Dansuri si cantec popular la sarbatoarea comunei Vaideeni – „Invartita Dorului”

In fiecare an la sfarsit de iunie, comuna Vaideeni este cuprinsa de febra sarbatorii pastoresti, cu dansuri si cantec popular, readucand in prim-plan traditiile si istoria locala, strans legata de transhumanta si de oierii din Marginimea Sibiului, cei care au pus temeliea acestei frumoase asezari.

La invitatia primarului Baluta Achim Daniel, am participat duminica, 25 iunie, la deschiderea manifestarilor in prezenta oficialitatilor locale si judetene, dar si a unui public numeros la cea de-a 49-a editie a evenimentului care a devenit traditie „Invartita Dorului”.

Din punct de vedere etnocultural, Vaideeni reprezinta o zona de interferenta intre zona etnografica a Olteniei de sub Munte si zona etnografica Marginimea Sibiului care si-a pus puternic amprenta asupra graiului, portului si traditiei pastorale.

Am intalnit aici, oameni minunati, cu principii si valori, care respecta cu sfintenie traditiile romanesti si doresc sa transmita mai departe.

Il felicit pe primarul comunei Vaideeni, Baluta Achim Daniel, pentru organizarea frumosului eveniment si pentru ca este aproape de comunitatea pe care o reprezinta! Este un primar tanar, ambitios si gospodar care a reusit sa schimbe fata comunei.

Oamenilor acestor locuri, le transimt toata aprecierea mea pentru modul in care respecta traditiile si valorile romanesti.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea