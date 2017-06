Sparle si soparle, 22.06.2017

La Scoala Take Ionescu, anumite invatatoare primesc spaga in plic de la parintii copiilor: 50 de lei de caciula – de cateva ori pe an. Ca sa nu mai vorbim de after-school-urile ilegale de-acasa sau din apartamentele inchiriate prin oras. Si acesta este un singur exemplu de scoala din oras. Foame de bani, foame de bani!

In curand, pe strazile Ramnicului isi va face aparitia un bolid de lux, cu valoare de 300.000 euro. Agentii Fiscului de-abia il asteapta pe musteriu pentru a-l lua la purecat, sa afle sursa cascavalului. E golan, e barosan si se plimba in Mertan…

Cazul ghiozdanelor cu pietre de moara de la clasele primare a fost abordat in ultima sedinta a Colegiului Prefectural. Prefectul Florian Marin a solicitat conducerii Inspectoratului Scolar Valcea sa adopte masuri URGENTE, in asa fel incat ghiozdanele copiilor sa nu mai depaseasca greutatea de 3-4 kilograme. Felicitari pentru initiativa prefectului Florian Marin!

Florinel de la Bujoreni a incercat marea cu degetul si etajul cu santajul! Deh, avea si el un bilet la ordin de 50 de bulioane! La munca, baaaa, nu la mana intinsa! Si zi mersi ca patronul respectiv nu te-a dat pe mana procurorilor!

Fostul Hotel Alutus se va rebrendui intr-o marca hoteliera de renume international! Ramnicenii se vor putea mandri cu cel mai luxos hotel din zona!

SC Mediapress Investment Valcea SRL intentioneaza sa le traga teapa tuturor ziarelor din Valcea si nu numai, prin neplata facturilor! Este vorba despre fostul patron al mai multor chioscuri de ziare din Ramnicu Valcea, care vrea sa se faca nevazut. Acesta a vandut distributia de ziare din Valcea unei firme din Arges si-acum intentioneaza sa bage societatea in insolventa. Se pare ca adevaratul tepar este PENALUL Sorin Strutinsky, partenerul de afaceri al fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Firma SC Media Press Investment Valcea SRL are date pozitive conform ultimului bilant si datelor de pe site-ul Ministerului de Finante, asa ca o eventuala insolventa nu este legala. Ziarul de Valcea va lupta pe toate fronturile legale pentru ca acesti TEPARI sa-si plateasca datoriile! Vom depune inclusiv o plangere penala pe numele actualului si fostului administrator al acestei firme!