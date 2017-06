Primarul din Şuşani, Gheorghe Staiu, a depus la Guvern zece proiecte pentru dezvoltarea localităţii

În primăvara acestui an, primarul comunei Şuşani, Gheorghe Staiu, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale zece proiecte. Astfel, prin PNDL, primarul Staiu vrea să asfalteze circa 19 kilometri de drumuri comunale şi uliţe săteşti, dar să şi construiască şase poduri peste pârâul Beica: „Mai avem faza a doua de modernizare a drumurilor de interes local şi uliţelor săteşti, un proiect care cuprinde asfaltarea a 8 kilometri de uliţe, cu o valoare de 5,6 milioane de lei. Tot pentru asfaltare am mai depus modernizarea DC 54 Râmeşti-Lungeşti, care face legătura între comuna Şuşani şi comuna Lungeşti, pe o distanţă de 6,5 kilometri şi DC 63 Uşurei-Sârbi, care face legătura între comuna Şuşani şi Mădulari pe 3,4 kilometri, un proiect care însumează 9,9 kilometri, care a fost şi el depus la Ministerul Dezvoltării, în vederea obţinerii finanţării. Un alt proiect cuprinde construirea a şase poduri”. În comuna Şuşani, cu fonduri obţinute pe OG nr. 28/2013, se derulează un proiect de modernizare şi asfaltare a opt kilometri de drumuri de interes local. De altfel, s-a finalizat asfaltarea pe cei opt kilometri de drumuri de interes local şi urmează să se construiască rigolele pe căile de acces reabilitate şi modernizate. Astfel, s-au asfaltat drumurile din cătunele Epureşti şi Spiridoneşti, din cătunul Anuţeşti (satul Şuşanii de Jos), din cătunul Linia Mică (satul Şuşanii de Sus), precum şi strada Puroinica din satul Uşurei. Pentru viitor, primarul comunei Şuşani, Gheorghe Staiu, are ca obiectiv punerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă, prin proiectul pe care l-a depus pe OG nr. 28/2013. Alte proiecte depuse, la Ministerul Dezvoltării, pe OG nr. 28/2013, sunt: reabilitarea şi modernizarea şcolilor din localitate; reabilitarea şi modernizarea dispensarelor; modernizare şi asfaltare DC 63 Uşurei-Sârbi pe o lungime de 3,4 kilometri şi DC Râmeşti-Lungeşti pe o lungime de 6,5 kilometri.