a fost construit in anul 1949 si a fost renovat in anul 1990.

Biblioteca Comunala functioneaza din anul 1995 intr-un spatiu corespunzator in satul Budesti, cladire ce apartine Primariei Comunei Budesti.

Fondul bibliografic se compune din 9544 volume si cuprinde: beletristica, literatura pentru copii, istorie, filozofie, lucrari din toate domeniile, enciclopedii, carti in limba franceza, un album de fotografii cu imagini din fosta localitate infratita Change din Franta si din viata social-culturala a localitatii si planse cu date social-culturale ale localitatii.

Viata economica

Pe teritoriul localitatii sunt organizate si isi desfasoara activitatea 125 agentii economici,

care presteaza activitati diverse de la textile, comert si alimentatie publica pana la confectii metalice.

La ora actuală, în Budeşti, firmele româneşti şi străine au creat circa 3.000 de locuri de muncă. Primarul Vlădulescu a declarat că până la sfârşitul acestui an vor fi create încă 400 de locuri de muncă.

Sursa: http://bibliotecabudestivl.blogspot.ro/p/comuna-budesti.html