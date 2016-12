SI ULTIMII BAIETI DESTEPTI AU PIERDUT DEFINITIV PROCESELE CU HIDROELECRICA PRIN CARE CEREAU DAUNE DE PESTE 100 MILIOANE EURO

SI ULTIMII BAIETI DESTEPTI AU PIERDUT DEFINITIV PROCESELE CU HIDROELECRICA PRIN CARE CEREAU DAUNE DE PESTE 100 MILIOANE EURO

Dupa ce Tribunalul Bucuresti a dat in fond castig de cauza Euro INSOL si Hidroelectrica in toate actiunile formulate de traderii de energie, de producatorii Alro, Elsid, Electrocarbon si de contractorii Romelectro si Andritz, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut integral hotararile Tribunalului si a respins irevocabil pretentiile contestatorilor.

Prin decizia civila nr. 541/13.12.2016 pronuntata in dosarul 36545/3/2012* aflat in rejudecare pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, instanta a respins recursul declarat de Energy Holding impotriva sentintei prin care i-au fost respinse de catre Tribunal pretentiile de 91 milioane lei formulate impotriva Hidroelectrica. Energy Holding pretindea aceasta suma cu titlu de despagubiri pentru faptul ca in anul 2011, atunci cand Hidroelectrica a activat clauza de forta majora pe toate contractele bilaterale din cauza unei secete cu efecte dezastruoase, producatorul nu i-a livrat intreaga cantitate de energie electrica contractata.

Prin decizia 543/13.12.2016 pronuntata in dosarul 31569/3/2012*, aflat de asemenea in rejudecare, Curtea de Apel Bucuresti a respins si recursul formulat de producatorul de aluminiu Alro impotriva sentintei prin care Tribunalul i-a respins contestatia formulata impotriva masurii de aplicare a clauzei de forta majora in anul 2012. Reamintim ca prin decizia civila nr. 490/10.11.2016 pronuntata in dosarul 36781/3/2012* Curtea de Apel a respins irevocabil si pretentiile de 129.664.792 lei formulate impotriva Hidroelectrica de catre producatorul de aluminiu pentru seceta din 2011.

Prin decizia 559/20.12.2016 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul 36857/3/2012* instanta a respins irevocabil si pretentiile de 18 milioane lei formulate de Electrocarbon impotriva Hidroelectrica, pentru diminuarea cantitatii de energie electrica livrata in 2011 datorita secetei hidrologice in care s-a aflat Hidroelectrica si care a fost certificata drept caz de forta majora de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Prin decizia 542/13.12.2016, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut de asemenea si masura Euro Insol de denuntare a Amendamentelor nr. 4 si 6 la contractul de retehnologizare incheiat cu Andritz Hydro pentru Portile de Fier II, validand astfel implicit si masura administratorului judiciar Euro Insol de compensare a avansului de 13,6 milioane Euro achitat de Hidroelectrica si neacoperit de prestatii contractuale. Cele doua Amendamente denuntate de administatorul judiciar Euro Insol prevedeau retehnologizarea de catre Andritz a centralei Gogosu, parte din Sistemul Hidroenergetic Portile de Fier II, pentru o suma de 54,5 milioane Euro, suma la care Andritz ar fi dorit sa adauge inca 16.500.000 Euro cu titlu de ajustari si lucrari suplimentare.

Prin decizia civila nr. 531/29.11.2016 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 22367/3/2013/a1, instanta a respins de asemenea recursul traderului Alpiq Romenergie impotriva sentintei pronuntata in martie 2016 prin care Tribunalul Bucuresti respingea cererea de acordare a unor despagubiri de 215.752.920 lei pentru denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractului nr. 89CE/03.04.2008. Amintim ca acest trader de energie a mai pierdut un proces cu Hidroelectrica in luna aprilie 2016, cand, prin sentinta 3050/27.04.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul 36546/3/2012*, i-au fost respinse despagubiri de 719.152.974 lei.

Prin deciziile 560 si 561/20.12.2016 pronuntate in dosarele 16919/3/2015* si 22456/3/2012*/a4, Curtea de Apel Bucuresti a respins si pretentiile de 68 milioane lei formulate impotriva Hidroelectrica de catre Asocierea Romelectro/Hidroconstructia/ISPH. Asocierea solicitase suma mentionata cu titlu de lucrari suplimentare pretins executate in temeiul Contractului de executie lucrari nr. 21DI/26.01.2004, avand ca obiect realizarea Amenajarii Hidroenergetice Dumitra – Bumbesti, insa pentru care nu exista act aditional incheiat in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

„Suntem aproape de finalul unei batalii judiciare intinsa pe o perioada de peste 4 ani si care a facut obiectul a peste 150 de procese instrumentate in fata Tribunalului Bucuresti, a Curtii de Apel Bucuresti sau a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Prin aceste actiuni baietii destepti vroiau sa obtina anularea denuntarii contractelor de catre administratorul judiciar si continuarea in aceleasi conditii vadit detrimentale pentru Hidroelectrica a acestor contracte pana in 2018, respectiv 2019. Precizam ca din derularea acestor contracte, in perioada 2006-2012, Hidroelectrica a fost prejudiciata cu peste 1 miliard euro. In subsidiar traderii de energie cereau instantelor de judecata 600 de milioane de euro reprezentand daune pentru denuntarea acestor contracte frauduloase. Pe 19 ianuarie 2018 se vor judeca recursurile baietilor destepti la inchiderea procedurii insolventii Hidroelectrica. Atunci speram sa punem punct unuia dintre cele mai mari jafuri din istoria post decembrista a Romaniei”, a declarat av. dr. Remus Borza coordonatorul EuroInsol.

Euro Insol si Hidroelectrica au fost aparate in instanta de avocatii de la Borza si Asociatii, respectiv Stanescu, Milos Dumitru si Asociatii.

BIROUL DE PRESA AL EURO INSOL