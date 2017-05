In atentia SOMERILOR valceni: SUTE DE LOCURI DE MUNCA! 

Locuri de muncă vacante

Săptămâna 03.05.2017 – 09.05.2017

1. ADASANY S.R.L. COD FISCAL: 16468157 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. N. IORGA, NR. 8, BL. 25, SC. A, AP. 15. TEL.: 0737898989 2 2 2 Vânzători târguri Vânzători magazin Șoferi distribuitori Cerințe pentru toate posturile vacante: vechime în domeniu 1 an, studii medii. Valabilitatea ofertei: 18.07.2017

2. ADER S.R.L. COD FISCAL: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.24 TEL.: 0722268265 E-mail: ader@ader.ro 1 5 Inginer mecanic Lăcătuşi mecanici

3. ADERACOM S.R.L. COD FISCAL: 15706234 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DACIA, NR.2A TEL.: 0745099794, FAX: 0350414332 E-mail: aderacom@gmail.com 1 Sudor manual cu flacără de gaz (vechime în domeniu min. 1 an)

4. ADRIACOM S.R.L. COD FISCAL: 2988664 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCIAN BLAGA, NR.9 TEL.: 0766223950 3 1 Şoferi distribuitori Agent vânzări

5. AGRODOR 2009 S.R.L. COD FISCAL: 26003485 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IANCU POP, NR. 2-4 TEL.: 0757018765 5 Cofetari patiseri Valabilitatea ofertei: 27.05.2017

6. ALEXCON MARKET SRL D COD FISCAL: 33153233 ADRESA: RM.VALCEA, STR.CAZANESTI, NR.167 TEL: 0753041044 E-mail: andu_Ym@yahoo.com 1 Lucrator comercial (studii medii) Valabilitate: 20.05.2017

7. ALIANA-COS S.R.L. COD FISCAL: 15362220 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI- COANDĂ, SC.B, AP.12. TEL.: 0760708177 2 2 Mecanici auto Şoferi Valabilitate: 01.08.2017

8. ALSON COM TRADING S.R.L. COD FISCAL: 2989082 ADRESA: ORAS OTOPENI, STR. NR.6, JUD VALCEA TEL.:0730033518, 0250731495 E-mail :hr@alson.ro 2 1 2 2 1 Operatori masini-unelte cu comanda numerica (studii medii, angajare perioada nedeterminata, vechime în domeniu min.1 an) Strungar (studii medii, angajare perioada nedeterminata, vechime în domeniu min.1 an) Tamplari (studii medii, angajare perioada nedeterminata) Muncitori necalificati (studii medii, angajare perioada nedeterminata) Locurile de munca sunt in Bujoreni, jud. Valcea. Mercantizor( studii medii, pachet Microsoft Office, permis auto si motostivuitor, angajare perioada nedeterminata) Valabilitatea ofertei: 06.07.2017

9. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL./FAX: 0250/733308 1 1 9 10 2 Gestionar depozit Stivuitorist (atestat ISCIR) Muncitori necalificaţi Preparatori conserve Manipulanţi marfă

10. ANTARES TRANSPORT SA COD FISCAL: 1472990 ADRESA: SIBIU, COM.SELIMBAR TEL: 0350/401727 1 Sofer (vechime in domeniu 1 an, studii medii) Postul vacant se afla in Rm. Valcea.

11. ARAIA EVENTS S.R.L. COD FISCAL: 28713306 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IUSTINIAN MARINA, NR. 103, JUD. VÂLCEA. TEL./FAX: 0724204207, 0751091111 E-mail: contact@atelierulcudelicii.ro 2 2 Cofetari Patiseri

12. ARDAVA S.R.L. COD FISCAL: 10389097 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.495. TEL.: 0744630483 E-mail: office@hotel-orizont.ro 1 Medic balneolog

13. ASTROMERIA VRIESA S.R.L. COD FISCAL: 36589781 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.140 TEL.: 0744661155 1 Vânzător florărie

14. ATELIERUL CU DELICII SRL COD FISCAL: 37183144 ADRESA: RM VALCEA, VALCEA TEL: 0724204207 E-mail: contact@atelierulcudelicii.ro 2 2 Patiser Cofetar

15. ATM CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 34451188 ADRESA: OCNELE MARI, STR.SLĂTIOARELE, NR.8, JUD.VÂLCEA. TEL: 0752208030 5 5 5 Muncitori construcţii (Fierari) Zidari Dulgheri

16. AURSPEED S.R.L. COD FISCAL: 30934040 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. GR. PROCOPIU, NR. 31, BL. 63, SC. C, AP. 17 TEL.: 0729268922 1 1 Şofer autoturisme şi camionete Manipulant marfă Valabilitatea ofertei: 10.05.2017

17. AUTOMAG REP. S.R.L. COD FISCAL: 34592322 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.9B TEL.: 0762517955 E-mail: automag@autlook.com 1 Pregătitor vopsitorie

18. AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 1858662 ADRESA: FRÂNCEȘTI, NR. 1, JUD. VÂLCEA TEL.: 0725726005 E-mail: ioana.fruriza@carmistin.ro 1 3 Operator la tratarea și epurarea apelor uzate (vechime în domeniu min. 6 luni, studii medii, certificat de calificare, angajare pe perioadă determinată cu perioadă de probă de 90 de zile) Se oferă salariu atractiv, bonuri de masă. Gestionari depozit (cunostiinte utilizare PC,operare program de gestiune;salariu atractiv ;bonuri de masa) Valabilitatea ofertei: 05.05.2017

19. BARECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BÂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352. E-mail: barecolary@yahoo.com 2 2 2 1 Bucătari (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Ospătari (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Cameriste (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare) Medic balneolog/reumatolog

20. BĂILE GOVORA S.A. COD FISCAL: 1482277 ADRESA: BĂILE GOVORA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.119. TEL.: 0250/770531, FAX: 0250/770770 E-mail: office@bailegovora.ro 5 3 4 4 2 4 Ospătari Bucătari Lucrători bucătărie Cameriste hotel Recepţioneri de hotel Femei de serviciu

21. BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL PARASCHIV DANIEL-ŞTEFAN COD FISCAL:21256983 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.30 TEL.: 0723318470 1 Secretar notariat

22. BLUEANGEL SPEED SRL COD FISCAL: 22541490 ADRESA: PITESTI, JUD.ARGES TEL: 0348448678 1 Sofer (studii medii) Valabilitate: 23.05.2017

23. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INTR. PRIBEANU, NR. 4. TEL.: 0745141471; E-mail: bogdanconstruct@gmail.com 1 1 1 1 1 Manichiurist (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Coafor (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Zidar (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Şofer profesionist (vechime în domeniu min. 1 an, calificare, angajare perioada nedeterminata) Muncitor necalificat (angajare perioada nedeterminata) Valabilitate ofertă: 31.05.2017

24. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CORNOIU CONSTANTIN BOGDAN COD FISCAL:23298390 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, BL.S4, SC.E, AP.1. TEL.: 0771333333 1 Psiholog (absolvent promoţia 2016)

25. CAPRICE S.R.L. COD FISCAL: 7216460 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.RÂURENI, NR.60. TEL.: 0744509021 E-mail: marius.ilinca@caprice.ro 1 Consilier vânzări (posesor permis auto cat.B, studii liceale, cun.şi abilităţi tehnice şi de vânzări, min. 2 ani vechime în vânzări) Cv-urile se trimit la adresa de e-mail: dan@caprice.ro

26. CARTEXT S.R.L. COD FISCAL: 29918008 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.80, BL.S13/2. TEL.: 0784292771 10 3 Confecţioneri textile Călcători

27. CARUSEL S.R.L. COD FISCAL: 2542229 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.FORESTIERILOR, NR.5, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0720545380 1 1 2 Bucătar Ospătar Cameriste

28. CASA HOREZEANĂ S.R.L. COD FISCAL: 16056610 ADRESA: HOREZU, JUD.VÂLCEA TEL.: 0767976486 E-mail: casa.horezeana@yahoo.com 2 1 Ospătari (studii medii) Bucătar (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată. Se oferă o masă /zi.

29. CEGIM S.R.L. COD FISCAL: 4556450 ADRESA: COM.BUJORENI, SAT OLTENI, NR.57 BIS, JUD.VÂLCEA TEL.: 0723422713, FAX: 0250/744124 E-mail: cegimvl@yahoo.com 1 1 Tâmplar universal (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii) Inginer mecanic (programator CNC) (studii superioare, cun. SOLIDWORKS, l.engleză) Se oferă bonuri de masă, transport gratuit.

30. CERBER PROTECȚIE ȘI PAZĂ S.R.L. COD FISCAL: 13606581 ADRESA: PLOIEȘTI, STR. PLEVNEI, NR. 5 TEL.: 0733263259 E-mail: stefantoma@cerbersecurity.com 30 Agenți de pază Încadrarea se face pe 12 luni. Locurile de muncă sunt pentru zona BERBEȘTI, jud. Vâlcea. Valabilitatea ofertei: 19.05.2017.

