Cine e de vina pentru DEZASTRUL ECOLOGIC de la Maldaresti

Cand nu suntem in stare sa avem grija de gunoi, acesta incepe sa puta!

Zilele astea am fost asaltat de mesaje despre incendiul „gropii” de gunoi de langa Horezu (in imagine, 6 ha de zona verde acoperite cu gunoi, numite pompos depozit de deseuri neconform), care arde de zile bune, intoxicand locuitorii zonei.

Dar de ce acum? Pt. ca gunoiul nu ne deranjaza asa de mult precum fumul lui care nu ne lasa sa respiram normal.

Problema e insa veche de ani de zile si nici pe departe nu-i singulara. Ea reprezinta imaginea impotentei autoritatilor de a rezolva problema deseurilor, lipsa de reactie a cetatenilor nepasatori, slaba educatie de mediu si primitivismul cu care tratam astfel de probleme… murdare.

La Horezu nu este o groapa de gunoi propriu-zisa, ci o vale la marginea satului si islazului in care de zeci de ani se arunca gunoaie. Cand erau gunoaie putine nimanui nu i-a pasat, erau la margine, ascunse de padure.

Cand si romanii au devenit cetateni ai UE, s-au trezit ca astia au reguli pt. managementul deseurilor. Ei si? La noi merge si asa! Si uite ca au trecut 10 ani in care n-am fost in stare sa facem mai nimic!

In loc sa avem gropi ecologice si centre de colectare selectiva si reciclare, prin care macar sa incercam sa reducem cantitatile de gunoi ajunse la groapa, noi am aruncat si aruncam totul.

In loc sa dezvoltam servicii de colectare, sortare si reciclare, am lasat loc oportunistilor ca cel de la Horezu sa ofere maidane private in care sa se adune mizeria din jur. Afaceri murdare cu murdaria noastra a tuturor.

In loc ca primarii sa oblige toti cetatenii sa incheie contract pt. deseurile menajere si sa conditioneze eliberarea autorizatiilor de constructie/demolare de existenta unui contract de preluare a deseurilor din constructii, ei prefera sa nu-si deranjeze electoratul.

In loc sa platim pt. cantitatea de gunoi generata, noi platim colectarea pt. numarul persoanelor.

In loc sa facem educatie si sa dam amenzi ghiolbanilor care murdaresc pajistile, raurile, padurile si marginile drumurilor, asteptam sa vina voluntari sa ne faca curatenie.

Romania avea niste termene de conformare pentru inchiderea gropilor de gunoi neconforme. Asta trebuia sa insemne construirea unora ecologice zonale impreuna cu statii de sortare intermediare in care sa fie sortate deseurile pt. ca la groapa sa ajunga cat mai putine. Gropile neconforme au fost inchise una cate una, insa nu s-a pus nimic in loc, desi au fost investite sute de milioane de euro. Au fost facute statii intermediare, s-au achizitionat utilaje de sortare si containere insa acestea ruginesc si se degradeaza nefolosite fie pt. ca nu s-au facut gropile ecologice, fie din alte motive.

Astfel ca au aparut aceste minuni de gropi private, afaceri oportuniste intr-o problema sistemica. Autoritatile de mediu le-au avizat si tolerat fiindca gunoiul trebuia dus undeva.

Implementarea sistemului judetean de colectare si depozitare a deseurilor a fost in sarcina Consiliului Judetean. Functionarea lui trebuia reglementata de catre Agentia pentru Protectia Mediului iar controlul trebuia exercitat de catre Garda Nationala de Mediu.

Tot ei au aprobat, avizat si tolerat si functionarea actualei „gropi” de gunoi.

Despre maretele realizari scrie aici: http://smid-valcea.ro

Acum cand nu putem respira incercam sa luam atitudine. E bine si acum!

Sper sa ne amendeze si UE cu 200.000 euro/zi pt. neputinta de a gestiona propriul gunoi, chiar daca amenda ne va ustura pe noi toti!

Din pacate numai cand nu putem respira, cand nu mai avem apa buna de baut si cand vom manca alimente contaminate ne trezim si reactionam. E trist dar asta e realitatea: sub mormane ne gunoi putem trai!

PS:

Legat de situatia creata de incendiul de la „groapa” de gunoi, autoritatile iarasi se dovedesc ineficiente si indiferente fata de interesul cetatenilor.

Nu au fost in stare sa rezolve aceasta problema grava pt. sanatatea comunitatii.

Nu e normal ca Prefectura sa declare numai stare de alerta si asta dupa 10 zile de la izbucnirea incendiului.

Nu e normal sa se intervina ineficient cu cateva autospeciale cu apa si sa se puna in pericol sanatatea si chiar viata pompierilor, in loc sa se gaseasca alte mijloace si resurse pt. interventie. Ele exista, suntem in secolul XXI.

Nu e normal ca autoritatile de mediu sa faca masuratori ale calitatii aerului numai cand a venit ministra, iar rezultatele sa nu fie comunicate cetatenilor nici pana acum. Masuratorile si comunicarea referitoare la radioactivitate au fost o gluma proasta facuta bine.

Nu e normal ca oamenii sa suporte noxele care evident ca le afecteaza sanatatea, fara ca autoritatile sa stie macar gradul de poluare si efectele acesteia asupra sanatatii oamenilor.

Urmeaza zilele orasului Horezu.

Eu cred ca sarbatoarea orasului ar trebui folosita ca o oportunitate de catre toti locuitorii zonei, incepand cu alesii locali.

Probabil ca o sa vina multi deputati, senatori, alesi si functionari judeteni amatori de astfel de evenimente.

Cu totii ar trebui sa ceara civilizat dar ferm rezolvarea acestei probleme grave pt. sanatatea comunitatii.

Nu e vorba de cautat vinovati acum, asta se poate face in liniste si pe indelete mai tarziu, ci de rezolvat situatia de urgenta. Florin Stoican (facebook.com)