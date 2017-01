Derbedeul de la CSM şi-a impus voinţa! Judecătorul Bonciu, scos forţat la pensie! 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât în şedinţa din data de 12 ianuarie 2016 – respingerea cererii formulate de Gheorghe Bonciu, judecător cu grad profesional de Curte de Apel la Tribunalul Vâlcea, privind menţinerea sa în funcţie. Anterior, conducerile Tribunalului Vâlcea şi Curţii de Apel Piteşti s-au pronunţat pentru menţinerea acestuia în funcţie. Urmează ca plenul CSM să formuleze propunere de eliberare din funcţia de judecător a lui Gheorghe Bonciu începând cu data de 22.04.2017 – a notat publicaţia Jurnal Vâlcean.Cum şi-a justificat judecătorul Bonciu cererea în plenul CSM

S-a procedat la audierea în şedinţă, în regim de videoconferinţă, a judecătorului Gheorghe Bonciu. „Am solicitat menţinerea în funcţie întrucât am lucrat aproape 34 de ani numai ca judecător. Am făcut-o din pasiune şi cu bună-credinţă!… Nu am probleme de sănătate şi cred că este şi în interesul instanţei ca eu să îmi desfăşor activitatea încă un an, cu aprobarea dumneavoastră”, a declarat magistratul vâlcean.

Derbedeul de la CSM şi-a impus voinţa! Judecătorul sereist din CSM a bătut cu pumnul în masă şi l-a ejectat din sistem pe unul dintre cei mai corecţi magistraţi vâlceni! Acesta este doar începutul demersurilor anti-justiţie ale acestui individ, postac de frunte pe facebook!