31. CESAVIL GROUP S.R.L. COD FISCAL: 32511623 ADRESA: RM.VÂLCEA, INTR.TICA ŞTEFĂNESCU, NR.1 TEL.: 0744767635 1 1 1 1 Ospătar Muncitor necalificat Bucătar Ajutor bucătar

32. CIEH SODA ROMANIA COD FISCAL: 1467188 ADRESA: STR UZINEI NR. 2 TEL: 0746179634 E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com 1 1 1 1 1 1 1 2 Inginer constructor (vechime in domeniu 1 an,studii superioare, perioada nedeterminata) Inginer electrician (vechime in domeniu 1 an, studii superioare, perioada nedeterminata) Inginer automatist (vechime in domeniu 1 an, studii superioare, perioada nedeterminata) Inginer mecanic (vechime in domeniu 1 an, studii superioare, perioada nedeterminata) Electrician (vechime in domeniu 1 an, calificare electician, perioada nedeterminata) Lacatus mecanic (vechime in domeniu 1 an, calificare lacatus mecanic, perioada nedeterminata) Sef manevra (vechime in domeniu 1 an, calificare sef manevra, perioada nedeterminata) Operator chimist (vechime in domeniu 1 an, calificare operator chimist, perioada nedeterminata) Valabilitate: 30.05.2017

33. CINECITTA S.R.L. ACADEMIA DEL GUSTO COD FISCAL: 25429246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.49 TEL.: 0763050266,0741170455 E-mail: academiadelgusto@yahoo.com 1 2 4 2 Bucătar Lucrători bucătărie Ospătari Pizzari

34. CIRCUIT EXPRESS S.R.L. COD FISCAL: 33775917 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.POSADA, NR.52A TEL.: 0740166873 E-mail: circuitexpressro@yahoo.ro 1 Şofer (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii)

35. CIUTINA MARIA I.I. COD FISCAL: 24951119 ADRESA: COM.MALAIA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0723234064, 0723234065 E-mail: casalacului@gmail.com 1 1 1 Bucătar Ajutor bucătar Cameristă

36. CIVIL SPEED S.R.L. COD FISCAL: 28136089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.158 TEL./FAX: 0741628921, 0350806279 E-mail: office@civilspeed.ro 1 1 1 Şofer autobasculantă (posesor atestat transport marfă) Deservent buldoexcavator Deservent finisor asfalt

37. CLIO S.R.L. COD FISCAL: 3237371 ADRESA: BĂBENI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.101 TEL.: 0723165822 E-mail: monica.postelnicu@yahoo.com 1 1 Conducător auto (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, posesori permis auto cat. B,C) Şef depozit materiale de construcţii (vechime în domeniu min. 3 ani)

38. COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU LAHOVARI” RÂMNICU VÂLCEA COD FISCAL: 2540937 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. GENERAL PRAPORGESCU, NR. 19, JUD. VÂLCEA TEL./FAX: 0350410564 E-mail: lahovarial@yahoo.com 1 Administrator patrimoniu (studi superioare/inginer/ subinginer/economist, 3 ani vechime în muncă) Valabilitatea ofertei. 08.05.2017

39. COMUNA MACIUCA COD FISCAL: 2541584 ADRESA: COM. MACIUCA, STR. OVESELU, NR.31, JUD VALCEA TEL.:0250769706 E-mail :primaria_maciuca@yahoo.com 1 Sofer- microbuz scolar(vechime în domeniu min.3 ani, studii medii, angajare perioada nedeterminata, concurs) Valabilitatea ofertei: 06.05.2017

40. CONPHYS S.R.L. COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTRANDULUI, NR.52. TEL.: 0250/733323;FAX: 0250/731522 E-mail: conphys@conphys.ro 1 3 1 1 Director producţie (studii superioare tehnice) Tipografi flexografi (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi. Analist resurse umane Avantaje: se oferă tichete de masă, primă , transport gratuit Inginer chimist

41. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA COD FISCAL: 36834570 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. GENERAL PRAPORGESCU, NR. 14 TEL./FAX: 0250731016/0250731843 E-mail: primaria@primariavl.ro Site: www.primariavl.ro 1 1 Contabil șef, gradul II (vechime în domeniu: minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor, minimum 3 (trei) ani să fi deținut o funcție de conducere; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice) Șef serviciu, gradul II (vechime în domeniu: minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor, minimum 3 (trei) ani să fi deținut o funcție de conducere; studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; absolvent de masterat/studii postuniversitare în specializarea management ) Ocuparea posturilor se face prin concurs. Concursul va avea loc în ziua de 11.05.2017. Ora 1000 – proba scrisă. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul Primăriei mun. Rm. Vâlcea: www.primariavl.ro, secțiunea INFO PUBLICE – Concursuri și examene.

42. CONSINSTAL ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 19657649 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL T.VLADIMIRESCU, NR.48 TEL.: 0350421841. E-mail: consinstal.energy@gmail.com 1 1 Săpător manual Instalator încălzire centrală şi gaze (curs calificare) Sudor electric şi autogen (curs de calificare

43. CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL: 15493659 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GABRIEL STOIANOVICI, NR.7, BL.Q1, SC.B, AP.4. TEL.: 0723617475 E-mail: constructproiect.vl@gmail.com 2 1 2 Tâmplari Finisor Operatori mase plastice

44. CORILUC S.R.L. COD FISCAL: 22394283 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.18 TEL.: 0744369461 2 2 2 1 2 1 Patiseri Şoferi autoturisme şi camionete (vechime în domeniu min. 1 an) Cameriste Barman Bucătari Contabil autorizat (studii superioare, vechime în domeniu min. 1 an)

45. COROM EXPORT S.R.L. COD FISCAL: 15113369 ADRESA: COM.DĂEŞTI, SAT SÂMBOTIN, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/753578, FAX: 0250/753579 E-mail: laura.crom@gmail.com 2 3 Tâmplari (studii medii) Muncitori necalificaţi în tâmplărie şi finisaj lemn (studii medii) Se oferă bonuri de masă, prime, se decontează transportul.

46. COVAMAR S.R.L. COD FISCAL: 2535329 ADRESA: HOREZU, STR.TĂMĂŞEŞTI, NR.41, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722211123 2 1 1 5 5 Şoferi autocamion Şofer autoturisme Buldoexcavatorist Dulgheri Fierari betonişti Cerinţe: vechime în domeniu min. 1 an, studii medii

47. COZIA FOREST SA COD FISCAL: 3416083 ADRESA: RM. VALCEA, KRUSEVAC, NR. 36/STR. LIVIU REBREANU, NR. 17 TELEFON/FAX : 0250741425; 0250741303 1 1 5 2 2 2 1 Femeie de serviciu ( studii medii, vechime in munca 1 an, PL Posada, angajare perioada nedeterminata); Lacatuş mecanic de intretinere si reparatii (studii medii, vechime in munca 1 an, Pl Posada, angajare perioada nedeterminata); Ajutori ospatar (studii medii, vechime in munca 1 an, PL Posada, angajare perioada nedeterminata); Vanzatori bilete (studii medii, vechime in munca 1 an, PL Posada, angajare perioada determinata); Barmani (studii medii, vechime in munca 1 an, PL Posada, angajare perioada determinata); Recepţioneri hotel (vechime 1 an, studii medii) Şef complex (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare)-P.L. Posada Valabilitatea ofertei: 30.06.2017

48. CRISTI ŞI MIKI S.R.L. COD FISCAL: 19057059 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.PODGORIEI, NR.25, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0724368997 1 1 Vânzător ambulant Manipulant Încadrarea în muncă este cu program de 4 ore/zi

49. CUPTORUL FERMECAT S.R.L. COD FISCAL: 2987634 ADRESA: COM.BUJORENI, SAT OLTENI, NR.31, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0746087131 1 2 Brutar Muncitori necalificaţi pentru brutărie

50. DACOS S.R.L. COD FISCAL: 1473244 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR. 267. TEL.: 0250/703777, 0250/703780 3 2 3 1 1 Şoferi autobuz (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, posesori atestat profesional) Electricieni auto (posesori certificat de calificare) Funcţionari informativi Electrician auto Mecanic auto

51. DECOTIMBER S.R.L. COD FISCAL: 16321147 ADRESA: COM.IONEŞTI, SAT FIŞCĂLIA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0723161968 E-mail: florin@luxorcomp.ro 1 1 Inginer industrializarea lemnului Operator maşini debitarea lemnului

52. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL: 22551191 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 TEL.: 0250/730337, 0753116691 E-mail: delguard.paza@yahoo.com 50 Agenţi de securitate

53. DIGI CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 17512790 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0740228536 4 2 3 Finisori Dulgheri Zidari tencuitori

54. DIMA EXPOTRANS S.R.L.-D COD FISCAL: 36338054 ADRESA: COM.BUDEŞTI, NR.153,JUD.VÂLCEA TEL.: 0774079678 1 Șofer TIR (vechime în domeniu min. 2 ani)

55. DIMI SALON S.R.L. COD FISCAL: 15137430 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, BL.27, SC.A, AP.1. TEL.: 0770733037 1 Frizer

56. DINAMIC GRUP S.R.L. COD FISCAL: 6670506 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0756272704 E-mail: dinamic.grup@hotmail.com 1 1 Gaterist Fasonator cherestea

57. DIVAEXIM JOBS S.R.L. COD FISCAL: 3010912 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.76 TEL.: 0745593664, 0735946743 1 Vânzător Punct de lucru str. Gib Mihaescu, lângă Kaufland. Valabilitate: 20.05.2017.

58. DOCRIS UNIVERSAL S.R.L. COD FISCAL: 5390958 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATACHE TEMELIE, NR.17 TEL.: 0788943727 5 5 2 Electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională) Electricieni autorizaţi (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Barmani (vechime în domeniu min. 1 an, şc. prof.)

59. DONORA BLUE S.R.L. COD FISCAL: 35165303 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.27 TEL.: 0744744874 1 Şofer TIR (vechime în domeniu min.1 an, studii medii)

60. DOVER S.R.L. COD FISCAL: 1488300 ADRESA: COM.STROEŞTI, COM.STROEŞTI, STR.PRINCIPALĂ, NR.100, JUD.VÂLCEA TEL.: 0724355745 E-mail: farmaciadover@yahoo.com 1 2 Operator calculator validare date (studii liceale) Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea Operatori calculator validare date (studii liceale) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni, cu program de lucru de 1 oră/zi. Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea.

61. DREAM TAXI S.R.L. COD FISCAL: 17937308 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI NR.1B- CASA TINERETULUI, ET.8, CAM.305 TEL.: 0723194544 2 2 1 Curieri auto (posesor permis auto cat.B) Curieri pe bicicletă Dispecer

62. DUICOM S.R.L. COD FISCAL: 18364373 ADRESA: COM.SUTEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0729883233 1 Sudor autogen Locul de muncă vacant se află la Drăgăşani.

