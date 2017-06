Activităţi cu rezultate desfăşurate în luna iunie de preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu

Preşedintele Constantin Rădulescu a verificat, vineri, 02 iunie 2017 dacă modul de desfăşurare a operaţiunilor specifice de asfaltare a Drumului Judeţean 646 C, care duce la Mănăstirea Surpatele, se realizează în conformitate cu programul de întreţinere şi reparaţii covoare asfaltice al Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri. La data verificărilor, pe drumul pe care circulă mii de turişti anual, deci o cale de acces extrem de importantă şi circulată, se lucra la-lărgirea platformei drumului pe o lungime de 3 km, pentru a asigura desfăşurarea, în siguranţă, a traficului. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a inspectat joi, 8 iunie 2017 şantierul de pe DJ 676, unde RAJDP Vâlcea execută lucrări de reabilitare, reparaţii şi turnare covor asfaltic. Este vorba despre cel rnai lung drum judeţean din Vâlcea, care traversează opt localităţi, face legătura cu drumul Olteniei de Sud, cu drumul Olteniei de sub munte şi are o lungime de cca. 76 de kilometri. Lucrările de reabilitare erau imperios necesare, deoarece pe acest drum este o circulaţie intensă, datorată numărului mare de turişti care vizitează zona Horezu, în această perioadă. Vineri, 16 iunie a.c. au fost demarate lucrările de reabilitare, reparaţii şi turnare covor asfaltic pe DJ 646 E, un drum judeţean extrem de important cu o lungime de 4,6 kilometri, care face legătura între DN 67 cu localităţile Bărbăteşti, Costesti, Stoenesti si Schitul Pătrunsa. Drumul este unul foarte circulat deoarece, pe lângă localnici, în zonă se deplasează şi foarte mulţi turişti care vizitează Schitul Pătrunsa. Miercuri, 7 iunie 2017, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, s-a întâlnit la sediul institutiei cu conducerea firmei Faurecia, reprezentată de directorul de operaţiuni, Didillon Fabrice şi directorii de resurse umane, Emma Muller si Daniela Mihăilă. Cu acest prilej, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a fost informată că investiţia din judeţul Vâlcea este în plină dezvoltare, că se doreşte extinderea capacităţilor de producţie a firmei franceze şi că structura de resurse umane pentru cele 5 fabrici din România va funcţiona în judeţul nostru, unde se vor desfăşura procese de training şi dezvoltare, care să asigure pregătirea personalului calificat de care fabricile au nevoie, pentru a oferi pieţelor externe produse premium. De altfel, domnul director Didillon Fabrice i-a confirmat Preşedintelui Constantin Rădulescu faptul că a fost validată extinderea fabricii, care are o suprafaţă de 12.000 mp, cu încă două module de 5000 de metri pătraţi fiecare şi că intenţionează să înfiinţeze în România centre de cercetare şi dezvoltare. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi-a exprimat încă o dată deschiderea totală şi disponibilitatea pentru a sprijini, în condiţiile legii, acest important investitor, a cărui extindere este benefică atât pentru localitate, cât şi pentru vâlceni, apreciind faptul că acesta este interesat să se dezvolte pe mai multe planuri, ceea ce înseamnă, pentru judeţul nostru, mai multe locuri de muncă şi pentru mai multe categorii socio-profesionale. Marţi, 13 iunie a. c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat contractul de finanţare pentru „Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism” pentru 16 localităţi ale judeţului Vâlcea, contract semnat în prealabil şi de viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Obiectul contractului îl constituie alocarea, din bugetul MDRAPFE, pentru anul 2017, a sumei de 344.387,78 lei, în vederea elaborării şi/sau actuaJizarii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, aferente localităţilor Copăceni, Costeşti, Dăeşti, Diculeşti, Ghioroiu, Lăpuşata, Livezi, Măciuca, Măldăreşti, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Popeşti, Scundu, Şirineasa, Şuteşti şi Voineasa. Fondurile vor fi alocate unităţilor administrativ teritoriale menţionate, până la finele anului 2017, prin Consiliul Judeţean Vâlcea. Consiliul Judeţean Vâlcea a organizat joi, 15 iunie 2017, o conferinţă de presă ocazionată de INAUGURAREA OFICIALĂ a Staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi, realizate în cadrul contractului „Proiectare şi execuţie CL.2 Construire staţii de sortare Brezoi şi Râureni”. Lucrările fac parte din proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, care va fi contractat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Contractul de lucrări a fost încheiat cu Consorţiul Hidroconstrucţia – Argif Proiect şi a fost executat în perioada 1.09.2015 – 20.05.2017. Staţia de sortare Râureni are o valoare de investiţie de 12.180.161,23 lei şi o capacitate de sortare de 27.871 tone/ an, iar Staţia de sortare Brezoi are o valoare de investiţie de 8.666.578,33 lei şi o capacitate de sortare de 2.992 tone/ an. În perioada următoare, va finaliza demersurile pentru a obţine finanţarea nerambursabilă din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, prin care se urmăreşte dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a deşeurilor conformă cu standardele europene.