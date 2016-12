Vâlceanul Mădălin Braicau s-a sinucis. A fost găsit fără suflare chiar de mama lui… 

Avea 33 de ani si o viata intreaga in fata. Insa, din motive nestiute de nimeni, a ales sa isi puna capat zilelor, spanzurandu-se – scrie gazetavalceana.ro. S-a intamplat vineri, 16 decembrie 2016, in apartamentul in care locuia din cartierul Traian al municipiului Ramnicu Valcea. Este vorba deapre Madalin Braicau, un tanar care multi ani a muncit in Spania, iar de ceva timp revenise in tara pentru ca nu se mai putea descurca acolo. Din pacate, tanarul a intrat intr-o depresie din care nu a mai putut iesi, iar singura solutie pe care a gasit-o a fost de a-si pune capat zilelor. Madalin Braicau a fost gasit fara suflare chiar de mama sa.

Politistii criminalisti IPJ Valcea au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Trupul neinsufletit al tanarului a fost dus la Medicina Legala, urmand ca zilele viitoare sa fie inmormantat – mai relatează gazetavalceana.ro.

Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleante familiei îndurerate!