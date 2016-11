Băsescu declară că știe și va spune multe despre condamnarea lui Mircia Gutău. Judecătoarea Livia Stanciu va fi arestată

”Am avut tot timpul convigerea că Gutău a fost nevinovat și că i s-a făcut o înscenare, după ce Tribunalul și Curtea de Apel îl declară nevinovat, la Curtea Supremă, cu 2 la 1, doamna Stanciu și încă o doamnă au spus că e vinovat. Gutău nu a avut parte de un proces corect. Gutău a fost o înscenare ordinară. Ca să am conștiința împăcată, mă voi duce la Procurorul General și am să îi spun tot ce știu despre cazul Gutău. Nu am știut la vremea respectivă, am aflat mult mai târziu. Vă confirm ceea ce a spus și CEDO, că Gutău nu a avut parte de un proces corect.

Nu am dubii în ceea ce privește Gigi Becali, Victor Becali, Remeș, dar în cazul Gutău am dubii serioase. Ele au fost confirmate și de CEDO. A fost dubioasă condamnarea lui Gutău la Înalta Curte, iar doamna Livia Stanciu are o responsabilitate uriașă. Faptul că stă cu nesimțire în poziția de Judecător al Curții Constituționale și se știe că a participat la o înscenare, e un lucru care va trebui rezolvat. Mă tem că doamna Stanciu va trebui luată de acolo pe cazul Gutău, dar nu de DNA, ci de Parchetul General”, a afirmat Traian Băsescu, în direct, la România TV relatează criterii.ro