Sergiu Bogdan, fostul primar din Malaia, condamnat la 6 luni de inchisoare

Procesul penal in care principalul acuzat pentru fapte de coruptie este fostul primar din Malaia, Sergiu Bogdan, s-a judecat la Judecatoria Brezoi vineri, 14 aprilie 2017. Judecatorii au decis: 6 luni de inchisoare cu suspendare. Prezentam minuta instantei: „În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C. proc. pen. raportat la art. 2531 C.pen. din anul 1968 cu aplicarea art. 5 NC.pen. condamnă pe inculpatul BOGDAN SERGIU la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de conflict de interese. În temeiul art.71 alin.2 C.pen. din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen. din 1968, pe durata executării pedepsei. În temeiul art.81 C.pen. din 1968 suspendă condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni calculat potrivit dispoziţiilor art.82 C.pen. din 1968. În temeiul art.71 alin.5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii aplicată inculpatului pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor care atrag revocarea suspendării condiţionate a pedepsei prevăzute de art.83 C.pen. din 1968. Respinge cererea procurorului privind desfiinţarea înscrisurilor întocmite cu ocazia comiterii infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen., obligă inculpatul să plătească suma de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 14.04.2017”.

Publicatia Gazeta Valceana a explicat motivele pentru care Sergiu Bogdan a fost condamnat de judecatorii brezoieni:

Fostul primar PSD al localităţii Malaia, judeţul Vâlcea, a fost trimis în judecată inca din anul 2015, dar pentru fapte pe care el le-ar fi comis cu 10 ani in urma. Totul a inceput in momentul in care Obstea Saliste a făcut mai multe cereri de retrocedare pentru terenuri de pe raza comunei Malaia. Unul dintre aceste terenuri se afla insa in proprietatea Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vâlcea, acolo existand si o pastravarie. Marea problema a constat in faptul ca in Comisia de Fond Funciar au fost aprobate toate cererile Obstii Saliste, iar preşedinte al acestei comisii din cadrul Primăriei Malaia era chiar primarul de atunci al localitatii – Sergiu Bogdan, care mai detinea si functia de vicepreşedinte, dar si de proprietar în cadrul obstii respective.

Considerandu-se nedreptatiti in momentul in care au ramas fara pastravarie, reprezentantii AJVPS Valcea, in frunte cu preşedintele Ion Antonescu, i-au făcut plângere penală primarului de atunci al comunei Malaia, acuzandu-l de conflict de interese.