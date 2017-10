10 octombrie – Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti

10 octombrie – Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti

Prin Legea nr. 168/2017 ziua de 10 octombrie marcheaza „Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti”.

Cu aceasta ocazie, autoritatile publice si locale, institutii, societatea civila, persoane fizice si juridice, pot organiza manifestari educative, de voluntariat, consacrate promovarii produselor agroalimentare romanesti si castigarii increderii consumatorului. Pentru desfasurarea in conditii bune a evenimentelor, administratiile centrale si locale pot aloca fonduri din bugetele proprii.

Prin marcarea acestei zile, se doreste incurajarea productiei agricole nationale pentru consumatorii romani si imbunatatirea statutului producatorului roman in lantul alimentar scurt si incurajarea consumului de produse agroalimentare autohtone si de produse traditionale.

In Ramnicu Valcea, in Scuarul Mircea cel Batran, primaria municipiului a asigurat toata logistica necesara producatorilor locali si din alte judete, pentru expunerea produselor spre vanzare.

Va invit pe toti sa gustati bunatatile pregatite de acesti oameni minunati!

La multi ani, taranului roman!

La multi ani, producatorilor romani!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea