ANTIFRAUDA DOARME?! SC Mediapress Investment Valcea SRL le-a tras TEAPA tuturor ziarelor din Valcea! Teparul: Sorin Strutinsky, partenerul de afaceri al fostului primar al Constantei, Radu Mazare 

SC Mediapress Investment Valcea SRL intentioneaza sa le traga teapa tuturor ziarelor din Valcea si nu numai, prin neplata facturilor! Este vorba despre fostul patron al mai multor chioscuri de ziare din Ramnicu Valcea, care vrea sa se faca nevazut. Acesta a vandut distributia de ziare din Valcea unei firme din Arges si-acum intentioneaza sa bage societatea in insolventa. Se pare ca adevaratul tepar este PENALUL Sorin Strutinsky, partenerul de afaceri al fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Firma SC Media Press Investment Valcea SRL are date pozitive conform ultimului bilant si datelor de pe site-ul Ministerului de Finante, asa ca o eventuala insolventa nu este legala. Pe fir a mai intrat si o firma din Hunedoara, Mira Pres SRL (actionar la Mediapress Investment Valcea), prin June Daniel, nascut in data d 12.03.1969 in Simeria – Hunedoara. Ziarul de Valcea va lupta pe toate fronturile legale pentru ca acesti TEPARI sa-si plateasca datoriile! Vom depune inclusiv o plangere penala pe numele actualului si fostului administrator al acestei firme! Se pare ca personajul care invarte afacerile lui Strutinsky in Oltenia este Vijloi Paul Marius din Craiova, Str. Dr. Constantin Anghelescu, nr. 2, bl. S…., sc….., ap……, județ Dolj

Teapa si la Arges

– Grave incalacari ale legii fiscale, miliarde disparute si puncte de lucru ilegale la firma controlata de afaceristul Sorin Strutinsky

– Sesizata inca de acum doua saptamani de conducerea ziarului nostru despre gravele incalcari ale legii fiscale, Antifrauda evita controalele la firma de distributie a presei conduse de acoliţii lui Strutinsky

– Pentru ca fiscul nu s-a implicat la timp, Mediapress Investement SRL, reclamata la Politie de proprii angajati

Pare incredibil cum oamenii arestatului Sorin Strutinsky continua sa joace pe degete organele statului, inclusiv deja celebra Antifrauda. Desi conducerea ziarului nostru a sesizat oficial Antifrauda inca de acum 2 saptamani despre gravele neregului la firmele detinute de acolitii lui Sorin Strutinsky, nici pana astazi vreun inspector al respectivei directii nu a avut curajul sa verifice ce manevre s-au facut si se fac aici, manevre care aduc mari si grave prejudicii statului, unor firme private dar si zecilor de angajati ai acesti companii. Dar ce nereguli sunt atat de evidente si vizibile cu ochiul liber de la sediul Antifrauda din Alexandria sau cel de la Bucuresti ?

In primul rand Paul Marius Vîjloi, asociat cu Sorin Strutinsky la Mediapres Investment SRL a luat la misto decizia procurorilor care au dispus, dupa retinerea constantenaului, sechestru asigurator pe tot ceea ce insemna Mediapress. Asa se face ca el a vandut si a tot incercat sa vinda din activele societatii sfidand astfel legea. Exista suspiciuni ca Vîljoi ar fi vandut aceste active la negru, fara a se emite vreo factura fiscala sau vreun alt document. Spunem asta deoarece pentru suma de 25.ooo euro cash, a vrut sa vanda de sub sechestru 10 chioscuri de distribuţie a presei. In momentul in care i s+a solicitat o factura acesta a refuyat spunand ca nu poate sa vanda decat fara ace fiscale. ASCULTA AICI INREGISTRAREA TELEFONICA IN CARE SE SPECIFICA VANZAREA DOAR FARA FACTURI.

