Patronul unei ECHIPE DE FOTBAL din VÂLCEA, ARESTAT pentru JAFURI în Italia 

O grupare de tâlhari care a dat mai multe spargeri pe teritoriul Italiei a fost anihilată, la capătul unei ample operaţiuni , coordonată de DIICOT, la care au participat zeci de poliţişti din cadrul Direcției de Investigații Criminale a IGPR, ofiţeri DGA şi jandarmi de la Brigada Specială de Intervenţie. Oamenii legii au pus capăt, astfel, “aventurii” lui Mădălin Barbu, zis “Ciocolată”, un individ din judeţul Vâlcea care şi-a schimbat de două ori numele pentru a nu fi prins şi a ameninţat un ofiţer de poliţie. Acesta împreună cu un alt cap al grupării, patron al unei echipe de fotbal, a fost arestat, vineri, alături de alţi şapte membri ai grupării de tâlhari, printre care şi doi fotbalişti.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus, joi, reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a nouă membri ai grupării de tâlhari care au dat, timp de mai multe luni, spargeri pe teritoriul Italiei. Mădălin Barbu (care a purtat, anterior, numele de Ciocoiu şi Puşcă) este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, furt calificat în formă continuată şi ultraj comis asupra unui poliţist. De asemenea, Petre Alexandru, Alin Nicolae Lungan, Nicolae Narcis Gheorghe, Andrei Nechifor, Adrian Opriţa Niculescu, Octavian Andrei Băescu,Cornel-Gabriel Pandia şi Marian Cristian Gulea sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, furt calificat, furt calificat în formă continuată şi complicitate la furt calificat în formă continuată. Cei nouă au fost prinşi, joi, în urma a 17 percheziţii efectuate de poliţiştii de la Investigaţii Criminale, cei ai DGA şi jandarmii Brigăzii Speciale pe raza judeţelor Vâlcea, Argeş şi Timiş.

DIICOT precizează că, începând cu luna octombrie 2015 până la sfârşitul lunii februarie 2016, Petre Alexandru zis “Jack” a iniţiat şi constituit împreună cu Mădălin Barbu (fost Puşcă) zis “Ciocoiu” sau “Ciocolată”, Alin Nicolae Lungan, Andrei Nechifor şi Nicolae Narcis Gheorghe, un grup infracţional organizat care a acţionat coordonat, în scopul comiterii de infracţiuni de furt calificat pe teritoriul statului Italian.

„Evenimentul zilei” a aflat detalii şocante despre acest caz care arată cum făcea rost de bani un om de afaceri vâlcean, din jafuri comise în Italia , şi, astfel, îşi sponsoriza echipa de fotbal care a ajuns campioană de judeţ, în anul 2016.

Banda lui Puşcă a fost sprijinită de către Marian Cristian Gulea, Cornel Gabriel Pandia, Andrei Octavian Băescu, Niculescu Adrian Opriţa precum şi de către alţi indivizi. Alin Nicolae Lungan, de 29 de ani, este prezentat pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) ca fotbalist legitimat la AS Oltul Ioneşti. De asemenea, Marian Cristian Gulea, de 35 de ani este legitimat, conform aceleiaşi surse, la AS Căpşunarii Buneşti.

Lider al grupului infracţional este prezentat Petre Alexandru, patron al echipei de fotbal AS Căpşunarii Buneşti, campioana de anul trecut din Liga a IV-a Seria Est.

Acesta s-a ocupat de coordonarea, planificarea, pregătirea şi conducerea bandei de tâlhari, a recrutat membrii grupării, a identificat şi a supravegheat locaţiile vizate de hoţi, a participat la furturi, împreună cu ceilalţi infractori români, a identificat posibili cumpărători ai bunurilor sustrase şi a negociat vânzarea acestora,a coordonat transportul bunurilor furate, a împărţit bunurile sau valorile luate cu forţa către membri ai grupului infracţional.

