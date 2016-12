Paul Dinu a fost desemnat sportivul anului în Vâlcea!

Karateka legitimat la CS Chimia, Paul Dinu (39 ani) a fost desemnat de DJTS cel mai bun sportiv vâlcean al anului în curs, după medaliile obţinute în concursurile internaţionale. De altfel, în ultimii ani, karatele a fost sportul numărul unu în Vâlcea, având şi acum patru laureaţi în primii 10 sportivi. Cu opt medalii internaţionale şi opt medalii naţionale, Paul Dinu a fost desemnat pentru prima dată în carieră ca fiind sportivul numărul unu al Vâlcii. La vârsta de 39 de ani, Paul Dinu şi-a văzut visul cu ochii, fiind desemnat de DJTS cel mai bun sportiv al anului şi acum va renunţa la activitatea internaţională. ”Sunt pentru prima dată desemnat sportivul anului, după ce 17 ani consecutivi am fost în primii 10 sportivi. Mă bucur că a 17-a oară a fost cu noroc, nu am renunţat la cariera de sportiv, pentru că aveam acest ţel. Este ultima dată când vin la gală ca sportiv, sper însă să fiu în top ca antrenor, am fost de două ori antrenorul anului. Din punct de vedere internaţional, renunţ la activitate, fiind la final de carieră, poate voi continua din inerţie pe plan naţional. Probabil dacă ieşeam de la începuturile carierei sportivul anului în Vâlcea, aş fi abandonat mai demult cariera de sportiv. Anul trecut am fost antrenorul anului, acum sunt sportivul anului!” a declarat Paul Dinu. Pe locul 2 în topul DJTS Vâlcea s-a situat tânărul şahist Bogdan Deac (CS Şah Club), care are doar 15 ani şi a cucerit cinci medalii la concursurile internaţionale. Podiumul a fost completat de karateka Andreea Bîlă (CS Chimia), care a adus şi ea 6 medalii internaţionale.

Noul conducător de la HCM Râmnicu Vâlcea, Petre Berbecaru speră ca la următoarea gală, în top să se regăsească şi handbaliste. ”Ani la rând, cât timp a existat Oltchim, handbalul monopolizat gala, spre regretul meu, acum nu am regăsit nicio handbalistă. Sper însă să fie doar o problemă de moment. Cred că, anul viitor, precis vom avea măcar o handbalistă în topul primilor 10 sportivi, iar masa va fi plină cu jucătoarele noastre. Este un mare merit al autorităţilor locale că handbalul nu a murit la Vâlcea, aşa cum este el, încă există şi face paşi înainte. Anul viitor, la gală, masa va fi plină de handbaliste. Cu eforturile făcute acum de autorităţile locale, cu bugetul alocat pentru sezon, vom face o echipă care să fie pe locurile 2-3 în campionat şi să ne clasăm pe un loc de cupă europeană” a declarat Petre Berbecaru.

Premierea a fost efectuată de noul antrenor secund al HCM Râmnicu Vâlcea, Luminiţa Dinu, intens solicitată la poze de participanţii la gală.

”Îmi doresc să fiu sănătoasă alături de familie şi să petrec acest sfârşit de an cu echipa de handbal. M-am ataşat de HCM şi sper ca 2017 să ne găsească sănătoase şi să obţinem rezultatele care le aşteptă suporterii vâlceni. Veţi auzi numai de bine de echipa de handbal HCM!”

Directorul DJTS Vâlcea, Bogdan Marinescu speră ca, anul viitor, medaliile pentru Vâlcea să fie mai numeroase. ”A fost un top frumos, am încercat să mulţumim toţi sportivii şi antrenorii acestora, cei care au adus medalii pentru Vâlcea. Am premiat opt ramuri sportive olimpice şi neolimpice şi sper ca anul viitor să fie rezultate mult mai bune. Sperăm ca toţi sportivii să beneficieze de fonduri mult mai multe, pentru a putea face performanţă” a spus Bogdan Marinescu. Gala Sportului Vâlcean a fost organizată de DJTS şi Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea.

TOP 10 SPORTIVI VÂLCEA

1. PAUL DINU (Chimia / karate) – 3 medalii Campionatul Mondial, 3 medalii Campionatul European, 4 medalii Campionate Naţionale, 4 medalii Cupa României, 1 medalie Cupa Mondială, 1 medalie Cupa Europeană. Antrenor Constantin Daneş

2. BOGDAN DEAC (CS Şah Club / şah) – 2 medalii campionate naţionale, 5 medalii la turnee internaţionale. Antrenor Ioan Hervig Vârlan

3. ANDREEA BÎLĂ (Chimia / karate) – 3 medalii Campionatul Mondial, 2 medalii Campionatul European, 4 medalii Campionate Naţionale, 3 medalii Cupa României, 1 medalie Cupa Europeană. Antrenor Paul Dinu

4. OVIDIU PINTEA (Chimia / fotbal tenis) – 1 medalie Campionat Mondial. Antrenor: Cristi Lazăr

5. ANDRADA BULAI (Chimia / haltere) – 3 medalii Campionat Naţional copii, 3 medalii Campionat Naţional junioare II, 3 medalii campionat naţional junioare I, 3 medalii Campionat Naţional tineret. Antrenor: Dinu Gheorghe

6. NICOLAE STANCIU (Chimia / karate) – 2 medalii Campionat Mondial, 3 medalii Campionat European, 5 medalii Campionat Naţional, 4 medalii Cupa României. Antrenor: Paul Dinu

SILVIU GHIŢĂ (Chimia / karate) – 2 medalii Campionat Mondial, 3 medalii Campionat European, 6 medalii Campionat Naţional, 4 medalii Cupa României, 1 medalie Cupa Mondială. Antrenor: Paul Dinu

7. IONUŢ LUCIU (Chimia /kempo) – 5 medalii Campionat Naţional. Antrenor: Constantin Daneş

BOGDAN BESTEA (Chimia / kempo) – 4 medalii Campionat Naţional. Antrenor: Constantin Daneş

8. CRISTIAN MANEA (Chimia / atletism) – 2 medalii Campionat Naţional juniori 1, 1 medalie Campionat Naţional tineret. Antrenor: Lelioara Alexandrescu

9.ANDREI UDUBAŞA (CSS / box) – 1 medalie Campionat Naţional tineret. Antrenor Marius Băluţă

10. EDUARD LĂZĂROIU (Chimia / lupte) – 1 medalie Campionat Naţional tineret). Antrenor Cornel Lupu).

