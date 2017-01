PRIMARUL de la IONEŞTI, Constantin Neagoie, a ÎMPUŞCAT un bărbat la o partidă de VÂNĂTOARE! Sa vedem daca procurorii il mai scot inca o data basma curata! 

UPDATE: Victima este un bărbat de 43 de ani, din localitatea Orleşti. Din fericire, el a suferit o rană superficială la picior şi a părăsit spitalul pe propria semnătură – anunta gazetavalceana.ro

La un pas de a provoca o tragedie a fost primarul din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, Constantin Neagoe, care, accidental, a împuşcat o persoană. Totul s-a întâmplat în seara zilei de miercuri, 25 ianuarie 2017, când edilul se afla o partidă de vânătoare organizată legal pe raza fondului cinegetic nr. 35 Scundu, împreună cu alte persoane. La un moment dat, primarul Neagoe a avut impresia că a văzut un mistreţ, iar în acel moment a tras un foc de armă. Însă, nu era un mistreţ, ci o persoană, care întâmplător se afla în zona respectivă.

Victima a fost împuşcată în piciorul stâng, fiind transportată cu o ambulanţă la Spitalul Judeţean Vâlcea, unde a rămas internată. Din fericire, acum este în afara oricărui pericol. Primarul din Ioneşti, însă, s-a ales cu dosar penal pentru uz de armă şi vătămare corporală. Poliţiştii încă mai fac cercetări.

Sursa> Claudia Stanciu – Gazeta Valceana

Primarul Neagoie din Ionesti nu este la prima isprava penala in domeniul armelor de vanatoare. In luna februarie a anului 2014 a impuscat cu cruzime cainele unui ziarist! Daca atunci procurorii din Dragasani nu l-ar fi scos basma curata, cu siguranta nu ar fi existat acest caz acum! Pe acei procurori de ce nu-i trage nimeni la raspundere??? Suntem curiosi daca si de data aceasta il vor scoate nevinovat pe milionarul in euro Neagoie! Tara de secaturi, tara de lichele!

ȘOCANT! Primarul NEAGOIE din Ionești A ÎMPUȘCAT cu cruzime înfiorătoare câinele ziaristului Silviu Popescu

Constantin Neagoie, primarul comunei Ionești, a devenit CRIMINAL DE CÂINI!

Baronul din Ionești a comis ieri, 10 februarie, ziua în amiaza mare, un act de o cruzime ÎNFIORĂTOARE: a împușcat de la nici doi metri cu pușca de vânătoare câinele ziaristului Silviu Popescu, o cățelușă husky siberian. Vecinii primarului au sunat îngroziți la 112, imediat în zonă s-au deplasat polițiștii de la Arme și Muniții din cadrul IPJ Vâlcea, care i-au ridicat pușca primarului CRIMINAL. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz, constituindu-se un dosar penal. Referitor la abominabilul incident, ziaristul Silviu Popescu, aflat efectiv în stare de șoc, ne-a declarat: „Era cel mai cuminte, cel mai blând câine din lume. Țineam enorm la el! Primarul Neagoie știa că este al meu, suntem vecini. Zăpada căzută de pe casă a rupt gardul și câinele a ieșit din curte mea, în stradă. Vreau să vă spun că era pe stradă, nicidecum în curtea primarului, când a venit primarul cu pușa de vânătoare și l-a împușcat cu sânge rece de la nici doi metri. Sunt de-a dreptul înspăimântat de gestul înfiorător al lui Neagoie. Oamenii ca el se cred atotputernici, sfidează legile și instituțiile statului! Se comportă ca niște satrapi! Te poți aștepta ca mâine, poimâine să ia pușca și să împuște un om. Aceasta este România secolului XXI! Sper, totuși, că instituțiile statului își vor face datoria și vor sancționa gestul criminal al lui Constantin Neagoie“ – ne-a spus Silviu Popescu. stăpânul îndurerat al cățelușului husky.

Primarul din Ionești riscă acum ani grei de închisoare. „Ziarul de Vâlcea“ va monitoriza îndeaproape acest caz, având în vedere că am primit semnale că se încearcă mușamalizarea lui. Instituțiile statului trebuie să-și facă datoria indiferent de numele persoanelor implicate în acest caz. Tocmai de aceea solicităm Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea și Parchetului Vâlcea transparență maximă în acest caz și aplicarea legilor în vigoare!

Vom reveni cu informații suplimentare.

(Tiberiu Pîrnău)