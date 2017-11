Revolutie cu CIOCAN din carton la PSD Horezu!

Revolutie de carton la Horezu! O doamna pe numele ei Vetuta Ciocan agita aiurea apele in Organizatia Locala a PSD. Am inteles ca miza ar fi candidatura la alegerile locale din 2020 sau cam asa ceva. Sincer, mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa aceasta agitatie de la Horezu, in conditiile in care actualul primar Nicolae Sardarescu isi face treaba ca la carte si sustine politica Guvernului PSD-ALDE! Si pana la urma cine este Vetuta Ciocan si ce merite politice are, ca sa tina cont conducerea PSD Valcea de ifosele ei?! Hai sa fim seriosi! Pana una, alta, Ziarul de Valcea il sustine categoric pe primarul Sardarescu si il felicitam sincer pentru ca doreste sa transforme Horezu intr-un oras cu-adevarat european!

Nicu Trandafir