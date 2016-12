Toma Ciolacu, primarul din Stroeşti, a montat 400 de lămpi de iluminat public cu LED-uri în toată comuna

Primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu, ne-a declarat că a terminat investiţia de montare a 400 de lămpi de iluminat public cu LED-uri şi în prezent toată comuna are un iluminat la standarde europene. „În acest moment, lucrările la staţia de pompare a apei sunt realizate în procent de 50%, iar la toaletele de la Căminul Cultural în proporţie de 70%. Prioritatea mea, ca primar, este demararea în 2017 a lucrărilor de asfaltare pe toate drumurile din comună”, ne-a spus primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu. Primarul Ciolacu a obţinut aprobarea Consiliului Local din Stroeşti pentru cadourile de sfârşit de an ale copiilor din localitate. În total, vor fi oferite 350 de pacheţele: „Valoarea fiecărui pacheţel va fi de 35 de lei. Am reuşit să obţinem o reducere substanţială din partea firmei EuroMarket, astfel că am achiziţionat nu mai puţin de 10 categorii de produse. În premieră, le vom oferi preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-IV şi câte o jucărie. Astfel, fetele vor primi câte o păpuşică, iar băieţii câte o maşinuţă de poliţie”. În vara acestui an, Primăria a primit finanţare pe OG nr. 28 pentru investiţia pe fonduri europene „Staţie de pompare şi aducţiune a apei din satul Stroeşti în satul Dianu şi extindere a reţelei de apă potabilă în cătunele Udveşti şi Păuneşti”. „Am aprobat în Consiliul Local Stroeşti realizarea din bugetul local a 1,2 km de rigole betonate pe mai multe străzi din localitate. S-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor la proiectul «Alunecare de teren pe DC 132 Stoeşti-Dianu»”, a mai spus atunci primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu. Comuna are două alunecări vechi din 2014, care au fost prinse pe Ordonanţa de Guvern, dar fără finanţare, una la Codreanu, pe DC 131 Stroeşti-Obroceşti şi una în satul Dianu, pe DC 132, în punctul Păuneşti. Pe lângă cele două alunecări de teren, localitatea mai are încă două poduri afectate în urma inundaţiilor din luna iunie 2016. „Cea mai mare speranţă ne-o punem în GAL-ul de la Horezu, în fondurile europene pe care putem să le accesăm prin intermediul acestuia. Şi în mandatul trecut, cele mai multe investiţii s-au făcut cu fonduri europene, prin GAL-ul de la Horezu. În calitate de primar sunt dezamăgit şi de Consiliul Judeţean, şi de Prefectură, şi de Guvern. Sunt convins că voi reuşi să fac multe lucruri pentru localitate, cu ideea asta am şi candidat. Toţi banii pe care vom reuşi să-i atragem, împreună cu Consiliul Local îi vom direcţiona către infrastructura rutieră, pentru că alimentare cu apă avem, canalizarea este prinsă pe masterplanul judeţului, dar la capitolul drumuri stăm foarte prost”, a mai precizat primarul comunei Stroeşti, Toma Ciolacu.

(Petre Coman)