Scene de K1 la un meci din Liga a IV-a Valcea: „Arbitrajul ne-a intaratat!”. VIDEO 

S-a intamplat in judetul Valcea intre juatorii a doua echipe de liga a IV-a, AS Baile Olanesti si Foresta Malaia, scor final 4-2. Mai exact, s-au impartit lovituri de K1 intre jucatori, inclusiv picioare in cap! Totul a plecat de la o lovitura cu cotul nesanctionata de arbitru cu cartonas rosu, conform http://sptfm.ro/.



Primarul din Malaia da vina pe centralul care i-a refuzat echipei sale doua penalty-uri: „Am avut doua penalty-uri clare, arbitrul n-a vrut sa fluiere. Arbitrajul ne-a intaratat intre noi. Nu sunt de acord cu bataile, dar jucatorii au fost provocati! Trebuiau aratate si 10 cartonase rosii!„, conform sport.ro.

Marin Nicolae, antrenorul de la Baile Olanesti, e si el nemultumit de arbitraj: „Centralul Croitoru a fost depasit inca de la inceput. Nu a stiut sa-i tina in frau pe jucatori. Un jucator de-al meu a primit o gheata in gura de la un adversar. S-a ales cu toata gura praf! S-au aratat 3 eliminari pentru Malaia si doua pentru noi. A fost frustrare mare la Foresta, ei luasera doar 6 goluri in 8 etape si noi le-am dat 4 intr-un singur meci!„