63. DUTIBELA SRL COD FISCAL: 4871597 ADRESA: RM.VALCEA, STR.HENRI COANDA, NR.17 TEL.:0744773579 2 1 Vanzatori Patiser

64. EDION S.R.L. COD FISCAL: 4066024 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. POSADA, NR. 2A TEL.: 0250738682 E-mail: office@edion.ro 1 Șofer autocamion (vechime în domeniu 3 ani, studii medii) Locul de muncă este la Edion – Stupărei.

65. ELDAF S.R.L. COD FISCAL: 32901316 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.82, BL.S9, SC.A, AP.1. TEL.: 0762893815 1 Şofer taxi (posesor ATESTAT)

66. ELECTROGRUPAPARATAJ S.A. COD FISCAL: 15933580 ADRESA: COM. BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0723513686, 0721277725 2 2 2 2 2 2 Electricieni (posesori permis auto cat.B) Zugravi Sudori Lăcătuşi mecanici Dulgheri Tâmplari Cerinţe pentru locurile de muncă vacante de mai sus: vechime în domeniu min. 3 ani

67. ELECTROVÂLCEA S.R.L. COD FISCAL: 5071860 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.FERDINAND, NR.19 TEL./FAX: 0250/739188. E-mail: tehnic@electrovalcea.ro 2 Electricieni în construcţii

68. ELIVIL CONS S.R.L. COD FISCAL: 33254480 ADRESA: COM. IONEŞTI, SAT MARCEA, NR.39, JUD.VÂLCEA. TEL: 0748515893 5 5 6 6 6 4 Dulgheri Fierari betonişti Tencuitori Zidari Finisori Muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

69. EMTRANS S.R.L. COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RM.VÂLCEA, TEL./FAX: 0728717521, 0786459515 E-mail: office@emtrans.ro 1 1 1 Conducător auto maşini de mare tonaj TIR (vechime în domeniu min. 3 ani, atestat profesional valabil, posesor cartelă tahograf, recomandare de la ultimul loc de muncă) Economist (min.5 ani vechime, studii superioare economice, cun. evidenţă contabilă completă) Agent de curăţenie, clădiri şi mijloace de transport (studii medii, recomandare de la ultimul loc de muncă, încadrare în muncă cu program de lucru de 2 ore/zi)

70. ETERN CARE S.R.L. COD FISCAL: 37242380 ADRESA: LOC. FIERBINŢI, STR. CRINULUI, NR. 7, JUD. IALOMIŢA TEL.: eterncare.srl100@yahoo.com 7 Îngrijitori bătrâni la domiciliu pentru HANOVER – GERMANIA (studii medii, vorbitor limba germană – utilizator independent B1/B2, contract permanent, salariu+diurnă)

71. EUMIMA TRADING S.R.L. COD FISCAL: 35275012 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0740961382 1 2 2 1 Contabil Vânzători Muncitori necalificaţi spaţii verzi Asistent manager (cun. l. engleză)

72. EWELIN S.R.L. COD FISCAL: 1476089 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577A, JUD.VÂLCEA TEL.: 0765223011 2 3 2 Bucătari Ospătari Ajutori bucătar

73. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977106 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 1 30 20 Tehnician în industria textilă (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare, experienţă în producţie ) Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (studii medii) Locurile de muncă vacante se află în loc. Budeşti, jud. Valcea.

74. FILAPROD S.R.L. COD FISCAL: 10226626 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.DECEBAL, NR.10 TEL.: 0723393962 1 1 Instalator Electrician

75. FITOPLANTAGRO S.R.L. COD FISCAL: 16692463 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT BULETA, NR.79, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722271302 E-mail: fitoplantagro@gmail.com 2 Agenţi vânzări (posesor permis auto cat.B) Se oferă comision din vânzări.

76. FLAMICOM IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 3547836 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. BARAJULUI, NR. 10 TEL./FAX: 0248250243 E-mail: narcisa@flamicom.ro 3 1 1 1 Mecanici auto (studii medii, încadrare pe perioadă nedeterminată) Pregătitor suprafețe pentru lăcuit (studii medii) Tinichigiu carosier (studii medii) Inginer autovehicule (studii superioare) Valabilitatea ofertei: 10.05.2017.

77. FLORALIS S.R.L. COD FISCAL: 21294391 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 162 TEL.: 0748697567. E-mail: patrulescu_gaby@yahoo.com 1 Vânzător

78. FLORIASOL S.R.L. COD FISCAL: 32698492 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.2 TEL.: 0762308447 1 1 1 Pizzar Ospătar Barman Valabilitate: 18.05.2017

79. FLORIBOG S.R.L. COD FISCAL: 20404875 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.85 TEL.: 0741075332 2 2 2 Patiseri Brutari Muncitori necalificaţi

80. FLOWER MARKET IRIS S.R.L. COD FISCAL: 33260503 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.14 TEL./FAX: 0763119273 E-mail: flowermarketiris@yahoo.ro 3 1 Muncitori seră Conducător auto cat. B

81. FOREXIM S.A. COD FISCAL: 8178691 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA BRADULUI, NR.4 TEL.: 0747286625, 0742815853, 0350409195 2 5 5 Sudori Zidari Muncitori necalificaţi

82. FRANCEXIM S.R.L. COD FISCAL: 7311268 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR. CALEA LUI TRAIAN NR.571, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0745081719 4 2 2 1 Ospătari Barmani Ajutori bucătar Bucatar Valabilitate : 01.06.2017

83. FUNDAŢIA ,,INIMĂ PENTRU INIMĂ,, COD FISCAL: 9658795 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.8, BL.S1, SC.C, AP.17. TEL.: 0250/736307 E-mail: administrator@inimapentruinima.org 3 Educatori specializaţi (vechime în domeniu min. 1 an, studii de pedagogie, psihopedagogie, ştiinţele educaţiei) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni.

84. FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET VÂLCEA COD FISCAL: 3239275 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI, NR.1B TEL./FAX: 0372707633. E-mail: fjtvalcea@yahoo.com 1 Paznic (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, atestat pază, muncă de noapte)

85. FUNDAŢIA PATER PIO COD FISCAL: 11880865 ADRESA: VOINESA, STR.GRUIŞOR, NR.5 TEL./FAX: 0250/733965 E-mail: fundatia_pater_pio@yahoo.com 1 1 1 1 Asistent BFT (studii medii) Fiziokinetoterapeut (studii superioare) Maseur (studii medii) Medic medicina de familie (studii superioare, angajare perioada nedeterminata) Valabilitatea ofertei: 10.06.2017

86. GADEAL S.R.L. COD FISCAL: 36413440 ADRESA: RM.VÂLCEA, NR.9, BL.14, SC.A, AP.15, ET.3 TEL.: 0740701126 1 Vânzător (studii medii)

87. GALLO INVEST S.R.L. COD FISCAL: 33272384 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU NR.5. TEL.: 0760060660, 0757496425 2 2 2 Ospătari Ajutori ospătar Ajutori bucătar

88. GANNE ATCP S.A. COD FISCAL: 12874446 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.776 TEL.: 0250/830088, 0250/830011 5 Muncitori necalificaţi (studii medii)

89. GB SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 4871708 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.181 TEL.: 0250/740891, 0746098845 E-mail: gbservicegb@gmail.com 1 1 Tehnician electromecanic (vechime în domeniu min.3 ani, studii medii) Inginer electromecanic

90. GDG-SUPREM S.R.L. COD FISCAL: 12866907 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.PARÂNGULUI, NR.12 TEL./FAX: 0250/775157, 0722503398 E-mail: mariusfiran@gmail.com 2 3 2 Cameriste (vechime în domeniu min. 3 ani) Ospătari (vechime în domeniu min. 3 ani) Asistenţi medicali BFT (vechime în domeniu min. 3 ani)

91. GICEROVA S.R.L. COD FISCAL: 16043423 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R5, SC.C, PARTER. TEL./FAX: 0350421973, 0747289673 E-mail: gicerova@yahoo.com 1 1 1 Frizer Manichiurist Coafor

92. GÎNGU MARIAN LUCIAN P.F.A. COD FISCAL: 31326237 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.5, BL.P1, SC.D, AP.12. TEL.: 0758676355 1 Croitor- pentru atelier croitorie comandă bărbaţi

93. GLORYTEX PROD S.R.L. COD FISCAL: 35845792 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI EMINESCU, NR.21 TEL.: 0754627453 1 Şofer (posesor permis auto cat.B)

94. GRANTIMPACT S.R.L. COD FISCAL:37106591 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.194 TEL.: 0758471839 2 Vânzători

95. GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A. COD FISCAL: 8398697 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.164, BL.27. TEL.: 0728105564 1 4 Unit manager (studii medii) Agenţi asigurare (studii medii)

96. GUSTO LINE S.R.L.-D COD FISCAL: 35908246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.76, BL.S15, SC.B, PARTER. TEL.: 0755326106 E-mail: dragoşgeanta@gmail.com 1 1 1 Bucătar (calificare) Ospătar Ajutor bucătar

97. GYMYS S.R.L. COD FISCAL: 1487860 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR. CPT. HOARCĂ, NR. 19. TEL.: 0250810850/0723384520,/0762521644 E-mail: gymys_92@yahoo.com 1 1 Morar Brutar

98. GYORGYRINA CAFFE S.R.L. COD FISCAL: 36025979 ADRESA: DRĂGĂȘANI, DR. BAGDASAR, NR. 33 TEL.: 0768560040 2 3 1 Barmani (studii medii) Ospătari (studii medii) Ajutor bucătar (studii medii) Locurile sunt la Drăgășani. Valabilitatea ofertei: 19.05.2017.

99. H&M HENNES AND MAURITZ SRL COD FISCAL: 27092928 ADRESA SEDIU: BUCURESTI, STR. HALELOR, NR. 5 , ET. 4-5 , SECTOR 5 TELEFON/FAX: 0314030201/ 0314370730 1 1 Director magazin (angajare perioada nedeterminata , cu o perioada de proba de 120 zile); Valabilitatea ofertei: 15.05.2017. Lucrător comercial (angajare cu timp parțial de 20h/săpt) Valabilitatea ofertei: 18.05.2017.

