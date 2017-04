In atentia HACKERILOR: Un valcean a fost condamnat la 25 ani inchisoare pentru frauda informatica 

Imensa prostie din noul Cod penal privind calculul pedepselor trebuie reparata urgent intrucat duce la situatii aberante si profund inumane. Pentru furturi marunte, un om poate primi o pedeapsa mai mare decat un criminal. Este o anomalie grava a carei eliminare ar trebui sa se numere printre prioritatile ministrului Justitiei, Tudorel Toader (foto). Lumeajustitiei.ro va prezinta in exclusivitate un caz haluciant petrecut de curand intr-o instanta din Romania. De fapt, este vorba chiar despre o aberatie provocata de “Desteptii Codurilor”. De la data intrarii in vigoare a noilor Coduri penale, februarie 2014, au existat nenumarate dosare in care inculpati au ajuns la inchisoare nu in urma pedepselor dispuse pentru infractiunile comise, ci din cauza sporurilor aplicate. Situatia pe care o vom dezvalui in continuare depaseste insa orice inchipuire. Un inculpat a fost condamnat la 25 de ani, 7 luni si 7 zile inchisoare, dupa ce i s-a aplicat, atentie, un spor de 24 de ani, 7 luni si 7 zile inchisoare, desi este evident ca judecatorul a incercat sa dea o sentinta cat mai mica, observand probabil absurdul situatiei.

Totul s-a intamplat la Tribunalul Valcea. Multi s-ar gandi, in momentul in care ar auzi ca o persoana a primit 25 de ani de inchisoare, ca aceasta a comis o fapta grava cu violenta. Poate crima, chiar. Nu este deloc asa. Inculpatul a fost condamnat intr-un dosar DIICOT pentru o fapta de constituire de grup infractional organizat, pentru o fapta de spalare de bani si pentru peste 140 de fapte de complicitate la frauda informatica.

Astfel, in 16 martie 2017, Tribunalul Valcea a hotarat condamnarea lui Petre Sorin Trasca la 8 luni inchisoare pentru constituire de grup infractional organizat, 1 an inchisoare pentru spalare de bani si la pedepse de cate 6 luni inchisoare pentru infractiunile de complicitate la frauda informatica. Pedeapsa finala a ajuns insa la 25 de ani, 7 luni si 7 zile de inchisoare. Asta dupa ce Tribunalul Valcea a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an inchisoare, la care a adaugat 24 de ani, 7 luni si 7 zile de inchisoare, ceea ce reprezinta sporul de o treime din totalul pedepselor stabilite, spor devenit obligatoriu gratie noul Codului penala.

Criminalii iau pedepse mai mici

Sentinta Tribunalului Valcea nu este definitiva, decizia finala urmand sa fie data de Curtea de Apel Pitesti. Cum se poate indrepta acolo aceasta aberanta situatie ramane de vazut, avand in vedere obligativitatea sporului. Cert este ca este o anomalie evidenta ca o persoana acuzata de fraude informatice, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani sa primeasca 25 de ani de inchisoare. O anomalie provocata, asa cum spuneam, de “Desteptii Codurilor”. Nimeni nu spune ca furturile informatice sa nu fie pedepsite sever, dar s-a ajuns practic in situatia in care inculpatul din acest dosar a primit o pedeapsa mai grea decat un criminal. Spre exemplu, in februarie 2017, un barbat din Ploiesti a fost condamnat la 16 ani inchisoare pentru omor, dupa ce si-a ucis amanta, injunghiind-o cu un ciob de sticla. De asemenea, in aprilie 2017, Tribunalul Timis a condamnat o tanara la 11 ani inchisoare, dupa ce si-a ucis iubitul cu mai multe lovituri de cutit. Sa nu uitam nici de celebrul caz “Elodia”, in care politistul Cristian Cioaca a primit 15 ani si 8 luni inschisoare.

Iata un fragment din minuta Tribunalului Valcea (dosar 975/90/2016), aceasta fiind atasata integral la finalul articolului:

„Solutia pe scurt: 1. Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice data faptelor prin actul de sesizare, formulata in scris de inculpatul Trasca Petre Sorin, prin avocatul ales, din infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si 147 de complicitati la infractiunea de frauda informatica, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 249 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, in art. 367 alin. 1 Cod penal, art. 29 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si complicitati la infractiunea prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 249 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (prin cererea scrisa s-a solicitat schimbarea incadrarii juridice in doua complicitati la infractiunea prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 249 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal). Respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice data faptelor prin actul de sesizare, formulata in scris de inculpatul Trasca Petre Sorin, prin avocatul ales, din infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal, spalare de bani in forma continuata, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si 147 de complicitati la infractiunea de frauda informatica, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 249 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, in art. 367 alin. 1 Cod penal, art. 29 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal si 14 fapte de complicitate la infractiunea prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 249 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

–In baza art. 367 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, art. 15 din OUG nr. 78/2016, art. 75 alin. 2 lit. b Cod procedura penala si art. 76 alin. 1 Cod penal; Condamna pe inculpatul TRASCA PETRE SORIN, in prezent aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, la pedeapsa de 8 luni inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod procedura penala, ca pedeapsa complementara.

–In baza art. 29 alin. 1 lit. a si c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedura penala, cu aplicarea art. 15 din OUG nr. 78/2016, art. 75 alin. 2 lit. b si art. 76 alin. 1 Cod penal. Condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare.

In baza art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal; Dispune ca inculpatul Trasca Petre Sorin sa execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 66 lit. a si b Cod penal, ca pedeapsa complementara, la care se adauga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, in cuantum de 24 de ani 7 luni si 7 zile inchisoare. In total inculpatul Trasca Petre Sorin va executa pedeapsa de 25 ani 7 luni si 7 zile inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, ca pedeapsa complementara. Aplica art. 60 Cod penal. In baza art. 72 alin. 1 Cod penal; Deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii preventive – 5 noiembrie 2015 a arestarii preventive, cuprinsa intre 06.11.2015 – si 01.04.2016 si a arestului la domiciliul, incepand cu 01.04.2016 si pana la data de 18 iulie 2016, inclusiv. In baza art. 399 alin. 1 Cod procedura penala; Mentine masura preventiva a controlului judiciar dispusa fata de inculpatul Trasca Petre Sorin prin incheierea nr. 22 din data de 11 iulie 2016, pronuntata de Tribunalul Valcea – Sectia penala in dosarul nr. 975/90/2016/a7. In baza art. 65 alin. 1 Cod penal; Interzice inculpatului Trasca Petre Sorin exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, ca pedeapsa accesorie. In baza art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal Cod penal; Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, va incepe dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate. In baza art. 65 alin. 3 Cod penal; Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, se executa din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata”.

Sursa: luju.ro

*Cititi aici integral minuta Tribunalului Valcea