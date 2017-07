15 investiţii şi obiective realizate anul trecut – bilanţul primarului comunei Costeşti, Toma Peştereanu

Primarul comunei Costeşti, Toma Peştereanu, a informat public despre cele 15 proiecte realizate în anul 2016 şi anume: extindere alimentare cu apă sat Bistriţa zona pod Rudari spre Cariera de calcar, Păpuşa, Peri, blocurile minierei; realizare punte pietonală în zona Stog spre satul Bistriţa; realizare punte pietonală în zona Căline spre Mlăci; amenajări fântâni în punctele Blezeni, Mlăci, La Florescu (lângă bariera CFR); loc de joacă în punctul Blezeni Neamţu şi lângă Euromarket în centrul comunei; reabilitare drumuri de interes local Bologa, Poarta Câlinei, Balea, punct Şontrop, punct Duducă; realizare punte pietonală în punctul Fulgeşti; realizare pod cu cale îngustă la Popescu Marcel; sprijinirea persoanelor vârstnice în perioada grea a iernii cu medicamente, alimente şi lemne de foc; reabilitare drum Măgura (Huidu Mircea – Măgura); prezenţa echipei de fotbal AS Minerul Costeşti în Superliga judeţeană; prezenţa ansamblului Floricica la evenimente judeţene şi naţionale; prezenţa asistentului comunitar în comună pentru tratamente la domiciliu; reabilitare fântâna punct Papuc; amplasarea de containere de 1 mc pentru colectarea selectivă a gunoiului (pet, hârtie, sticlă) în mai multe puncte din comună. Primarul comunei Costeşti, Toma Peştereanu, este mândru pentru că localitatea a fost aleasă pentru un proiect organizat de Institutul Cultural Român: „Asta înseamnă foarte mult pentru comuna noastră, prin tot ceea ce avem: prin cadrul natural şi cadrul istoric putem şi avem oportunitatea de a oferi foarte multe pentru turişti. Suntem promovaţi prin acest proiect la nivel naţional şi internaţional. Cu mândrie pot spune că tradiţia este încă aici, nu s-a pierdut. Comuna trebuie promovată, şi am în plan un proiect prin care îmi doresc să fac cât mai cunoscute aceste tainice şi minunate locuri. Trebuie să punem în valoare tot ce înseamnă tradiţie şi să învăţăm ce este respectul faţă de datină, pentru că tradiţia înseamnă renaşterea acestui popor”. Este una dintre localităţile cu potenţial turistic important, fapt pentru care aici a fost lansat proiectului „România nemaivăzută”, organizat de Institutul Cultural Român, destinat promovării patrimoniului cultural românesc şi unor obiective culturale mai puţin cunoscute. Comuna Costeşti este una dintre localităţile de descoperit, fiind renumită pentru monumentele istorice de o importanţă deosebită pentru cultura şi civilizaţia românească. La Costeşti se mai poate vedea un muzeul în are liber unic în lume, una dintre frumuseţile naturii.