100. HARDWOOD S.R.L. COD FISCAL: 6670492 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. DEPOZITELOR, NR. 14 TEL.: 0747851619 – între orelel 8.00 – 16.00 E-mail: office@hardwood.ro 1 Legător de sarcină Valabilitatea ofertei: 14.05.2017.

101. HID CONSTRUCŢII S.R.L. COD FISCAL: 34769263 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DANIIL IONESCU, NR.6A TEL./FAX: 0350420335 E-mail: hid.constructii@gmail.com 2 Muncitori necalificaţi Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 4 luni

102. IFN MOISE S.R.L. COD FISCAL: 1483221 ADRESA: CĂLIMĂNEȘTI, STR. A. VLAICU, NR. 3 TEL/FAX: 0250745531 E-mail: ifnmoise@yahoo.com 1 Lucrător gestionar (liceul, încadrare: perioadă determinată de 1 lună cu posibilitate de prelungire)

103. I.I. BADEA LUCRETIA COD FISCAL: 34970215 ADRESA: COM.GUSOENI,SAT. MAGURENI, NR.7,VALCEA TEL: 0727747760 2 Tâmplari Valabilitate: 08.06.2017

104. ILETRANS S.R.L. COD FISCAL: 19029644 ADRESA: COM.ROEŞTI, SAT CUENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0764449944 E-mail: sciletranssrl@yahoo.com 2 Şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an)

105. ILGOCOM S.R.L. COD FISCAL: 16172614 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GR.SINESCU, NR.5 TEL.: 0757650311 5 4 2 Ospătari Ajutori bucătar Bucătari Locurile de muncă vacante se află la Călimăneşti, jud. Vâlcea.

106. IMPOSER TRANS S.R.L. COD FISCAL: 28083537 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REPUBLICII, NR.1, BL.R18, SC.A, AP.3. TEL.: 0753938943 1 3 Muncitor necalificat Şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 3 ani)

107. INDONI FER S.R.L. COD FISCAL: 29126938 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.DR.BAGDAZAR, NR.27A TEL.: 0767252542 E-mail: belvederecompany@yahoo.ro 3 6 3 4 2 2 1 2 1 1 Sudori MIG/MAG/TIG (vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp. în confecţii metalice) Sudori în arc electric (vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp.în confecţii metalice) Vopsitori industriali AIRLESS ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp. în confecţii metalice) Lăcătuşi confecţii metalice( vechime în domeniu min. 2-3 ani, exp. în confecţii metalice) Muncitori necalificaţi ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp. în confecţii metalice) Ingineri construcţii metalice ( vechime în domeniu min. 5 ani, exp. în confecţii metalice) Subinginer construcţii metalice ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp. în confecţii metalice) Maiştri construcţii metalice ( vechime în domeniu min. 3-5 ani, exp. în confecţii metalice) Electrician întreţinere şi reparaţii ( vechime în domeniu min. 2-3 ani, exp. în confecţii metalice) Şofer (vechime în domeniu min. 3-5 ani, studii medii, posesor cat. B,C,E) Posturile vacante sunt la Dragasani.

108. INDUSTRIAL MONTAJ GROUP E.P.C. S.R.L. COD FISCAL: 29814724 ADRESA: RM.VÂLCEA, INTRAREA CONSTRUCTORILOR, NR.16. TEL./FAX: 0250/730313, 0250/730314, 0728320819 E-mail: office@img-epc.com 9 10 4 1 Lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii) Sudori (vechime în domeniu min.3 ani, studii medii) Muncitori necalificaţi (vechime în domeniu min.1 an, studii medii) Economist (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare)

109. INFO PULS S.R.L. ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.25A. E-mail: info_puls98@yahoo.com 1 1 1 Operator emisie Editor imagine Cameraman (posesor permis auto cat. B) Cerinţe: experienţa în domeniu constituie un avantaj

110. INTERCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 12112385 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.21 TEL./FAX: 0744787688, 0756062538 E-mail: scinterconstructsrl@yahoo.com 3 2 2 2 2 Operatori CNC- producţie mobilă (studii medii, experienţă în domeniu) Tâmplari universali Montatori tâmplărie Muncitori necalificaţi Muncitori calificaţi în construcţii

111. INTERDEKO DESIGN S.R.L. COD FISCAL: 35772178 ADRESA: BUJORENI, SAT MALU ALB,JUD.VÂLCEA NR.28A/2, TEL.: 0753042122 2 Vânzători (studii liceale)

112. INTERINSTAL SRL COD FISCAL: 13901999 ADRESA: RM. VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, NR. 171 B, (bloc VALMETEX) TELEFON: 0752997799; 0250745887 1 1 1 Electrician in constructii (calificare in domeniu, angajare perioada nedeterminata); Instalator incalzire centrala (calificare in domeniu, angajare perioada nedeterminata); Instalator ventilare si aer conditionat (calificare in domeniu, angajare perioada nedeterminata); Valabilitatea ofertei : 10.05.2017

113. INTERVENŢIA EXPERT S.R.L. COD FISCAL: 30547418 ADRESA: COM.TOMŞANI, SAT FOLEŞTII DE JOS, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0751803739 E-mail: INTERVENTIA@YMAIL.COM 2 Şoferi maşini de mare tonaj(posesori permis auto cat. C, cunoscători de l. engleză/l. franceză)

114. IORGULESCU GH.FLORIN I.I. COD FISCAL: 28684464 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.FERDINAND, NR.60 TEL.: 0762269750 1 1 Mecanic auto Vulcanizator auto

115. ISIRIDE ENERGY COD FISCAL: 29598574 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.25A TEL.: 0752025621 6 8 6 Electricieni Mecanici Automatişti

116. IT LIVE S.R.L. COD FISCAL: 24975339 ADRESA: STR. GIB MIHĂESCU, NR. 14, RM VÂLCEA TEL./FAX: 0746159277; 0350412777 E-mail: office@itlive.ro 1 Tehnician echip. de calcul și rețele (vechime în domeniu 1 an, studii medii)

117. JILPACK PRODCOM S.R.L. COD FISCAL: 14538671 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.28D TEL.: 0752216266 E-mail: jilpackprod@yahoo.com 1 1 1 Mecanic/lăcătuş mecanic/electromecanic (vechime în domeniu min. 5 ani) Operator masini pentru fabricare ambalaje din carton (perioada nedeterminata,salariu 2000 ron) Muncitor necalificat

118. KAUFLAND ROMÂNIA SCS ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ,NR.30. 1 Inspector exploatare poştală (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată .

119. KIMAVILL S.R.L. COD FISCAL: 17012484 ADRESA: STOLNICENI, NR.17, JUD VALCEA TEL.:0766613339 3 Muncitori necalificati (angajare perioada nedeterminata) Valabilitatea ofertei: 15.10.2017

120. KRISTIN S.R.L. COD FISCAL: 12170629 ADRESA: HOREZU, STR.C.BRÂNCOVEANU, NR.47 TEL.: 0769015282, 0729288177 E-mail: personal@kristin.ro 2 5 1 Confecţioneri articole din piele şi înlocuitori (vechime în domeniu min.6 luni, studii gimnaziale, calificare) Muncitori necalificaţi Mecanic maşini de cusut (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, calificare) Avantaje: se oferă tichete de masă

121. LENORY S.R.L. COD FISCAL: 7833288 ADRESA: COM.MALAIA, NR.419, JUD.VÂLCEA TEL.: 0743469317; E-mail: lenory95@yahoo.com 1 Muncitor necalificat în silvicultură (persoană cu dizabilităţi) Încadrarea în muncă este cu program de 8 ore/zi sau 4 ore/zi.

122. LEVANT S.R.L. COD FISCAL: 1468485 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.18, BL.P1-lângă B.C.R. TEL.: 0744540009 E-mail: raducanu.nicu@yahoo.com 2 1 Ospătari (vechime în domeniu min. 1 an) Barman (vechime în domeniu min. 1 an)

123. LIBRIN S.R.L. COD FISCAL: 7605751 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.6, BL.U, SC.3, PARTER. TEL.FAX: 0250/730100/ 0728097971 1 Vânzător (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

124. LILIANA CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 23045761 ADRESA: COM.CERNIŞOARA, STR.OBÂRŞIA, NR.17, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741161816 E-mail: liliana.construct73@yahoo.com 2 2 2 1 Sudori electrici şi MIG-MAG (vechime în domeniu min. 2 ani) Lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 3 ani) Zugravi (vechime în domeniu min. 1 an) Dulgher (vechime în domeniu min. 1 an)

125. LIV SPORT S.R.L. COD FISCAL: 37089156 ADRESA: COM.SLĂTIOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0747089025 2 2 Operatori comerciali (studii medii) Încadrarea în muncă este cu program parţial de lucru de 4 ore/zi. Locurile de muncă se află la Horezu, jud.Vâlcea Operatori comerciali (studii medii) Încadrarea în muncă este cu program normal de lucru de 8 ore/zi. Locurile de muncă se află la Horezu, jud. Vâlcea

126. LOKL POINT S.R.L. COD FISCAL: 35882782 ADRESA: RM.VÂLCEA, SCUARUL MIRCEA CEL BĂTRÂN TEL.: 0770594964 2 3 Barmani Ospătari

127. LORION SOFTEX S.R.L. COD FISCAL: 36613510 ADRESA: DRĂGĂŞANI, B-DUL I.C.BRĂTIANU, NR.10A, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0769157227 1 1 Confecţioner textile Ambalator manual

128. LUKY MAN S.R.L. COD FISCAL: 7660403 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.270 TEL./FAX: 0761709164/ 0761104664 E-mail: sc_lucky_man@yahoo.com 3 2 Şlefuitori material lemnos (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii) Vopsitori-tâmplari (studii medii, vechime în domeniu min.3 ani)

129. LUXORCOMP S.R.L. COD FISCAL: 5189769 ADRESA: COM.DĂEŞTI, SAT SÂMBOTIN, NR.197A TEL.: 0723161968 5 Şoferi autocamion (posesori ATESTAT PROFESIONAL MARFĂ)

130. MALIA SRL COD FISCAL: 1466697 ADRESA: RM.VALCEA, STR.EROILOR, NR.11 TEL: 0761825165 2 1 Camerista (cu experienta,perioada determinata) Spalatoreasa (perioada nedeterminata- durata muncii 4h)

131. MANE S.R.L. COD FISCAL: 30994700 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, STR.COASTA, NR.63 TEL.: 0744472968 1 2 Şofer Dispeceri auto

132. MAR-DIN S.R.L. COD FISCAL: 3417941 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, NR.7 TEL.: 0741331340 1 Lucrător comercial (studii medii)

133. MARIA PROTECT S.R.L. COD FISCAL: 35450016 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INTR. PRIBEANU, NR. 4 TEL.: 0745141471 1 1 1 Inspector SSM (vechime în domeniu 1 an, studii medii) Cadru tehnic PSI (vechime în domeniu 1 an, studii medii) Evaluator riscuri (vechime în domeniu 1 an, studii superioare) Valabilitatea ofertei: 30.05.2017

134. MARKET O&F S.R.L. COD FISCAL: 1488318 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.A.PREDESCU, NR.2 TEL.: 0723534650 E-mail: marketof.srl@gmail.com 3 4 4 2 3 Ospătari Ajutori bucătar Lucrători bucătărie Barmani Ajutori ospătari Locurile de muncă vacante se află la BĂILE GOVORA, jud. Vâlcea.

