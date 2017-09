Ziarul de Valcea il da in judecata pe ziaristul Eduard Dulacioiu si ii cere daune morale de 10 miliarde lei!

Ca urmare a articolelor denigratoare la adresa publicatiei Ziarul de Valcea aparute in gazeta Arena Valceana, am decis actionarea in judecata a ziaristului Eduard Dulacioiu si a firmei SC Vilspopress SRL. Vom solicita in instanta daune morale, dar si prejudicii economice, in valoare de: 10 miliarde lei (vechi).