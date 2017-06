Eugen Neata: Am toata increderea in conducerea partidului si in solutiile propuse pentru a opri criza politica creata de oameni slabi!

Din 16 iunie 2017 a inceput oficial Programul National de Dezvoltare si in situatie de criza, Partidul Social Democrat arata verticalitate, loialitate fata de cetatenii Romaniei si continua Programul de guvernare.

Analiza de specialitate cu privire la alocarile de fonduri din cadrul programului a fost incheiata, iar ordinele de finantare pentru fiecare judet sunt in curs de semnare. Programul este structurat pe trei componente: modernizarea satului romanesc, regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, respectiv infrastructura la nivel judetean. Prioritizarea proiectelor incluse la finantare prin PNDL s-a facut in urma analizei interne de specialitate a peste 13.000 de solicitari prin corelarea tuturor surselor de finantare (fonduri europene, programe guvernamentale) si aplicarea criteriilor stabilite prin HG nr. 624/2015, astfel incat resursele financiare alocate sa fie repartizate echilibrat pe judete.

Este important ca aceasta criza politica sa se incheie cat mai repede pentru ca noul Guvern sa-si intre in atributii si proiectele majore, inclusiv PNDL 2, sa fie rapid aplicate. PNDL este un program de finantare multianual si are ca obiectiv general echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu toate dotarile tehnico-edilitare necesare pentru a creste atractivitatea climatului investitional al localitatilor din Romania. Programul finanteaza proiecte diverse, de infrastructura educationala, de sanatate si de mediu, sportiva, social-culturala si turistica, administrativa si de acces la caile de comunicatie. Primesc finantare 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si gradinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective, fiind alocate fonduri in valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament. Ne respectam promisiunile facute in campania electorala. Primarii prin proiectele depuse pe PNDL pot sa dezvolte localitatile pe care le reprezinta si prin asta sa ofere oamenilor un trai decent si bucuria de a trai intr-o asezare moderna. Am toata increderea in conducerea partidului si in solutiile propuse pentru a opri criza politica creata de oameni slabi, care nu au capacitatea de a distinge binele de rau si care isi doresc sa destabilizeze tara. Eugen Neata, deputat PSD