135. MARKING ART S.R.L. COD FISCAL: 34490012 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R5 SC.5, AP.2. TEL.: 0747289673 1 Frizer

136. MARNA S.A. COD FISCAL: 1471871 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.87 TEL./FAX: 0250/730320 E-mail: marnamat@gmail.com 3 Manipulanţi mărfuri

137. MARYON GAMES S.R.L. COD FISCAL: 36020122 ADRESA: COM.SLĂTIOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0747089025 E-mail: LIVSPORT1@YAHOO.COM 2 1 Operatori comerciali (studii medii) Operator calculator (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la horezu, jud.vâlcea

138. MATI ŞI NATI S.R.L. COD FISCAL: 36650888 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.26 TEL.: 0765036188 3 Brutari

139. MATINEU S.R.L. COD FISCAL: 10113562 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.9, BL.F. TEL.: 0744604757 2 2 1 1 Ospătari Ajutori ospătar Cofetar Patiser

140. MATPOP CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 18728490 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. C. BRÂNCUŞI, NR. 9 TEL.: 0742545959 10 10 6 Zidari Dulgheri Finisori Valabilitatea ofertei: 26.05.2017

141. MAXCONF S.R.L. COD FISCAL: 13050973 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.19 TEL.: 0250/773022, FAX: 0250/773033 E-mail: office@maxconf.ro 30 20 4 2 Muncitori calificaţi- operatori confecţii sală confecţii, sală croit, CTC Muncitori necalificaţi- operatori confecţii Ingineri textilişti Ingineri textilişti proiectare Avantaje: se oferă bonuri de masă.

142. MĂRĂSCU GHEORGHE I.I. COD FISCAL: 22394291 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.607, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0760784809 1 Vânzător (vechime în domeniu min. 1 an)

143. MCC PRODUCŢIE ŞI SERVICII S.R.L. COD FISCAL: 30514585 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.ALEXANDRU VLAHUŢĂ, NR.86, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0751225242 E-mail: mcc.productie.servicii@gmail.com 1 Şofer (studii medii, posesor permis auto cat. B)

144. MEGAINVEST S.R.L. COD FISCAL: 6596426 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU TEL.: 0250/734686 20 Confecţioneri articole piele şi înlocuitori

145. MELYSSA CAFFE S.R.L. COD FISCAL: 34764835 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. I.C.BRĂTIANU, NR.16, BL.A64. TEL.: 0764129680 1 Barman (cun. operare calculator)

146. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL : 1478543 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.18 TEL.: 0250/737723, FAX: 0250/745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 1 3 1 2 Sudor manual cu arc electric Sudori MIG/MAG Sudor TIG Ingineri mecanici UTCH

147. MIDEF TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 25011609 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.199 TEL./FAX: 0737017806 1 1 Şofer (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii) Mecanic (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii)

148. MIEILĂ MARIAN I.I. COD FISCAL: 34229298 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.228 TEL.: 0751689180, 0746817722 3 Spălători vehicule

149. MIHALIPAM CARGO S.R.L. COD FISCAL: 33739644 ADRESA: HOREZU, JUD.VÂLCEA TEL.: 0763018444,0731446894 1 1 1 Gestionar (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii) Vânzător Manipulant

150. MIMAPROD S.R.L. COD FISCAL: 10507460 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. G-RAL MAGHERU, NR.18, BL. P1, PARTER. TEL.: 0250/735343 E-mail: mimaprod@yahoo.com 10 5 Confecţioneri textile Absolvenţi promoţia 2016 Valabilitatea ofertei: 26.06.2017

151. MINASIG CDI S.R.L. COD FISCAL: 35621914 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.7, BL.A40/2, SCB, AP.9. TEL./FAX: 0350806714/ 0723680392 E-mail: cristi.minvil@yahoo.com 1 Agent de asigurare

152. MINITRANS S.R.L. COD FISCAL: 3290960 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT BÂRSEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.FAX: : 0350806714, 0723680391 E-mail: cristi.minvil@yahoo.com 5 3 8 Dulgheri Zidari Muncitori necalificaţi

153. MITLIV EXIM S.R.L. COD FISCAL: 6662490 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.PODGORIEI, NR.25A TEL.: 0737017132. 1 Şofer maşină de mare tonaj

154. MIULESCU COMPANY S.R.L. COD FISCAL: 6428120 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCIAN BLAGA, NR.2 TEL.: 0744806314. E-mail: miulescu123@yahoo.co.uk 10 Cusători confecţii textile (vechime în domeniu min. 1 an)

155. MOBILAND WOOD SRL COD FISCAL: 2553783 ADRESA : COM.MIHAESTI, VALCEA TEL : 0744549107.E-mail: ionel.mazilu@yahoo.com 1 1 1 Muncitor necalificat Tamplar Circularist Perioada nedeterminata. Valabilitate: 01.11.2017

156. MOBLINE S.R.L. COD FISCAL: 15849994 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL PANDURILOR, NR.11. TEL.: 0741242305; E-mail: CRISTIMOBLINE@YAHOO.COM 3 Tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani)

157. MOGAVILROM S.R.L. COD FISCAL: 6596280 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13 TEL.: 0721434675 1 1 Şofer (vechime în domeniu min. 3 ani, posesor permis auto cat.b) Manipulant

158. MONTOUR S.R.L. COD FISCAL: 18638924 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GENERAL MAGHERU NR.18, BL.P1. TEL.: 0722591367 E-mail: salon_danielle@yahoo.com 2 1 1 Coafori Ospătar Cameristă

159. MUSTAŢĂ CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22616177 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. REPUBLICII, NR. 10, BL. R24, SC. D, AP. 6. TEL.: 0751959701 E-mail: bordu_catalina@yahoo.com 1 1 Lucrător pentru salubrizare Şofer

160. MW ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1485931 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.778, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/830029, FAX: 0250/830290 1 1 1 1 Inginer proiectant –mecanic (cun. l. engleză, AUTOCAD) Inginer investiţii (cun. l. engleză, AUTOCAD) Inginer proces (cun. l. engleză) Manager proiect (cun. l. engleză, AUTOCAD)

161. NATURA MAGI FLOWER S.R.L. COD FISCAL: 30923261 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. ARGINTARI, NR.23 TEL.: 0250/718880, 0744649982 E-mail: naturamagiflower@gmail.com 1 Muncitor necalificat în agricultură

162. NECGEL S.R.L. COD FISCAL: 18653347 ADRESA: COM.BUJORENI, SAT OLTENI, NR.142, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0740021214 2 Vânzători

163. NESTA COMPANI SRL COD FISCAL: 14364769 ADRESA: VALCEA,COM. RACOVITA. TEL: 0745659635 1 Vulcanizator

164. NIŢIŞOR COSMIN PETRE COD FISCAL: 27095410 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT STUPĂREI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0762298690, 0747088535 2 Spălători vehicule

165. NOIL SRL COD FISCAL: 5879653 ADRESA: RM.VALCEA,CALEA LUI TRAIAN NR.99 TEL: 0723611484 2 2 1 Ospatar(calificare) Ajutor de ospatar Lucrator la gratar Perioada nedeterminata.

166. NOVACONS ARTVITRUST S.R.L. COD FISCAL: 14412613 ADRESA: COM. MIHĂEŞTI, SAT NEGRENI, NR.177, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/738888 E-mail: novacons.a@yahoo.com 1 1 1 3 2 Devizier ( vechime în domeniu min. 3 ani,calificare) Inginer construcţii (vechime în domeniu min. 3 ani) Dulgher (calificare) Muncitori necalificaţi Zidari(calificare)

167. NORDIC IMPEX SRL COD FISCAL: 9868533 ADRESA: RM.VALCEA, STR.IANCU POP, NR.2-4 TEL: 0250/745192 1 Gestionar depozit (vechime in domeniu 1 an, studii medii)

168. OFFICINA MECANICA S.R.L. COD FISCAL: 35338781 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.PRUNDULUI, NR.44 TEL.: 0728085387 2 1 Strungari Frezor

169. OLTCARN CONSTRUCT S.A. COD FISCAL: 9873556 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 9. TEL.: 0758287242; 0751134130 E-mail: rezervari@hotelsofianu 6 2 1 2 2 Zugravi Faianţari Dulgher Ospătari Lucrători bucătărie Valabilitatea ofertei: 26.05.2017

170. OLTCHIM S.A. COD FISCAL: 1475261 ADRESA: RM. VALCEA, STR. UZINEI, NR.1, JUD VALCEA TEL.: 0250701200 E-mail: dan.pirnea@oltchim.com 1 Inginer constructor (studii superioare si autorizatie diriginte de santier,perioada determinata 12 luni) Valabilitatea ofertei: 26.05.2017

