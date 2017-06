“COCOSUL DE HUREZ“, un eveniment de prima marime din calendarul anual al CULTURII NATIONALE!

Am participat sambata, alaturi de presedintele Consiliului Judetean, Constantin Radulescu, primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, prefectul judetului, Florian Marin si colegii mei deputati, la deschiderea Targului Ceramicii Romanesti „Cocosul de Hurez”.

Este un eveniment ce se desfasoara in fiecare an, recunoscut si la nivel international.

Avem un judet plin de cultura si traditie, iar obiceiurile stramosesti sunt purtate si prezentate de fiecare generatie.

Pornind de la traditia stravechilor targuri de Mosi, aceasta manifestare se constituie ca o fresca a creatiilor mestesugarilor lutului din Romania.

Targul ceramicii populare romanesti. Targul gazduieste in fiecare an, sub umbra stejarilor seculari din satul de vacanta “Stejari”, festivalul culorilor si compozitiilor plastice transpuse in lutul reinviat de mainile fermecate ale mesterilor olari.

Il felicit pe primarul orasului Horezu, Nicolae Sardarescu, pentru modul in care a organizat evenimentul si pentru frumosul program!

Felicit mestesugarii care ne incanta cu creatile lor si ne fac mandri ca suntem romani! – a scris pe pagina de facebook – deputatul PSD, Eugen Neata.