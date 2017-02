Logistic Media Pop Art SRL, o firmă dubioasa din Turda va livra mere elevilor din Valcea! Ce se ascunde în spatele afacerii?! 

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT Numar anunt: 170651 / 18.10.2016 Denumire contract: FURNIZARE MERE ÎN CADRUL „PROGR. DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN SCOLI” an scolar 2016-2017, jud. Valcea Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan Denumire detaliu plan Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: JUDETUL VALCEA Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1 , Localitatea: Ramnicu Valcea , Cod postal: 240182 , Romania , , Tel. +40 0250732901/103 , In atentia: Laurentia Constantin , Email: consiliu@cjvalcea.ro , Fax: +40 0250735617 , Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) – Servicii generale ale administratiilor publice AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE Nu SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta FURNIZARE MERE ÎN CADRUL „PROGR. DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN SCOLI” an scolar 2016-2017, jud. Valcea II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Scolile cu elevii din clasele I-VIII(inclusiv clasa 0) din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat de pe teritoriul judetului Vâlcea. Codul NUTS: RO415 – Valcea II.1.3) Anuntul implica II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, încadrate la categoria „Extra” si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut în anexa I „Standarde de comercializare prevazute la articolul 3” partea B „Standarde de comercializare specifice” – partea 1 „Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate. Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisaptamânal sau saptamânal la destinatar (scoli). II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 03222321-9 – Mere (Rev.2) 60000000-8 – Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 734,078 RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) TIPUL PROCEDURII IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica Da IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Da Anunt de participare Numarul anuntului in JO: 2016/S205-371690 din SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 1601/397 Denumirea: FURNIZARE MERE ÎN CADRUL „PROGR. DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN SCOLI” an scolar 2016-2017 V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 2 NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 1 V.3) NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL LOGISTIC MEDIA POP ART SRL Adresa postala: Turda, Str.Stefan cel Mare, Nr.4, Jud.Cluj , Localitatea: Turda , Cod postal: 401112 , Romania , Tel. +40 751193830 , Email: logisticmediapopart@gmail.com , Fax: +04 0264317554 V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI Valoarea: 886050.00 Moneda: RON Fara TVA VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI Valoarea: 734078.00 Moneda: RON Fara TVA V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE Nu VI.2) ALTE INFORMATII În cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre ofertantii care se afla în situatia mentionata, de documente care contin noi preturi. Raspunsurile la clarificarile solicitate de catre agentii economici interesati vor fi postate in SEAP, in documente atasate la Anuntul de participare. In ceea ce priveste procesul de evaluare a ofertelor, atat solicitarile de clarificari din partea autoritatii contractante, cat si raspunsurile ofertantilor la acestea, vor fi transmise prin intermediul SEAP.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atât solicitarea, cât si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. În situatia în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractanta în baza art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza în mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare. În aceasta situatie, autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta îndeplineste toate criteriile de calificare prevazute în anuntul de participare si în fisa de date a achizitiei.Sub sanctiunea excluderii din procedura, ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat. Depunerea ofertelor se va face prin mijloace electronice, în conditiile legii. VI.3) CAI DE ATAC VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.3.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Consiliul Judetean Valcea – Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare Adresa postala: Str. General Praporgescu, nr.1 , Localitatea: Ramnicu valcea , Cod postal: 240495 , Romania , Tel. +4 0250732901/169 , Email: consiliu@cjvalcea.ro , Fax: +4 0250735617 , Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT