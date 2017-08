Directorul Valimareanu de la RAJDP foloseste masina institutiei in interes personal! 

Autoturismele de serviciu sunt o facilitate pentru unii directori de instituţii sau regii autonome judetene aflate in subordinea Consiliului Judetean Valcea. Cum o funcţie are şi facilităţi, una dintre acestea o reprezintă maşina de serviciu. Chiar dacă, teoretic, mijlocul de transport trebuie folosit în interes de serviciu, în cazul directorului Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea (din subordinea CJ Valcea), Nicolae Valimareanu, acesta este mai mult autoturism personal şi abia apoi de serviciu.

Zi de zi, Valimareanu foloseste cu tupeu masina institutiei, o limuzina Audi, in interes personal! Nu se sfieste sa se afiseze non-stop cu masina RAJDP-ului chiar si in fara orelor de program. Bineinteles ca si combustibilul consumat in afara orelor de program este suportat din bugetul institutiei. Oare de ce presedintele CJ Valcea, nu-l trage de urechi pe liberalul cu sorici gros?!