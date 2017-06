Smecherii de la Universitatea de Stat din Pitesti trebuie sa plece de la Valcea! Jos labele de pe terenurile si cladirile fostei unitati militare de la Vladesti!

Primăria Râmnicu Valcea doreşte un schimb între terenurile deţinute de Universitatea din Piteşti la fosta unitate militară de la Vlădeşti şi Liceul Oltchim. In urma cu cativa ani, printr-o Hotarare de Guvern ABERANTA, terenurile si cladirile detinute de fosta unitate militara au fost cedate Univeristatii de Stat din Pitesti, care se obliga sa dezvolte mai multe facultati la Ramnicu Valcea. Din pacate, argesenii au tras mata de coada si au avut doar cateva zeci de studenti in acesti ani. La aceasta data, activitatea Universitatii de Stat din Pitesti la Ramnicu Valcea este INEXISTENTA! In aceste conditii, nu intelegem de ce parlamentarii valceni, presedintele Cj Valcea si primarul municipiului Ramnicu Valcea nu actioneaza pentru o alta Hotarare de Guvern reparatorie, care sa faca DREPTATE, adica terenurile si imobilele sa fie trecute in proprietatea municipiului Ramnicu Valcea, care are suficienta forta materiala sa transforme aceasta zona, sa intre intr-un parteneriat autentic cu o alta universitate de stat din tara, mult mai serioasa decat cea din Pitesti! De asemenea, unele cladiri ar putea sa fie renovate si transformate in locuinte sociale pentru locuitorii municipiului Ramnicu Valcea! Asa ar fi normal sa se intample! De ce sa li se dea la schimb smecherilor de la Pitesti – terenul si cladirile Liceului de Chimie?! NU – ei trebuie trimisi la plimbare, printr-o Hotarare de Guvern!

Andra Bica, sefa invatamantului valcean, a spus exact cum stau lucrurile intr-o declaratie acordata presei locale: „Am primit o adresă din partea Primăriei Rm. Vâlcea care doreşte un schimb între o şcoală, un liceu – iar dumnealor s-au gândit la Liceul Tehnologic Oltchim – şi Universitatea din Piteşti. Adică tot ce înseamnă baza Universităţii din Piteşti de la Vlădeşti, fosta unitate militară. În acest sens, Primăria Rm. Vâlcea ne-a făcut o adresă atât nouă, cât şi Liceului Oltchim. Conform legii, pentru a schimba destinaţia unei şcoli, trebuie obţinute nişte avize. În primul rând avizul Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare respective. Din câte am înţeles, astăzi (n.r.: ieri), la ora 17.00, are loc Consiliul de Administraţie al Liceului Oltchim. După cum bine ştiţi, în Consiliul de Administraţie sunt reprezentanţi din partea şcolii, din partea părinţilor, din partea Consiliului Local. Apoi, este nevoie de avizul Inspectoratului Şcolar. Ţin să precizez că acestea sunt doar nişte avize, pozitive sau negative. Adică ne dăm sau nu ne dăm acordul. Decizia finală este luată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, de domnul ministru. Aşa stau lucrurile în acest moment. Nu poate Inspectoratul Şcolar să decidă dacă o şcoală se desfiinţează sau se comasează. Trebuie să existe acordul tuturor instituţiilor implicate. Bineînţeles că trebuie să existe şi o hotărâre a Consiliului Local, dar asta nu înseamnă că dacă există o hotărâre de Consiliu Local se va şi întâmpla lucrul acesta sau dacă există avizul Inspectoratului Şcolar se şi întâmplă. Nu, trebuie să fie toate, pentru că aşa scrie în lege. Rămâne la latitudinea ministerului să decidă ce face. Obligaţia Primăriei este să trimită un dosar complet către minister pentru a putea lua o decizie”.