Alte nereguli vizeaza gestionarea banilor obtinuti din incasari si chiar din garanţiile constituite la angajare de proprii angajaţi. Surse din interiorul firmei sustin ca acoliţii lui Strutinsky ar fi inclus aceste sume intr-un circuit al banilor negri. Spre exemplu, de o jumatate de an conducerea Mediapress Investement a refuza sa plateasca banii obtinuti din incasari catre multe dintre ziarele din Arges. Mediapress Investement a ţepuit astfel cateva ziare din Argeş printr-un artificiu demn de filmele cu prosti si vizat se pare de organele fiscale. Numai catre ziarul nostru, oamenii lui Strutinskz au refuzat nonsalant plata unei datorii rezultate din vanzarea ziarelor si al cărei cuanum este de circa 5000 Euro.

Chioscurile de presa Mediapress fac evaziune la greu !

Potrivitpropriilor angajati ai acestei firme, de mai bine de o luna chioscurile la acre lucreaza fac evaziune la greu iar ANAF tace si se face ca nu vede. Aproape un sfert din chioscuri nu sunt racordate la curent electric si nu au case de marcat. Altele sunt pline de marfa fara documente si majoritatea functioneaya ca apartinand Mediapress Investement, firma care practic nu mai exista pe piata de distributie, fiind inlocuita de o alta. Asa se face ca toate documentele apartin inca unei firme aflate in faliment dar si sub sechestru dar sunt operate de noua firma inventata de acelasi asociat al lui Strutinsky. De rasul curcilor este faptul ca, potrivit angajatilor proprii, acolo unde exista case de marcat acestea sunt fiscalizate pe vechea firma, dar cine sa vada atata timp cat Antifrauda, repetam, sesizata oficial inca de acum doua saptamani de conducerea ziarului nostru, evita sa controleze activitatea aceste firme.

Si-au batut joc de proprii angajati

Lipsa de implicare a ANAF a facut ca yeci de familii sa aibe de suferit. Ese vorba de familiile bietilor angajati ai acoliţilor lui Strutinsky care nu si-au mai luat salariile de luni bune. Vanzatorii de presa au sperat ca macar acum in ajun de Paste sa primeasca macar o parte din salarii. Nu s-a intamplat asa ca multi dintre acestia au mers direct la Politie pentru a face plangeri impotriva patronilor. De unde atata tupeu si nesimtire pe capul lui Paul Marius Vîjloi si, mai nou, al severineanului Adrian Cenuşe ?

Afacerile asociaţilor

Potrivit Registrului Comerţului, Paul Marius Vîjloi este asociat în ABC Press SRL (în insolvenţă), Apex Editare Difuzare Tipărire Import Export Consignaţie SRL, ABM Dedal Grup SRL, Euro Media Group SA (radiată), Mediagsm SRL, Mediapress Arges SRL, Mediapress Investment Valcea SRL, Mediapress Olt SRL, Mira Pres SRL (radiată), Nou Consult SRL, P & S Expert SRL (radiată), Playing Press SRL (radiată), V & P Consulting SRL (radiată) şi Vipalma Com SRL (radiată). Paul Marius Vîjloi, partenerul de afaceri al lui Sorin Strutinsky, a fost căsătorit cu magistratul Daniela Chionea (fostă Vîjloi), judecător la Curtea de Apel Craiova, secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Cei doi au divorţat în 2010. Coincidenţa de nume nu poate fi întâmplătoare, mai ales că, potrivit vrajitorul.eu, Daniela Vîjloi şi Leonardo Marius Vîjloi locuiesc în Craiova la aceeaşi adresă. Paul Marius Vîjloi figurează ca administrator în Apex Editare Difuzare Tipărire Import Export Consignaţie SRL, din Cluj, în Mediagsm SRL, din Dolj, în Mediapress Argeş SRL şi în Mediapress Olt SRL.

