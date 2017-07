La multi ani, Imnului national! La multi ani, valceni! La multi ani, Romania!

Zilele Imnului National 2017 Ramnicu Valcea

Ramnicu Valcea sarbatoreste astazi, 169 de ani de la prima intonare, intr-un cadru oficial, a cantecului „Desteapta-te, romane!”.

La 29 iulie 1848, in Zavoiul Ramnicului, langa „Fantana lui Turbatu”, in fata unei numeroase asistente locale, dupa ce s-a citit si s-a depus juramantul pe noua Constitutie, un cor de tineri pasoptisti condus de Anton Pann, a cantat pentru prima data versurile scrise de Andrei Mureaseanu din poezia „Desteapta-te, romane!”.

Intonarea acestui cantec, care acum este Imnul National al Romaniei, a fost interzisa in perioada comunista, considerandu-se ca o redesteptare nationala este o uneltire impotriva Statului Roman, si implicit a partidului stat.

Stema tarii, drapelul si imnul national sunt simboluri care reflecta identitatea unui popor.

Suntem datori sa aparam si sa pretuim valorile nationale ale poporului nostru.

In anul 1998, deputatul Acsinte Gaspar popune doua initiative legislativa devenite Lege:

•Legea nr. 96 din 20 mai 1998 prin care ziua de 26 iunie a fost proclamata „Ziua Drapelului National”;

•Legea nr. 99 din 26 mai 1998 prin care ziua de 29 iulie a fost proclamata „Ziua Imnului National al Romaniei – Desteapta-te, romane!”.

Domnul primar Mircia Gutau, a pregatit cu ocazia acestei sarbatori un program complex, plin de activitatii cultural-artistice, evenimente sportive si spectacole cu artisti renumiti.