171. OLTENA TRADE S.R.L. COD FISCAL: 6669960 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GENERAL MAGHERU, NR.6 TEL.: 0250/738111. E-mail: office.oltena@yahoo.ro 1 Tehnician electromecanic (studii medii tehnice)

172. OLTGROUP PVC S.R.L. COD FISCAL: 3829330 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR. 67 1 1 Electrician automatist (întreţinere, reparaţii şi automatizări) (studii superioare sau 12 clase calificare în domeniu, diplomă de electrician sau electomecanic) Încadrarea în muncă este pe durată determinată cu posibilitate de prelungire. Tel.: 0758107950 E-mail: ion.oncete@oltgroup.ro Stivuitorist (vechimea în domeniu constituie un avantaj, autorizat ISCIR, încadrarea în muncă este pe durată determinată cu posibilitate de prelungire de până la 36 de luni) Tel./Fax: 0758107927/ 0350424515/0350424511 E-mail: marian.haloiu@oltgroup.ro

173. OLTUL VÂLCEA SCM COD FISCAL: 1468663 ADRESA: RM.VÂLCEA, OSTROVENI, STR.LUCIAN BLAGA TEL.: 0732925076 E-mail: oltulvalcea@yahoo.com 5 5 Pregătitori piele Cusători piele

174. PAM WOOD 2001 S.R.L. COD FISCAL: 14347663 ADRESA:JUD. CONSTANTA, STR. MIHAI VITEAZU NR 101 PUNCT DE LUCRU: PAUSESTI JUD VALCEA TEL.:0720537053. E-mail : pamwood2001@yahoo.com 1 Operator masini automate si semiautomate ( studii medii, angajare perioada nedeterminata, vechime în domeniu min.1 an) Valabilitatea ofertei: 05.05.2017

175. PHOENIX ELECTRONIC-AUTOMATION S.R.L. COD FISCAL: 35319461 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI VITEAZU, NR.38- SALA SPORTURILOR TRAIAN. TEL.: 0764907433, 0743078824 E-mail: phoenix-automation@t-online.de 2 2 2 2 Instalatori instalaţii sanitare (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) Agenţi vânzări (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare) Electricieni automatizări (vechime în domeniu min. 2 ani) Electricieni execuţie tablouri electrice (vechime în domeniu min. 3 ani)

176. PINECIM IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 16956913 ADRESA: DRĂGĂŞANI TEL.: 0723228281/ 0760855500 2 Muncitori necalificaţi – pentru curăţenie

177. PINK CLOUD S.R.L. COD FISCAL: 30938475 ADRESA: DRAGASANI, STR. DECEBAL, NR.36, JUD VALCEA TEL.: 0744828266 3 Cofetari (angajare perioada nedeterminata, locurile de munca sunt in Dragasani) Valabilitatea ofertei: 21.05.2017

178. PLUSTEC ART S.R.L. COD FISCAL: 36238888 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CIOCĂNEŞTILOR, NR.22J TEL.: 0752166221 E-mail: office@plustec.ro 1 Confecţioner montator

179. POLLUX INC S.R.L.- PARTENER ROMPETROL COD FISCAL: 5071436 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IZVORULUI TEL.: 0744703388 1 1 Şofer- ADR (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii) Agent vânzări (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare)

180. POPASUL CASA ROMÂNEASCĂ S.R.L. COD FISCAL: 14389537 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.597. TEL.: 0250/702038, 0756257643, 0744930246 E-mail: rezervari@casa.romaneasca.ro 3 4 Ospătari (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. l.engleză) Se oferă tichete de masă. Bucătari (vechime în domeniu min. 3 ani)

181. PREDCONSULT S.R.L. COD FISCAL: 17023211 ADRESA: COM.PRUNDENI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.126 TEL.: 0721261780 5 Lucrători sortatori deşeuri Locurile de muncă vacante se află la Drăgăşani, jud. Vâlcea

182. PRELCHIM S.R.L. COD FISCAL: 7059714 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.219 TEL.: 0744592081 1 1 Strungar (vechime în domeniu min. 5 ani) Sculer-matriţer (vechime în domeniu min. 5 ani)

183. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER. E-mail: cozia@ro.mcd.com 6 Lucrători comerciali (posesori diplomă de bacalaureat) Durata muncii: 4 ore/6 ore/8 ore

184. PRIMA ELECTRIC S.R.L. COD FISCAL: 12271186 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA RÂNDUNELELOR, NR.1BIS. TEL.: 0723621873 2 Lucrători pensiune turistică Locurile de muncă vacante se află la Horezu, jud.Vâlcea.

185. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: RM.VĂLCEA, STR.G-RAL PRAPORGESCU, NR.14. TEL.: 0250/731016, FAX: 0250/731843 E-mail: primaria@primariavl.ro 1 1 1 1 1 Referent 1A (min. 7 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea, la data de 25.05.2017, ora 10.00- proba scrisă Şofer I (min. 5 ani vechime ca şofer, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, posesor permis auto cat. B,C,D) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea, la data de 25.05.2017, ora 10.00- proba scrisă Muncitor calificat I (electrician)(min. 5 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare/atestat în meseria de electrician) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea, la data de 25.05.2017, ora 10.00- proba scrisă Muncitor calificat II (lăcătuş mecanic)(min. 1 an vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare/atestat în meseria de lăcătuş mecanic) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea, la data de 25.05.2017, ora 10.00- proba scrisă. Îngrijitor (min. 2 ani vechime în muncă, studii generale) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea, la data de 25.05.2017, ora 10.00- proba scrisă. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul www.primariavl.ro, secţiunea Informaţii Publice- Posturi Vacante.

186. PRO CHEMICALS S.R.L. COD FISCAL: 7899711 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NICOLAE TITULESCU, NR.11, BL.85. TEL.: 0250/747060 3 3 4 Tinichigii şantier Lăcătuşi mecanici Muncitori necalificaţi

187. PROBAUTO S.R.L. COD FISCAL :16733601 ADRESA: RM.VALCEA, STR.TIMIȘ, NR. 11 TEL.: 0744637498 4 Mecanici auto (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

188. REMAT VALCEA SA COD FISCAL: 14736503 ADRESA: COM.BUJORENI, SAT.BUJORENI, NR.109 TEL: 0250/741442 E-mail: rematvalcea@yahoo.com 1 Sofer masina mare tonaj (vechime in domeniu 3 ani, atestat marfa si ADR, studii medii) Angajare perioadă nedeterminată.

189. RIMALEX S.R.L. COD FISCAL: 14432947 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.3. TEL.: 0744450996 E-mail: rimalex@yahoo.com 2 2 1 5 Lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Sudori (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Stivuitorist (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Muncitori necalificaţi

190. RIVIERA GRUP S.R.L. COD FISCAL: 10013733 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.190 TEL.: 0250/743638, 0744509444 2 2 2 2 Ospătari Ajutori ospătar Bucătari Consilieri vânzări

191. ROCSAL SRL COD FISCAL: 5106534 ADRESA: RM. VALCEA, STR. STIRBEI VODA, NR. 21 TELEFON: 0747335011 1 Cofetar (angajare perioada nedeterminata); Valabilitatea ofertei: 25.05.2017.

192. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCEAFĂRULUI, NR.1, BL.A22, CINA, PARTER. TEL.: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 Vânzător (vechime în domeniu min.1 an) Locul de muncă vacant se află la Călimăneşti, jud. Vâlcea

193. ROSAN GRUP S.R.L. COD FISCAL: 11510536 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0744787688 E-mail: drparaschiv@yahoo.com 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Barman Ajutor bucătar Ospătar Locurile de muncă vacante se află la Obârşia Lotrului- Hanul Haiducilor Pizzar Bucătar Ajutor bucătar Ospătar Locurile de muncă vacante se află la OK Street Pub, Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.5 Grataragii Ajutori bucătar (studii medii) Ospătari Barmani Picoli Ospătari sezonieri Locurile de muncă vacante se află la OK Zăvoi Ospătar evenimente Picol evenimente Ajutor bucătar evenimente Locurile de muncă vacante se află la OK Ballroom

194. ROTAKT S.R.L. COD FISCAL: 6334441 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.BĂLCESCU, NR.71 TEL.: 0250/702080, 0742061170 E-mail: resurseumane@rotakt.ro 1 Contabil (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare)

195. SABADOX SRL COD FISCAL: 9373925 ADRESA: STR.OLTULUI NR.2 ,RM.VALCEA TEL: 0745255241/0740222952 2 Lucratori comerciali (studii medii) Perioada nedeterminata

196. SAC TOOLS ACTIVITĂŢI COM S.R.L. COD FISCAL: 36638060 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI- SEACA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.11BIS, JUD.VÂLCEA TEL.: +34662692242 E-mail: camelia@sac-tools.com 1 1 Secretară (cun. l. engleză, studii de contabilitate) Lucrător depozit

197. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TINERETULUI, NR.13 TEL.: 0764442645 5 5 5 2 Dulgheri Fierari betonişti Muncitori necalificaţi Mecanici utilaj-deservenţi buldoexcavator

198. SALON MISS LAVY S.R.L. COD FISCAL: 37080092 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.1, BL.A23, SC.C, AP.1. TEL.: 0743541047 E-mail: constantinescu.lavinia@yahoo.com 4 2 2 Coafori Frizeri Cosmeticieni

199. SAN SPEDITION S.R.L. COD FISCAL: 34199278 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.25A TEL.: 0768498199/ 198 1 Şofer maşină de mare tonaj pentru comunitate (vechime în domeniu min. 1 an, şc. profesională, posesor card tahograf)

200. SANDERNAR S.R.L.-D COD FISCAL: 36247754 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, NR.1 TEL.: 0749338935 1 Frizer

201. SANPRO S.R.L. COD FISCAL: 10507516 ADRESA:RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.293A TEL.:0751088020 E-mail: alex_construct@yahoo.com 3 1 2 3 Dulgheri Fierar betonist Zidari Muncitori necalificaţi Cerinţe: vechime în domeniu min. 3 ani

