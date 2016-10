Aurel Simion, producător de preparate din carne din Vâlcea: Este mai rentabil să vinzi la export decât în ţară

Compania Avi-Giis din judeţul Vâlcea, cu activităţi în prelucrarea şi conservarea cărnii, deţinută de Aurel Simion şi Ion Georgescu, mizează anul acesta pe vânzări totale de 1,7 milioane de euro, în creştere cu 20% faţă de anul precedent. Fabrica de preparte din carne Avi-Giis prel­ucrează zilnic o tonă de carne, ma­terie primă provenită exclusiv din România, şi pe care o trans­formă în pastramă, cârnaţi, sala­muri, dar şi alte produse care se încadrează la categoria premium, potrivit reprezentanţilor companiei, acesta fiind şi motivul pentru care nu prelucrează cantităţi mari.

„Suntem prezenţi cu produsele noastre în Craiova, Vâlcea, Gorj, Piteşti şi Constanţa prin distribuitori, în cele trei magazine proprii din Vâlcea, dar şi în Auchan şi Carrefour, iar de anul trecut pe piaţa externă în Spania şi Italia, în urma participării la târgul alimentar Anuga din Germania. Am fost şi în Mega Image un an, dar am renuţat după ce retailerii m-au condiţionat să vând sub brandul lor. Nu am vrut să renunţ la brandul meu”, a declarat pentru ZF Aurel Simion, administratorul companiei.

Antreprenorul român vrea să îşi concentreze eforturile spre a vinde mai mult la export, unde lucrurile sunt „mai aşezate”, după ce în urma participarii la cel mai mare târg alimentar din lume, SIAL, care s-a încheiat recent la Paris, reprezentanţii Avi-Giis şi-au găsit partneri comerciali pentru export în Anglia, Franţa şi Spania.

