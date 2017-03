Apavil a oprit apa la 4 asociatii de proprietari rau-platnice

Din cauza întârzierilor la plata facturilor reprezentând servicii furnizare apă potabilă şi canal, SC APAVIL SA a decis sistarea alimentării cu apă în cazul a patru asociaţii de proprietari din municipiul Râmnicu Vâlcea, incluse în categoria clienţilor rău-platnici: AS. PRO. bl. B12, sc. B Ostroveni – 7.423,78 (4 luni restante), AS. PRO. Tudor Vladimirescu nr. 54B – 3.321,08 ( 4 luni restante), AS. PRO. Nr. 18 PT 3, sc. D Ostroveni – 6.782,26 ( 3 parțial 4 luni restante), AS. PRO. bl. S7/2 Calea lui Traian – 6.786,73 ( 3 parțial 4 luni restante).

SC APAVIL SA este nevoită să apeleze la această măsură întrucât s-a constatat creşterea semnificativă a cuantumului sumelor datorate de către clienţi în contul serviciilor prestate (în cazul asociaţiilor enumerate mai sus, debitele au o vechime de 3 luni și se ridică la suma totală de 24.313,85 lei). Deşi conducerea societăţii a manifestat întotdeauna înţelegere în ceea ce priveşte achitarea de către asociaţiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare că în anumite cazuri clienţii nu au găsit de cuviinţă sa aprecieze just această atitudine.

Cele patru asociaţii de proprietari care înregistrau la data de 13 martie a.c. datorii importante către SC APAVIL SA, au fost deja notificate, urmând ca acţiunea de debranşare să demareze în perioada imediat următoare. Locatarii buni-platnici din cadrul asociaţiilor de proprietari care vor fi debranşate sunt rugaţi să înţeleagă necesitatea adoptării unor astfel de măsuri.