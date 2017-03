Remus Borza a salvat de la faliment o societate fondata de John Rockefeller în 1904 

Prin hotararea pronuntata in data de 03.03.2017 Tribunalul Dolj a dispus inchiderea procedurii reorganizarii judiciare fata de UZTEL S.A., constatand indeplinirea obligatiilor de plata asumate prin planul de reorganizare.

Istoric vorbind, Uztel reprezinta prima subsidiara din Europa a colosului industrial american Standard Oil Company. In 1904 se infiinteaza la Ploiesti Compania Romano-Americana fiind primul producator de echipament petrolier din Europa. John Rockefeller proprietarul trustului Standard Oil, fiind in 1904 cel mai bogat om din lume, si primul miliardar in dolari din lume nu a ales intamplator Ploiestiul cata vreme aici, in 1856 s-a deschis prima rafinarie din lume.

Mai tarziu, in anul 1950, Ateliere mecanice ale Societatii Romano Americane au devenit compania UZTEL, in subordinea Ministerului Roman al Petrolului. Compania a devenit unul dintre principalii producatori de utilaj petrolier pentru industria romaneasca de petrol, asigurand in acelasi timp reparatii capitale pentru intreaga gama de echipamente. In anul 2004 UZTEL S.A. a fost privatizata.

„Ca urmare a unui management defectuos la 6 septembrie 2010 societatea a fost nevoita sa-si declare starea de insolventa. Uztel era intr-o vadita incapacitate de plata, acumuland datorii de peste 74 milioane lei. Inregistra restante la plata salariilor pe ultimele cinci luni, restante catre furnizorii de utilitati si materii prime. Societatea se confrunta cu o lipsa acuta de comenzi ceea ce a condus la incetarea productiei, neplata impozitelor catre bugetul consolidat si a ratelor catre banci si firmele de leasing. La data deschiderii procedurii, disponibilitatile banesti ale societatii erau de 102.634 lei. Prin implementarea unor masuri de management adecvate am reusit sa reducem costurile de productie, sa redefinim si sa optimizam fluxurile si procesele de productie, sa fim proactivi si mereu adapatabili la nevoile si dinamica pietei internationale a echipamentelor si utilajelor petroliere, extrem de afectata mai ales in ultimii 2 ani de zile, pe fondul prabusirii pretului titeiului de la peste 100 de dolari barilul in perioada 2004-2013 la sub 30 de dolari barilul la inceputul anului 2015.

Pe perioada derularii planului de reorganizare, ianuarie 2013-februarie 2017, Uztel a reusit sa-si plateasca atat creditorii inscrisi in tabelul definitiv de creante, cat si creantele curente catre furnizori, salariati si bugete. In reorganizare Uztel a facut plati de peste 430 milioane lei”, a declarat av. dr. Remus Borza fost practician coordonator al Euro Insol, administratorul judiciar al Uztel S.A.

Sursa> dcnews.ro