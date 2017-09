Draga Kaufland, nu ne mai intersectam! Dati SHARE masiv, sa-i invatam sa RESPECTE limba ROMANA!

Draga Kaufland, pana nu-ti vei instrui toti angajatii in limba romana si nu-i vei invata ceva despre RESPECT, nu ne mai intersectam. Cu foarte mare neplacere, al tau fost client!

Kaufland, amendat cu 10.000 de lei. Discriminare cu repetiţie la Odorheiu Secuiesc.

Directorul OPC Braşov: „Nu e o excepţie”

Un blogger clujean a fost refuzat pentru că nu ştia limba maghiară. FOTO: captură video O echipă de la Protecţia Consumatorului Harghita s-a deplasat, vineri dimineaţă, la supermarketul Kaufland din Odorheiu Secuiesc, pentru a verifica în ce măsură faptele relatate de un blogger clujean sunt reale. Situaţia s-a repetat, motiv pentru care compania a fost amendată. Directorul OPC Braşov susţine că nu este vorba despre un caz izolat.

UPDATE 19.15 Kaufland revine, vineri seară, cu noi precizări în urma scandalului iscat la Odorheiu Secuiesc. redăm integral comunicatul companiei: „În cursul zilei de 1 septembrie 2017, reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Miercurea Ciuc au realizat un control la unitatea Grill din cadrul magazinului Kaufland din Odorheiu Secuiesc, verificând termenele şi condiţiile de depozitare ale produselor şi au adresat angajatelor unităţii întrebări legate de meniuri, procedura de servire, specificul preparatelor. La finalul acestei vizite de lucru, din data de 01.09.2017, reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Miercurea Ciuc au acordat o sancţiune în suma de 10.000 lei, conform procesului verbal nr. 0844623 din 01.09.2017. Procesul verbal specifică foarte clar faptul că amenda a fost dată în baza materialului video din data de 31.08.2017 care circulă pe internet şi nu are la bază un alt incident similar petrecut în ziua vizitei A.N.P.C. la unitatea Grill Kaufland. Referitor la informaţia apăruta pe diverse canale media cu privire la o amendă acordată Kaufland Romania în anul 2015 pentru „reclame şi pliante realizate exclusiv in limba maghiară”, menţionăm ca această amendă nu există“. 10.000 de lei a fost amenda pe care a primit-o Kaufland Odorheiu Secuiesc după ce o echipă de la Protecţia Consumatorului Harghita a încercat să afle dacă situaţia descrisă de bloggerul clujean Miliţianul a fost reală: vânzătoarea nu l-a servit deoarece nu vorbea limba maghiară. „S-a constatat că vânzătoarea de la grill nu înţelege limba română şi nu a putut să comunice cu un client român, motiv pentru care s-a aplicat amenda de 10.000 de lei pentru faptul că prestarea serviciilor nu se poate realiza în mod corespunzător”, a declarat directorul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorului Braşov, Sorin Susanu. „Vânzătoarea de la grill nu stâpâneşte limba română” Sorin Susanu a povestit pentru „Adevărul” ce s-a întâmplat: „Ca urmare a informaţiilor din spaţiul public, noi ne-am autosesizat şi am dispus control la punctul de lucru al agentului economic. De asemenea, am dispus realizarea unor controale tematice în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Dimineaţă, echipa noastră a stat să vadă cum sunt prestate serviciile la toneta cu grill. Când a venit un client care vorbea doar română, aceştia au constatat că vânzatoarea de la grill nu înţelege şi nu poate comunica cu clientul. Văzând această chestiune, au iniţiat un control şi într-adevăr, s-a constatat că vânzătoarea nu stăpâneşte limba română şi, ca urmare, nu poate presta corespunzător serviciile.”

Directorul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Braşov, Sorin Susanu, a precizat că inspectorii care au aplicat amenda la Kaufland Odorheiu Secuiesc sunt etnici maghiari. Aceştia l-au intrebat pe managerul supermarketului cum angajează vânzătoare care nu vorbesc limba română, iar acesta ar fi răspuns: „nu le cerem limba română, ar fi discriminare”. Ce spune Legea În această situaţie, s-a decis amendarea cu 10.000 de lei a Kaufland Odorheiu Secuiesc conform Legii 296/2004 – Codul consumatorului. S-a invocat articolul 28 care prevede: „Se interzice refuzul vânzării unui produs sau prestării unui serviciu către un consumator fără un motiv justificat conform prevederilor legale în vigoare”. De asemenea, incidentă este şi Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor care prevede la articolul 7 că „prestatorii de servicii trebuie să asigure la prestarea serviciilor, condiţiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum şi cele specifice desfăşurării activităţii”. Directorul CRPC Braşov susţine că acelaşi supermarket a mai fost amendat, în 2015, cu 5.000 de lei pentru că toate reclamele şi pliantele erau realizate exclusiv în limba maghiară, lucru discriminatoriu pentru consumatorii români. „Nu e o excepţie, au fost zeci de cazuri similare”” Întrebat de „Adevărul” dacă incidentul de la Odorheiul Secuiesc e o excepţie, Susanu a răspuns: „Nu este o excepţie. În ultimii 3 ani am avut zeci de chesituni similare, de la etichete de produse alimentare exclusiv în maghiară, la faptul că nu erau serviţi turişti la diferite unităţi turistice dacă nu ştiau maghiară, la chestiunea referitoare la maşina Poliţiei locale Harghita (care era inscripţionată doar în maghiară-nr)”.

