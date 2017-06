Primăriţa Carmen Lixandru a deblocat proiectul de extindere a sistemului de canalizare în două sate din Suteşti

Potrivit unui anunţ al primarului comunei Suteşti, Carmen Lixandru, aceasta a reuşit să deblocheze proiectul de continuare pentru realizarea sistemului de canalizare în satele Boroşeşti şi Verdea, pe tronsonul Drumului Naţional 67B. Proiectul a început în urmă cu mai mulţi ani, dar a fost sistat la ultimii 2,6 kilometri din cei 5,8 km care erau de executat, adică exact pe tronsonul drumului naţional care traversează localitatea. Prin demersuri, primarul Carmen Lixandru a reuşit să obţină finanţarea de peste 11 miliarde de lei vechi, sumă care era necesară pentru finalizarea sistemului de canalizare. În urma propunerii venite din partea primarului Carmen Lixandru, Consiliul Local al comunei Suteşti a aprobat în luna martie realizarea a cinci obiective de investiţii deosebit de importante pentru localitate. Astfel, s-au adoptat următoarele decizii: indicatorilii tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Asfaltare drumuri în comuna Suteşti – Str. Dealul Pietroasa, Str. Sanzienelor, Str. Boloteasca, Str. Bobocea, Str. Izvorului, Str. Florea Ruti, Str. Pescenei, judeţul Valcea“ in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc; indicatorii tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale DC 57, DC 58, DC 98 si străzi adiacente, in comuna Suteşti, judeţul Valcea“ in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul -Modernizarea satului romanesc; indicatorii tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Proiectare si execuţie „Dezvoltarea infrastructurii in comuna Suteşti, judeţul Valcea – Canalizare ape uzate in satele Borosesti si Verdea” in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc; indicatorii tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Amenajare trotuare, şanţuri dalate si podeţe de acces la proprietati pe strada Tudor Vladimirescu si străzile adiacente, comuna Suteşti, judeţul Valcea” in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc; indicatorii tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Înfiinţare reţea canalizare, satele Borosesti si Verdea, comuna Suteşti, judeţul Valcea – tronson DN 67B” in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc; proiect de hotărâre privind asigurarea finantarii categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru proiectul „Înfiinţare reţea canalizare, satele Borosesti si Verdea, comuna Suteşti, judeţul Valcea – tronson 67B“ in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului românesc.

Foto: publipro.ro