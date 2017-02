SONDAJ! Credeți că tinerii frumoși și liberi vor mai ieși în stradă după ce va fi abrogată OUG pe justiție?! 

„Am luat aceasta decizie – sa retragem ordonanta, sa o abrogam, ca nu are niciun fel de dedicatie pentru cineva si ca oamenii sa inteleaga in final ca nu acesta a fost scopul nostru de a ne apara cumva de justitie. (…) Nu e vorba de a ceda in fata unui adversar, ci de a avea intelepciunea de a ne gandi la interesul tarii, la interesul major al Romaniei. Si tocmai pentru ca aceasta ordonanta nu are niciun fel de ascunzisuri, niciun fel de dedicatie speciala, de ce sa nu aratam ca putem sa o retragem pentru ca nu avem nici un fel de interes personal”, a anuntat Tariceanu, la Romania TV.

Iata declaratia esentiala a lui Grindeanu, in care a lasat portita deschisa pentru prorogare, adica amanarea intrarii in vigoare: „Maine vom face in regim de urgenta o sedinta de guvern pentru abrogarea acestei Ordonante de Urgenta. Folosesc termenul <<abrogare>> pentru ca este termenul folosit de Administratia Prezidentiala cand mi-a cerut sa o abrogam. Vom gasi calea legala, abrogare, prorogare, ca sa nu intre in vigoare acea OUG”.

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat sambata ca maine, intr-o sedinta de urgenta a Guvernului, va abroga sau proroga (amana) Ordonanta de Urgenta 13, care modifica Codul PenalEl a motivat decizia spunand ca „nu vreau sa dezbinam Romania. Romania nu poate fi rupta in doua. Romania, in acest moment, prin ce se intampla, pare rupta in doua, dar e ultima mea dorinta sa se ajunga la asa ceva”. Grindeanu nu a facut nici o referire la o posibila demisie, spunand doar ca ministrul Justitiei „isi asuma consecintele”. Premierul a anuntat aceasta decizie dupa cinci zile de manifestatii mamut, cele mai mari din Romania din anii 90 si pana acum.

Grindeanu a mai spus ca ministrul Justitiei „isi asuma consecintele” pentru situatia creata, fara a explica insa daca acest lucru inseamna demisia sau remanierea lui Florin Iordache.

Grindeanu a folosit termenul „abrogare”, motivand ca el a fost utilizat de Administratia Prezidentiala cand i-a cerut acest lucru, adaugand ulterior ca va fi gasita formula corecta pentru ca prevederile sa nu intre in vigoare – „abrogare sau prorogare”.

Premierul Grindeanu a mai spus ca, pentru a pune in acord decizia Curtii Constitutionale privind definirea abuzului in serviciu, va demara consultari cu partidele de Opozitie, in urma carora Guvernul va realiza un proiect de lege ce va fi trimis in Parlament.

– AM ascultat si am vazut si am auzit in aceste zile foarte multe opinii, venind din partea colegilor mei de partid, colegi din coalitie, colegi de politica, de la partide de opozitie, opinii de la oameni simli, vocea strazii

– Vin azi sa va spun decizia mea ca premier

– Nu vreau sa dezbinam ROmania. ROmania nu poate fi rupta in doua. Romania, in acest moment, prin ce se intampla, pare rupta in doua, e ultima mea dorinta sa se ajunga la asa ceva

In acelasi timp vreau sa va spun ca tot ce inseamna deciziile pe care CCR le-a luat in timp si nu au fost puse in practica e normal ca in cel mai scurt tmp sa-si gaseasca transpunerea n cadrul legal

– Pe de alta parte, dincolo de mitinguri – am vazut pozitile oamenilor, unele argumentate, altele nu, ideea e ca s-a creat un clivaj in societate

Pe de alta parte, membrii nostri ne indeamna sa continuam

– Va anunt ca am luat citeva decizii

1. Miine vom face de urgenta o sedinta de guvern pentru abrogarea OUG. Abrogarea e termenul folosit de Administartia Prezidentiala cand ne-a cerut. Vom gasi termenul legala ca sa nu intre in vigoare – abrogare, prorogare

2. E nevoie totusi de punerea in concordanta a decizie CCR. Voi demara consultare cu celalalte partide, excluzand pragul de 200.000 de lei, astfel ca dupa un dialog pe care sper sa-l am, in cel mai scurt timp sa trimitem proiect de lege spre Parlament

De asemenea, e important sa spunem ca toate argumentele pe care le-am avut in sustinerea OUG nu au fost bine comunicate. Din acest motiv s-a creat multa confuzie, distorsiuni, care nu au legatura cu ce s-a adoptat. De aceea, Ministerul si ministrul Justitiei isi asuma consecintele

Inchei prin a va spune ca doresc in continuare sa pun in practica programul de guvernare, mai avem 12 puncte de adoptat astfel incat ce au votat romanii sa se regaseasca in viata lor

Va multumesc, o seara buna

