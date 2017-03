Inspectorii Antifrauda l-au prins pe „cel mai mare evazionist” din Valcea: un amarat de mecanic auto! Sa va fie RUSINE!

Inspectorii antifrauda l-au prins pe cel mai mare evazionist din Valcea, in flagrant cand repara o masina in curte fara sa plateasca impozite statului japcar. Extraordinar! Rasul curcilor! O masina a Sectiei Antifrauda de la Targu Jiu a oprit cu scartait de frane la poarta unui mecanic auto dintr-o localitate valceana (nu-i devoalam numele omului vizat si nici localitatea din motive lesne de inteles, de razbunare antifraudeasca!) pentru a-i numara ouale, pardon masinile din curte si de la poarta. Si l-au luat la rost, sa te tii neneca, a cui e masina din curte pe care o repari, dar cele doua masini de la poarta?! Au suierat printre dinti smecherii cu costum pusi pe dat amenzi de sute de milioane unui biet mecanic auto. Pai e masina norei mele! – a spus omul. Iar masinile de la poarta sunt ale mele. Atunci prezentati acte pentru ele – sa ne dovediti ca este asa, ca va stim noi pe astia care faceti evaziune fiscala, ca ne mintiti, reparati masini, incasati bani neimpozitati! – a spus cu glas rastit unul dintre cei doi antifraudisti din judetul vecin.

Inspectorii au venit pe capul omului in urma unei sesizari a unui vecin invidios pe capra din curtea vecinului care incepuse sa se cam ingrase. Tipic romanesc! Dupa ce i-au numarat ouale, sculele, masinile, cauciucurile si alte alea, inspectorii au demarat in tromba cu promisiunea ca vor reveni curand… A doua zi nora mecanicului, turnat de vecinul mioritic, a fost chemata la Fisc sa dea cu subsemnatul in legatura cu masina gasita in curtea socrului. Asadar, cu astfel de povesti se ocupa Antifrauda din Targu Jiu. Il controleza la sange pe un amarat care repara masini in curte. Probabil ca una pe saptamana.

Mai neicusorilor de la Antifrauda, cum mama dracului se face ca voi nu-i observati pe aia cu service-uri auto ILEGALE in toata regula, care repara zeci de masini pe zi?! Ati tabarat pe un amarastean care de-abia isi castiga banii pentru painea zilnica! Si-acum vreti sa-l amendati cu 200 milioane lei?! Sa va fie RUSINE!

Dar unde naiba ati fost mai voi cand Oltchimul a fost devalizat (adica FURAT!) de vreo 800 de milioane de euro??!! Un mizilic! Aaaaa voi erati ocupati sa-l scoateti basma curata pe Roibu, prin fosta Garda Financiara! Inca o data: sa va fie RUSINE! Daca vreti sa cercetati evaziune fiscala adevarata, de multe milioane de euro, ce-ar fi sa-i verificati pe polonezii de la Ciech Soda?! Spunem si noi, nu dam cu parul!