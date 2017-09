Constantin Radulescu, veste buna pentru turisti: Se lucreaza de zor la Transalpina Ski Resort!

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA, PREZENT ÎN NORDUL JUDEŢULUI!

„În urmă cu puţin timp anunţam că am solicitat Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova (DRDP Craiova), precum şi domnului Ministru Răzvan Cuc să acorde o atenţie sporită pe DN 7A întrucât, în opinia mea, acesta este un drum strategic, care trece prin localităţile Brezoi, Malaia, Voineasa şi ajunge la Transalpina Ski Resort, una dintre cele mai importante şi frumoase pârtii de schi din Europa.

Astăzi am fost pe DN 7A şi pot să vă confirm că drumul se află în plin proces de reabilitare şi că se toarnă covor asfaltic.

Vreau să mulţumesc Guvernului României pentru că a înţeles că turiştii care urcă la Transalpina Ski Resort, mulţi dintre aceştia fiind străini, trebuie să beneficieze de cele mai bune condiţii de acces la acest obiectiv turistic.

Tot astăzi, împreună cu personalul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, dar şi cu prietenul şi colegul meu Gabriel Năstăsescu, primarul comunei Voineasa, ne-am deplasat pe şantierul de la pârtia de schi, deoarece Ministerul Turismului a alocat 250 miliarde lei vechi pentru finalizarea lucrărilor la această investiţie.

În limita competenţelor legale voi acorda tot sprijinul celor implicaţi în execuţie şi am solicitat constructorului să intensifice ritmul lucrărilor.” – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

Biroul de Presa al CJ Valcea