Un primar din Valcea si-a facut amanta… CETATEAN DE ONOARE!

Un primar nabadaios si-a facut amanta… CETATEAN DE ONOARE al localitatii pe care o pastoreste! Da, este adevarat, se intampla intr-o comuna din Valcea! Edilul i-a convocat de urgenta pe consilierii locali, imediat dupa o partida infocata de amor, pentru a-i indemna sa voteze proiectul de hotarare schitat pe marginea patului conjugal. Toata lumea din comuna, poate ca in afara barbatului, stie-spune ca duduia-cetatean de onoare este amanta primarului. Dar sa nu dam crezare gurii targului! Ha, ha, ha! Daca nu ar fi de ras, am plange, ca asa ceva se poate intampla in Romania secolului XXI! Rusinica, domn primar!