Aşa cum reiese din referatul cu propunerea de arestare preventivă întocmit de procurorul DIICOT, banda a avut o tentativă nereuşită de spargere în noaptea de 13/14 noiembrie 2015, în localitatea Rolo, Italia. Petre, Barbu, Lungan, Nechifor şi Gheorghe au revenit în aceeaşi localitate în noaptea de 14/14 noiembrie, atunci când a reuşit să fure din sediul unei societăţi bunuri vestimentare şi accesorii în valoare totală de 431.260 euro. Cele zece cutii conţinând articole de casă, 569 de articole vestimentare şi 247 de cutii conţinând articole vestimentare şi accesorii – jerseuri, cămăşi, pantaloni, genţi, poşete, tricouri, jachete, paltoane, portmonee, curele, încălţăminte, prosoape aparţinând unor mărci renumite au fost transportate cu ajutorul unui alt membru al grupului care a pus la dispoziţie autovehiculul de transport şi şoferul afferent. Bunurile au fost, apoi, vândute cu sprijinul lui Pandia. Totodată, în noaptea de 05/06 decembrie 2015, Petre, Lungan, Gheorghe, Băescu, Opriţa, împreună cu alţi suspecţi, au sustras prin efracţie din sediul unei firme situate în localitatea Sona, Italia, bunuri vestimentare, încălțăminte și accesorii aparţinând unor mărci renumite, în valoare totală de aproximativ 350.000 euro.

Înainte de a comite tâlhăriile, Puşcă fusese eliberat de instanţă, sub control judiciar, pe perioada 20 mai2015 – 22 octombrie 2015. Cu această ocazie, un ofițer de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea a constatat și întocmit procese-verbale după ce a sesizat că “Ciocolată” părăsise raza teritorială impusă de judecător. Drept răzbunare, pe 16 ianuarie 2016, în timp ce se afla într-un bar/local public din localitatea Olanu, jud. Vâlcea, Mădălin Barbu (fost Puşcă) l-a amenințat direct cu acte grave de violență pe ofițerul de poliție în legătură cu actele întocmite de către acesta.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de 5 ianuarie.2017 au fost găsite şi ridicate cantităţi impresionante de bunuri vestimentare şi cosmetice ale unor mărci renumite precum şi sume de bani.

Tribunalul Bucureşti a dispus, pe 6 ianuarie, arestarea preventivă a celor 9 inculpaţi pentru o perioadă de 30 de zile.

Au snopit în bătaie un arbitru de fotbal, de faţă cu Ion Crăciunescu

Petre Alexandru şi Cristian Gulea au fost trimişi în judecată, într-un alt caz, alături de un alt fotbalist, Emanuel Codreanu, de la AS Căpşunarii Buneşti, după ce, în octombrie 2014, au snopit în bătaie un arbitru, Bogdan Omeag. De faţă la acel incident a fost şi Ion Crăciunescu, fosta mare glorie a arbitrajului românesc. Procesul celor trei se află, încă pe rolul Judecătoriei Horezu. Arbitrul Bogdan Omeag a fost bătut cu cruzime la finalul meciului de Liga a V-a Vâlcea, Căpşunarii Buneşti – Oltul Drăgoeşti 1-2, de către mai mulţi jucători ai gazdelor. Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Vâlcea a stabilit şi sancţiuni: Cristian Gulea şi Emanuel Codreanu, doi dintre agresori, au fost suspendaţi pentru un an. În schimb, patronul-jucător al echipei Căpşunarii Buneşti, Petre Alexandru, cel pe care arbitrul îl acuză că a instigat la violenţe şi a fost primul care a lovit, a primit doar opt etape de suspendare.

Fost jucător de fotbal la Academia Hagi, Bogdan Omeag a renunţat la cariera de fotbalist după ce a suferit mai multe accidentari şi s-a dedica arbitrajului. “Mulţi dintre martori se tem să depună mărturie, până şi asistenţii mei. Ei au invocat diverse motive şi nu au fost la audierile Comisiei de Disciplină. Nu îi învinovăţesc, dar toţi suntem colegi, mâncăm aceeaşi pâine, eu aş fi sărit să intervin, nu aş sta cu mâinile în sân. Eu am jucat fotbal, ştiu ce înseamnă să fii o echipă, suntem toţi împreună la greu. Mi-a confirmat un arbitru asistent de la meciul următor că am fost lovit şi de Opriţa Marian, am sesizat asta poliţiei, dar aş vrea ca şi AJF să sesizeze acest lucru, pot lua şi ei măsuri, sunt martori care declară că şi el m-a lovit” a declarat, la vremea aceea, arbitrul, citat de presa locală. În urma agresiunii, Bogdan Omeag s-a ales cu timpanul fisurat şi a stat internat două nopţi în spital, dar certificatul medico legal este de 18 zile, incluzând şi îngrijirile de acasă.

Sursa: www.evz.ro/patronul-unei-echipe-de-fotbal-arestat-pentru-jafuri-in-italia.html