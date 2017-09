Prefectul Florian Marin il plezneste memorabil pe valetul liberal Stanculescu!

Prefectul Florian Marin i-a dat valetului lui Cristian Buican, pe numele sau – Victor Stănculescu, o replică memorabilă, ce mai frumoasă replică din câte am vazut în zonă. Iat-o:

„Există persoane care atunci când nu au ce să facă, se bagă în seamă şi îmi cer demisia. Bun, să zicem că eu am demnitate să îmi dau demisia, dar ca să vorbeşti de funie în casa spânzuratului iar e un lucru aiurea. Îmi cere demisia domnul Victor Stănculescu pentru că aş fi, ca să reproduc din memorie ‹un prefect slab, care-şi umflă muşchii decât la Poliţia Rutieră, care nu a stins incendiul de la groapa de gunoi de la Măldăreşti şi care nu a construit drumuri în judeţul Vâlcea ca să nu mai fie aglomeraţie la sfârşit de săptămână›. Haideţi să fim serioşi! Despre competenţă şi demnitate nu cred că pot primi lecţii de la domnul Stănculescu. Pot primi sfaturi de la dânsul în domeniul avocaţial, dar în niciun caz în privinţa competenţei şi demnităţii. Nu eu am fost cel care mi-am dat demisia şi mi-am retras-o, ci dânsul. Nu eu mi-am dat cu părerea despre tot ce mişcă şi ce nu mişcă în judeţul acesta. Aşadar, îl liniştesc şi îi spun că nu îmi voi da demisia pentru că nu am niciun motiv. Când voi avea motive nu trebuie să îmi spună dânsul să am un pic de demnitate. Am foarte multă demnitate, am mai multă decât a avut dânsul în decursul existenţei dumnealui”.