202. SARCOM SRL COD FISCAL: 4701754 ADRESA: COM. MIHAESTI, SAT. BULETA,NR.150 TEL: 0725443005/0250772547 2 1 Sofer autocamion/masina mare tonaj (certificat de pregatire profesionala a cond.auto peste 3.5 to;atestat transport marfuri periculoase-ADR; vechime min 3 ani) Agent de securitate (atestat agent de securitate, vechime min 1 an) Valabilitate: 27.06.2017

203. SBV MACHINING S.R.L. COD FISCAL: 33569607 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL.: 0350418870, 0350418890 E-mail: Simona.Manoiu@sbvm.fr 1 Strungar (vechime în domeniu min. 4 ani, calificare, preferabil cun. operare maşini cu comandă numerică)

204. SCAVIL S.A. COD FISCAL: 1468418 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. N. TITULESCU, NR. 2 TEL./FAX: 0250739461/0250733858 E-mail: scavil_valcea@yahoo.com 1 1 Ambalator manual (șc. profesională, încadrare pe 6 luni) Brutar (șc. profesională, încadrare pe 6 luni) Valabilitatea ofertei: 18.05.2017

205. SCORILO S.R.L. COD FISCAL: 3241909 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577, JUD.VĂLCEA. TEL.: 0745703938 E-mail: hancozia@yahoo.com 1 1 2 1 Doctor balneolog (vechime în domeniu min. 1 an) Asistenţi balneofizioterapie (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare) Ospatar (studii medii,sc.profesionala) Bucatar (studii medii,sc.profesionala)

206. SDC INSTAL S.R.L. COD FISCAL: 34570308 ADRESA:RM.VÂLCEA, STR.MARIN SORESCU, NR.1 TEL/FAX: 0765505061 E-mail: cezardan79@yahoo.com 2 Instalatori sanitari

207. SERVIMPEX CIA S.R.L. COD FISCAL: 8384152 ADRESA: COM.BUDEŞTI- CASA OLTENEASCĂ TEL.: 0744532797 3 3 3 3 Bucătari (vechime în domeniu min. 5 ani, calificare) Ospătari (experienţă în domeniu) Ajutori ospătar Ajutori bucătar Avantaje: se asigură transportul şi o masă /zi.

208. SEYTOUR S.R.L. COD FISCAL: 1473660 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.135, BL.N2, PARTER. TEL.: 0722357556 E-mail: adrian@seytour.ro 1 Agent turism (studii superioare, absolvent ultima promoţie)

209. SFD SPEED RAILWAY S.R.L. COD FISCAL: 34290693 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.UNIRII, NR.11 TEL.: 0761446341 1 Şofer de autoturisme şi camionete (studii medii)

210. SISTEMPLAST S.A. COD FISCAL: 11438007 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. UZINEI, NR. 1 TEL./FAX: 0250701501; 0250701504 E-mail: office@sistemplast.ro 3 2 1 1 1 Lăcătuși mecanici Strungari Frezor Electrician mașini unelte Sudor Valabilitate: 20.05.2017

211. SIRLANDIA SRL COD FISCAL: 15213066 ADRESA: RM VALCEA,VALCEA TEL: 0743546551 E-mail: danatudor_vl@yahoo.com 3 Lucrator comercial (perioada determinata de 3 luni, cu vechime in domeniu)

212. SONUX CONSULTING S.R.L. COD FISCAL: 27302418 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.21 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.BÂLCIULUI, NR.135. TEL.: 0745582747 E-mail: office@sonux.ro 1 1 1 Strungar universal (calificare) Frezor universal (calificare) Mecanic maşini unelte (calificare)

213. SORG S.R.L. COD FISCAL: 11880881 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0751130500 E-mail: sorg_rmvalcea@yahoo.com 1 1 1 Muncitor necalificat Tâmplar Circularist

214. SPASSI CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 30650757 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.284, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0729218715 E-mail: spassiconstruct@gmail.com 1 1 1 Mecanic utilaj (vechime în domeniu min. 12 luni, studii medii) Muncitor necalificat Sudor (vechime în domeniu min. 12 luni, studii medii)

215. SPĂLĂTORIE TEXTILE ŞI COVOARE S.R.L. COD FISCAL: 35310209 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 72 TEL.: 0755066883 1 Spălătoreasă lenjerie Valabilitatea ofertei: 26.06.2017

216. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: RM. VALCEA, CALEA LUI TRAIAN, NR.201 TEL: 0250/744701 1 1 1 Asistent generalist: Secţia Obstretrică- Ginecologie II. Post temporar vacant. Valabilitatea ofertei: 05.05.2017. Bucătar (certificat de calificare ca bucătar) Valabilitatea ofertei: 22.05.2017 Spălătoreasă – Spălătoria I (şcoală generală) Valabilitatea ofertei: 22.05.2017 Informaţii cu privire la condiţiile şi modalitatea de ocupare a posturilor vacante se obţin de la angajator.

217. SPEED CARPAT S.R.L. COD FISCAL: 22128273 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IZVORULUI, NR. 16, CASA 5 TEL.: 0740935779 2 1 Şoferi TIR (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Dispecer transport internaţional (studii superioare)

218. STAN MARIA LUMINIŢA I.I. COD FISCAL: 26869369 ADRESA: RM. VÂLCEA, AUTOGARA 1 MAI TEL.: 0756605911 2 2 Coafori Manichiurişti

219. STAROXIM S.R.L. COD FISCAL: 6355355 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49 TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213 E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com 4 1 4 2 1 1 2 1 Muncitori necalificaţi Maistru la prelucrarea lemnului Tâmplari universali Vopsitori pulverizatori finisaj mobilă Gaterist circularist Operator utilaj unicontrol 6 uşi ferestre lemn triplu stratificat (vechime în domeniu min. 3 ani) Finisori verificatori mobilă binale (vechime în domeniu min. 2 ani) Sudor (vechime în domeniu min. 3 ani)

220. STIGI HOUSE S.R.L. COD FISCAL: 29174838 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.6 TEL./FAX: 0729144467 E-mail: stigihouse@yahoo.com 3 2 5 5 7 3 3 1 3 Ingineri construcţii Maiştri Zidari Dulgheri Zugravi Lăcătuşi Instalatori Şofer profesionist Electricieni

221. STRUCTURAL DECOR S.R.L. COD FISCAL:35561839 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REPUBLICII, BL.S9, SC.B, AP.6. TEL.: 0752097696 E-mail: structural_decor@yahoo.com 3 2 1 1 1 Faianţari (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Zidari roşari tencuitori (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Electrician (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Dulgher (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, calificare) Fierar (vechime în domeniu min.3 ani, studii medii, calificare)

222. SUDMETAL SRL COD FISCAL: 18105590 ADRESA: RM.VALCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.82 TEL: 07458078234 1 2 1 Strungar universal (vechime in domeniu 5 ani) Sudor manual (vechime in domeniu 5 ani) Lacatus montator (vechime in domeniu 5 ani)

223. SUPERMOB S.R.L. COD FISCAL: 13008944 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.316 TEL.: 0722469838, FAX:0250/715691 E-mail: office@supermob.ro 2 Tâmplari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

224. ŞAPTE SPICE S.A. COD FISCAL: 2537907 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. TIMIŞ, NR. 22 TEL./FAX: 0250/746001 2 1 1 1 1 5 Tehnicieni laboranţi analize produse alimentare (min. 1 an vechime, Facultatea de Industrie Alimentară sau Controlul Calităţii, cun. operare calculator) Ambalator manual sac Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 4 luni. Electrician întreținere și reparații (vechime în domeniu 2 ani, liceul, încadrare pe 3 luni) Morar (vechime în domeniu 2 ani, liceu de industrie alimentară, încadrare pe 3 luni) Șef formație (vechime în domeniu minim 1 an, școală de maiștri în ind. alimentară sau Facultatea de Industrie Alimentară, cunoștințe operare PC, angajare pe perioadă nedeterminată) Şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 2 ani, şc.profesională, posesori permis auto cat.B,C,E, Card Tahograf,atestat marfa) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni. Se oferă tichete de masă.

225. ŞCOALA GIMNAZIALĂ COM. PIETRARI COD FISCAL: 29297768 ADRESA: COM.PIETRARI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/864239, 07700711679 E-mail: scoalapietrari1@yahoo.com 1 Îngrijitor(studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată. Valabilitatea ofertei: 10.05.2017 Concurs în data de 15.05.2017, ora 13.00

226. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT ROTĂRĂȘTI COD FISCAL: 29050210 ADRESA: SAT ROTĂRĂȘTI, COM. NICOLAE BĂLCESCU TEL./FAX: 0250761091; 0763634346 E-mail: scoalarotarasti@yahoo.com 1 1 Administrator financiar (vechime în domeniu: 3 ani/fără vechime dacă nu sunt candidați cu vechime; studii superioare în domeniul financiar; operare PC; încadrare pe perioadă nedeterminată/determinată (pentru cei fără vechime) cu 4 ore/zi) Valabilitatea ofertei: 25.05.2017, ora 1200. Concurs: 31.05.2017. Secretar (studii superioare; operare PC; încadrare pe perioadă nedeterminată cu 4 ore/zi) Valabilitatea ofertei: 18.05.2017, ora 1200. Concurs: 24.05.2017.