Smecheria cu noua firma ce functioneaza pe strucura celei vechi

Potrivit documentelor emise catre ziarele din Arges, pana in martie 2015 toate aviyele , facturile si chitantele avea ca si antet numele societatii Mediapress Investment SRL, forma controlata de Strutinsky si care se afla sub sechestru din ordinul procurorilor DNA. Ca sa scape de adtorii, inclusiv cele la stat si salariati, Paul Marius Vîjloi, partener de afaceri cu Sorin Strutinsky, a decis să facă câteva modificări în societatea Mediapress Argeş SRL, o firma aparuta ca din neant si care se erijeazadeja in predecesoaraea Medipapress Investement. Potrivit hotărârii nr. 1/25.02.2015, publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie, asociatul Paul Marius Vîjloi a cesionat 99 de părţi sociale, în valoare de 10 lei fiecare, asociatului Dragoş Răzvan Cenuşe. În urma cesiunii, capitalul societăţii Mediapress Argeş SRL, în valoare de 1.100 de lei, împărţit în 110 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, este deţinut de către asociaţi astfel: Dragoş Răzvan Cenuşe deţine 109 părţi sociale, reprezentând 99,09% din capitalul social, iar Paul Marisu Vîjloi – o parte socială, reprezentând 0,91% din capitalul social. De asemenea, a fost schimbat şi sediul social al societăţii: din municipiul Curtea de Argeş, strada 1 Mai nr. 7, în municipiul Piteşti, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 173F. În hotărârea Adunării Generale se mai precizează că societatea deţine şi 25 de puncte de lucru, 18 situate în municipiul Piteşti şi şapte, în municipiul Curtea de Argeş.

Cine este Mediapress Investment SRL

Potrivit Registrului Comerţului, Mediapress Investment SRL a fost înregistrată în anul 1997 şi are sediul social în municipiul Craiova, strada Dr. Constantin Angelescu. Dovada sediului o face contractul de închiriere nr. 9552662 din data de 23.01.2014, emis de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Actul este valabil până la 31.12.2018. Firma are un capital social subscris de 320.000 de lei, integral vărsat, compus din 32.000 de părţi sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Asociaţi persoane juridice sunt Apex Editare Difuzare Tipărire Import Export Consignaţie SRL, care deţine 320 de părţi sociale (1% din capitalul social), reprezentat de Remus Felecan, Mira Pres SRL, care deţine 320 de părţi sociale (1% din capitalul social), reprezentant de June Daniel, născut pe 12.03.1969, în Simeria, Hunedoara. Societatea Mediapress Investment SRL are şi asociaţi persoane fizice: Gabriel Sorin Strutinsky, născut pe 28.10.1967, în Botoşani, cu 14.400 de părţi sociale (45% din capitalul social) şi Paul Marius Vîjloi, născut pe 28.10.1971, în Motru, judeţul Gorj, cu 16.960 de părţi sociale (53% din capitalul social). Administratorii societăţii sunt: Paul Marius Vîjloi şi A.C.M. CORPORATE IPURL, în calitate de administrator judiciar. Activitatea societăţii constă în „comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate“. În anul 2013, societatea cu 149 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 19.973.661 de lei şi un profit brut de 119.385 de lei.

Reamintim că Sorin Strutinsky, cunoscutul om de afaceri botoşănean, prieten şi partener de afaceri cu Radu Mazăre şi cu Nicuşor Constantinescu, şeful suspendat al CJC, a fost reţinut de procurorii DNA la începutul lunii februarie, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. În cauză, omul de afaceri este suspectat de comiterea a patru infracţiuni de trafic de influenţă, dintre care una în formă continuată, de instigare la săvârşirea a două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi de instigare la săvârşirea a două infracţiuni de spălare a banilor, în formă continuată. De asemenea, procurorii Anticorupție îl cercetează pe Strutinsky pentru trei infracțiuni de complicitate la luare de mită. În prezent, omul de afaceri se află în stare de arest preventiv.

