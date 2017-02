Pasiunea nu are legătura cu profesia pentru el. Un instalator vâlcean este apreciat pentru picturile sale 

Un instalator din comuna vâlceană Stroeşti s-a apucat în urmă cu mai mulți ani de pictură, iar tablourile sale au impresionat sătenii și autorităţile locale care vor să îi organizeze o expoziţie persoanală.

Pasiunea şi talentul nu au legătură nici cu vârsta şi nici cu profesia. Vine să demonstreze acest lucru un instalator din Vâlcea care pictează tablouri ce ”fură” ochii sătenilor. Acum, aceștia și autorităile locale au în intenţie să sprijine artistul amator să obţină autorizaţiile necesare pentru ca acesta să poată să îşi vândă tablourile pe care le realizează.

”Recent am descoperit că pot să fac si asta. Mai mult sau mai puţin, am pictat şi cu câţiva ani în urmă, dar nu mi-a permis timpul şi nici ocupaţia, serviciul… Acum sunt în concediu şi am început să lucrez la modul serios”, îşi începe povestea Vasile Ioniţă, instalator de meserie, dar priceput la multe altele.