Florian Ionita, seful Politiei Rutiere Valcea, incurajeaza TAXIMETRIA LA NEGRU?! Ce poate fi mai josnic decat sa musti mana celui care te hraneste – PLATITORUL DE TAXE SI IMPOZITE?!

Flagelul taximetriei la negru se intinde ca o ciuma in multe dintre localitatile judetului Valcea! Sute de taximetristi pirati actioneaza pe raza municipiului Ramnicu Valcea, sfidand LEGEA: nu platesc nici un leu – taxe si impozite, nu respecta Legea Taximetriei, nu au contracte de munca, nu au asigurari pentru calatori etc. Bineinteles ca societatile de transport in comun, detinatoare de licente de traseu, platitoare de taxe STATULUI ROMAN, sunt PAGUBITE de acesti taximetristi pirati. Tocmai de aceea este laudabila initiativa prefectului Florian Marin, care a decis sa se implice cu fermitate in combaterea taximetriei la negru!

In urma planului de masuri impus de catre Prefectul Judetului Valcea privind taximetria la negru, pe raza judetului Valcea au fost intreprinse mai multe actiuni organizate de Serviciul Rutier Valcea, cu participarea reprezentantilor institutiilor cu atributiuni pe aceasta linie.

Ziarul de Valcea creioneaza un film al evenimentelor din ultimele zile, dupa ce am cules informatii obiective de la reprezentanti onesti ai autoritatilor (Inspectoratul Judetean de Politie, Autoritatea Rutiera Romana, Consiliul Judetean Valcea, Prefectura Valcea, Inspectoratul Teritorial de Munca) si de la angajati ai transportatorilor, care efectueaza curse regulate LEGAL, cu impozite si taxe platite la zi catre statul roman! Grav este ca, in urma investigatiei noastre, in legatura cu ceea ce se intampla pe traseul Ramnicu Valcea – Olanesti, a reiesit CLAR ca anumiti oameni ai legii le tolereaza pe aceste persoane, aflate in afara legii: TAXIMETRISTII PIRATI!

Astfel, am constatat ca pe traseul respectiv, un numar foarte mare de persoane practica aceasta activitate ilegala, nestanjeniti de nimeni, aducand prejudicii considerabile firmei Antares Transport, care a licitat acest traseu si care executa transportul in comun in mod legal pe aceasta ruta, dar si Statului Roman, prin neplata de taxe si impozite.

Pe ruta Rm Valcea – Olanesti si Rm Valcea – Cheia s-au desfasurat actiuni de control in perioada 12-14 septembrie. In aceste zile cei care practica asa-zisa “piraterie auto”, fiind in afara legii, nu au iesit pe traseu astfel incat clientii au circulat cu autobuzele Antares, in aceste zile dublandu-se numarul calatorilor transportati de transportatorul LEGAL.

In aceste conditii, firma Antares Transport a suplimentat numarul de curse pe ruta Rm.Valcea – Olanesti, astfel incat daca in celelalte zile se executa un numar de 37 curse regulate si o cursa suplimentara in fiecare zi, circuland cu autobuzele aproape goale, in perioada in care se aflau organele de control pe traseu au fost suplimentate cu 7 pana la 9 curse/zi iar masinile au fost pline.

In data de 12 septembrie 2017, reprezentantii Antares se aflau pe traseul Olanesti-Valcea pentru verificarea situatiilor in privinta calatorilor si pentru a putea avea un control permanent al fluctuatiilor de clienti. La ora 10:24 o angajata al Antares Transport a fost sunata de catre subcomisarul de poliţie, Florian Ionita, Sef Serviciul Rutier, care i-a cerut ca pe viitor sa nu se mai adreseze Serviciului Rutier, care s-a implicat indeajuns, ci politiei Municipiului si Politiei Olanesti.

Politistul Ionita i-a reprosat angajatei Antares, pe un ton agresiv, ca in statia Pausesti Maglasi se afla 6 calatori si ca Antares Transport nu isi face datoria.

I s-a explicat domnului Ionita ca avusesem o masina suplimentara si ca in aproximativ 5 minute urma sa ajunga a treia masina dar dumnealui a nu a parut sa asculte ci mai degraba sa fie preocupat sa se faca auzit. Calatorii au fost preluati in scurt timp de urmatoarea masina suplimentara – ne-au spus reprezentantii firmei de transport.

Este important sa mentionam ca, intrucat legea interzice calatorii in picioare, din cauza fenomenului pirateriei, care persista de peste 25 de ani, este foarte greu de anticipat fluxul de calatori pentru ca firmele de transport LEGALE sa dimensioneze capacitatea de transport necesara.

Din schimbul de replici, am dedus ca in realitate domnul Florian Ionita este deranjat de actiunea de combatere a pirateriei si implicit a evaziunii fiscale, care sa permita Statului Roman sa incaseze taxele si impozitele aferente costurilor calatoriei – au mai adaugat angajatii Antares.

Se pune problema cum este posibil ca un functionar care imbraca haina Statului, fiind platit de Stat din colectarea taxelor, sa fie partizanul celor care fraudeaza Statul. Este inacceptabil si in mod evident are un puternic iz de atitudine aflata in total dezacord cu interesul Statului.

Va aducem la cunostinta ca prin interventiile sale pe acest traseu, in perioada 12-14 septembrie, domnul Florian Ionita nu a facut decat sa amplifice starea de tensiune dintre reprezentantii Antares Transport care erau in zona si taximetristii adunati in fata Primariei Vladesti, asteptand sa se incheie actiunea de control pentru a-si relua activitatea ilicita pe care o desfasoara. Domnul Ionita a cerut pe un ton grav reprezentantei noastre sa vina in fata lor, desconspirand-o, pentru ca acestia sa stie cine le perturba linistea de a frauda Statul Roman. In urma acestui episod evazionistii au declnsat o adevarata operatiune, incercand prin diferite mijloace sa o intimideze pe colega noastra, jignind-o si amenintand-o, fapt ce ne-a determinat sa consideram serios sa facem plangere penala impotriva acestora. Iar faptul ca domnul Ionita, angajat al Statului Roman pentru a-i apara interesele, a determinat aceasta situatie este inacceptabil. Mentionam ca echipajele de control care au intervenit in zona si-au facut datoria in mod corespunzator in aceasta perioada, interventiile Domnului Florian Ionita fiind o exceptie, avand totusi un puternic efect asupra subalternilor domniei sale prin autoritatea pe care i-o da functia – ne-a declarat Dumitru Becsenescu, presedintele Antares Group.

Consideram ca, tinand cont de amploarea acestui fenomen ilegal, care aduce mari pierderi Statului Roman, aceşti „pirati” nu numai că afectează bunul mers al transportului de călători, ci păgubesc bugetul statului, neemiţând vreun document fiscal, iar taxele ce ar fi revenit către Statul Român intră în buzunarele acestora, se impune implicarea urgenta a tuturor institutiilor abilitate, si in primul rand a Serviciului Rutier, la a carei conducere se afla tocmai Florian Ionita care, paradoxal, prin comportamentul domniei sale incearca de fapt stoparea acestor actiuni de control, cautand tot felul de motive in vederea favorizarii celor care practica asa-zisa “piraterie auto”.

Oamenii legii sunt platiti de Stat pentru a-i apara interesele si nu pentru a i le leza. Ce poate fi mai josnic decat sa musti mana care te hraneste?!

Tiberiu Pirnau