227. ŞTEFANIA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 35722897 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.4 TEL.: 0755529610 2 2 Barmani (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Spălători auto (vechime în domeniu min.1 an)

228. ȘUILEA MITICA I.I. COD FISCAL: 35533146 ADRESA: COM. VAIDEENI, JUD. VALCEA TEL.: 0744854359 1 Spălător vehicule

229. TDG VALCEA COD FISCAL: 6624968 ADRESA: RM. VALCEA, STR. TIMIS NR.6, JUD VALCEA TEL.:0250746566 E-mail: tdgvalcea@gmail.com 1 1 2 1 1 1 Motostivuitorist (calificare, atestat ISCIR) Agent comercial Soferi livratori (permis categ.B, atestat) Manipulant marfuri Gestionar (calificare) Operator facturare

230. TEDROM S.R.L. COD FISCAL: 16256570 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.C-TIN BRÂNCUŞI, NR.9 TEL./FAX: 0250/738888. E-mail: TEDROM@YAHOO.COM 3 1 Electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Devizier (perioada nedeterminata)

231. TELETEKNIKA ENGENEERING S.R.L. COD FISCAL: 9127327 ADRESA: STR, CERNA, NR. 22, RM. VÂLCEA TEL.: 0250820182 1 1 Inginer (facultăți tehnice) Tehnician telecomunicații De preferat absolvenți. Valabilitatea ofertei: 15.05.2017

232. TEODESING S.R.L. COD FISCAL: 31320412 ADRESA : COM.PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0755387333 6 2 Dulgheri Muncitori necalificați Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni.

233. THE FIRST DISCOVERY DORU S.R.L. COD FISCAL: 36638078 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.86 TEL.: 0771668404 E-mail: dorutololoanca@gmail.com 4 Supraveghetori jocuri (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

234. TITU S.R.L. COD FISCAL: 6051178 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. N. IORGA, NR. 1, BL. A17/1, PARTER TEL./FAX: 0350413529, 0731008960 1 Șofer autoturism (vechime în domeniu 3 ani, studii medii) Valabilitate: 18.05.2017

235. TMR TEAM S.R.L. COD FISCAL: 28725270 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.ŞERBAN CANTACUZINO, NR.27. TEL.: 0753042122/ 0350816952 1 Şofer (posesor permis auto cat. B)

236. TOM GEOCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 32239155 ADRESA: RM.VÂLCEA, INTRAREA GENIŞTILOR, NR.10 TEL.: 0722314958; E-mail: tom_complex@yahoo.com 3 2 Muncitori necalificaţi Zidari

237. TOUR IMPEX TEL NET S.R.L. COD FISCAL: 16662764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA IONEL GEANTĂ, NR.12. TEL.: 0250/738435 E-mail: office@tourimextelnet 1 2 1 1 2 Maistru construcţii Zidari tencuitori Dulgher Faianţar Muncitori necalificaţi

238. TRICOTEXTIL S.C.M. COD FISCAL: 2538716 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.160, BL.21. TEL.: 0250/746835, FAX: 0250/743956 10 Confecţioneri îmbrăcăminte

239. TURBINE ENGINEERING S.R.L. COD FISCAL: 28335278 TEL./: 0350800863; 0350806821 E-mail: office@turbineeng.ro 2 1 Proiectanți – ingineri profil electrotehnică (vechime în domeniu 3-5 ani, facultatea de spec., limba engleză, cun. AUTOCAD 2D) Proiectant inginer mecanic (vechime în domeniu 3-5 ani, facultatea de spec., limba engleză, cun.: KATIA, PDMS, UNIGRAPHICS) Se oferă tichete de masă.

240. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 18099955 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, BL.A+B, PARTER – MAGAZIN UNCLE SAM TEL.: 0250/734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director de vânzări (studii superioare) Reprezentant vânzări directe D2D pentru sisteme de securitate (studii medii) Reprezentant vânzări directe D2D pentru instalaţii termice(studii medii) Reprezentant vânzări directe D2D pentru magazin IT(studii medii) Electrician montator de instalaţii automatizate (studii medii) Electrician de întreţinere şi reparaţii (studii medii) Tehnician echipamente de calcul şi reţele (studii medii) Inginer instalaţii (studii superioare) Gestionar depozit (studii medii) Instalator reţele termice şi sanitare (studii medii)

241. UNICARM S.R.L. COD FISCAL: 6531770 ADRESA: LOC. VETIȘ, STR. PRINCIPALĂ, NR. 314, SATU MARE TEL.: 0740105210 E-mail: office@unicarm.ro 1 Agent de vânzări (studii medii) Locul de muncă este pentru Rm. Vâlcea. Valabilitatea ofertei: 18.06.2017.

242. UNIQA ASIGURĂRI S.A. COD FISCAL: 1467110 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.14 TEL.: 0746146766 E-mail: i.suiu@uniqa.ro 2 Inspectori de asigurări

243. VADOVA S.R.L. COD FISCAL: 2989325 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT LINIA, NR.164, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/737400 E-mail: vadovacontab@yahoo.com 1 1 1 Director regional vânzări (studii superioare) Şofer autocamion (studii medii/superioare, posesor permis auto cat. B,C,E, ADR+ATESTAT) Inginer chimist

244. VALLON S.R.L. COD FISCAL: 1467471 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.AL.RÂNDUNELELOR, NR.1BIS. TEL.: 0250/743491, 0723621873; E-mail: office@vallon.ro 1 1 1 Electrician în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) Inginer electroenergetic(vechime în domeniu 3 ani, studii superioare, se oferă salariu de 2.600 lei/lună) Electrician pram (vechime în domeniu 5 ani, studii medii, se oferă salariu de 1.500 lei/lună)

245. VAL-MI S.R.L. COD FISCAL: 4477089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.15 TEL.: 0722279437; E-mail: electraradu@yahoo.com 3 Mecanici auto Se oferă bonusuri în funcţie de performanţă.

246. VALSIB CARGO SRL COD FISCAL: 37342967 ADRESA: PAUSESTI, VALCEA TEL: 0766490783 E-mail: valsib.cargo@yahoo.com 1 Sofer masina mare tonaj (vechime in domeniu 3 ani,studii medii) Postul vacant este la Pausesti, Valcea.

247. VAVAS S.R.L. COD FISCAL: 16484365 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. DR. HACMAN, NR. 2, BL. A1, SC. B, AP. 26 TEL.: 0724374297 E-mail: elena_ghita@yahoo.ca 1 Șofer taxi (studii medii, angajare cu timp parțial)

248. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 4 1 Brutari modelatori (şc.profesională ) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni Electrician întreţinere şi reparaţii (min. 2 ani vechime, şc. profesională sau liceu de specialitate, calificare de electrician) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

249. VELAPONT S.R.L. COD FISCAL: 34023025 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. ZAMBILELOR, NR.60 TEL.: 0724832242 1 1 Dulgher Fierar betonist Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni

250. VERING DF S.R.L. COD FISCAL: 35232704 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.BACOVIA, NR.23 TEL.: 0350806939 ; E-mail: atisinstal13@yahoo.com 2 2 2 2 2 Electricieni (vechime în domeniu min. 5 ani) Instalatori sanitari (vechime în domeniu min. 5 ani) Instalatori încălzire (vechime în domeniu min. 10 ani) Lăcătuşi mecanici Sudori electrici

251. VEROMI PAN S.R.L. COD FISCAL: 14363218 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.111 TEL.: 0744481014; E-mail: veromipan@yahoo.com 1 3 2 4 4 Ospătar Muncitori necalificaţi Ambalatori Patiseri Brutari

252. VICO STAR S.R.L. COD FISCAL: 16367454 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.38 TEL.FAX: 0350405948, 0250/820202, 0744549100 E-mail: vico.star@yahoo.com 1 1 1 1 Femeie de serviciu Electrician auto Tinichigiu auto Conducător auto

253. VILEXTUR S.R.L. COD FISCAL: 1470620 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.34A. TEL.: 0727200802 1 1 1 1 1 1 Şofer (posesor permis auto cat.D) Tinichigiu Vopsitor Mecanic motorist Operator calculator (studii superioare, cun.l.engleză) Personal de curăţenie

254. VILMAR S.A. COD FISCAL: 2989503 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INDUSTRIILOR, NR. 10 TEL./FAX: 0250703828 10 5 Sudori (vechime 2 ani) Încadrare pe perioadă de 6 luni. Lăcătuși confecțiii metalice (vechime 2 ani) Încadrare pe perioadă de 6 luni. Valabilitatea ofertei: 18.05.2017.

255. VILSPED TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 13670487 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIVEZI, NR.9 TEL.: 0744190827. E-mail: vilsped_transport@yahoo.com 4 Şoferi maşini de mare tonaj (vechime în domeniu min.5 ani, studii medii, peris auto cat.B,C,E, experienţă în transport internaţional)

256. VILTERM INSTAL S.R.L. COD FISCAL: 26473304 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 145,BL. D4, SC. B, AP. 4. TEL.: 0729169904, 0723258818 E-mail: vilterm@gmail.com 1 1 1 1 Zidar roşar-tencuitor (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) Zugrav (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) Instalator tehnico-sanitar (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) Lăcătuş mecanic (vechime în domeniu min. 1 an, calif.)

257. VIPAS CONSTRUCT SRL COD FISCAL: 15157420 ADRESA: BABENI,STR.LUNCAVAT, NR.101-103 TEL: 0721142469 E-mail: vipasconstruct@gmail.ro 1 Sofer autocamion (studii medii)

258. VILTRANS S.R.L. COD FISCAL: 6428252 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R5, SC.B, AP.2. TEL.: 0745641805 E-mail: office.viltrans@gmail.com 2 Conducători autobuz (posesori permis auto cat.D)

259. VLADOF CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 29950009 ADRESA: VLĂDEŞTI, STR.LINIA, NR.129, JUD.VÂLCEA TEL.: 0786720414 E-mail: ofertare.vladofconstruct@yahoo.ro 6 Lăcătuşi mecanici

260. VMD EXPRES S.R.L. COD FISCAL: 30341808 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BANU MĂRĂCINE, NR.48 E-mail: vmd_expres@yahoo.com 2 Şoferi comunitate

261. WALNUT S.R.L. COD FISCAL: 19009655 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LESPEZI, NR.99 TEL.: 0250/732889, 0728156776 5 1 Sortatori manuali Agent de vânzări

262. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. COD FISCAL: 1471049 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TOPOLOG, NR.24 TEL./FAX: 0250/740360 E-mail: Valerica.sandulescu@wipro.com 5 5 1 Operatori CNC (vechime în domeniu min. 6 luni, studii medii tehnice) Muncitori necalificaţi Inginer mecanic (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, studii superioare-inginerie mecanică)