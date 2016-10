Baronul de Berbeşti, Vintilă Chelcea, a sabotat firma primăriei şi a trucat o licitaţie în favoarea amicilor liberali

Din cauza atitudinii sfidătoare şi agresive a primarului oraşului Berbeşti, Vintilă Chelcea (zis „Baronul”), administratorul firmei SC Gospodărie Locală SRL Berbeşti, Ion Iordache, şi-a dat zilele trecute demisia din funcţie. Firma în cauză aparţine integral de Consiliul Local Berbeşti, iar divergenţele dintre primarul Chelcea şi Ion Iordache au apărut ca urmare a atribuirii unei lucrări de demolare în condiţii dubioase şi penale. Concret, în urmă cu circa două luni, Consiliul Local Berbeşti a decis demolarea imobilului vechii şcoli din campusul şcolar, o lucrare estimată atunci la valoarea de peste 800 milioane de lei vechi. Dar, baronul Chelcea a fost nemulţumit, deoarece, la momentul respectiv, Ion Iordache i-a refuzat oferta pe „motiv” că primarul din Berbeşti a găsit altă firmă pentru executarea lucrării, iar SC Gospodărie Locală SRL Berbeşti primea 10% din contract. Drept urmare, primarul Chelcea… s-a supărat şi a scos la licitaţie pe SEAP. În condiţii extrem de dubioase, firma SC Tom Geoconstruct SRL din Vlădeşti a fost declarată câştigătoare, deşi exista o firmă în subordinea primăriei care putea executa acest gen de lucrări. Se aude că patronul societăţii comerciale cu sediul social în Vlădeşti are unele legături cu deputatul Cristian Buican, adică colegul şi şeful de partid al lui Vintilă Chelcea. Firma SC Tom Geoconstruct SRL a fost înfiinţată abia în anul 2013, nu are nici un fel de experienţă în demolări, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de numai 12 miliarde de lei vechi şi un profit consistent de circa 1 miliard de lei vechi. Oamenii locului din Berbeşti spun că demolarea propriu zisă a vechii şcoli din oraş s-a făcut în bătaie de joc. În plus, primăria a recuperat foarte puţine materiale şi articole didactice: cărămizi, ţigle, centrale termice, geamuri şi uşi termopan, etc. Toate aceste bunuri, unele în stare foarte bună, nu se ştie unde au dispărut, în condiţiile în care, până în 2010, Primăria Berbeşti a investit mai multe miliarde de lei vechi în modernizarea şi dotarea şcolii.

Aşa cum am mai spus, Consiliul Local Berbeşti a aprobat în urmă cu două luni o valoare a lucrării de demolare de 800 milioane lei vechi, dar, rapid, după ce a primit informaţii de la primarul Chelcea (care aflase anterior direct de la Ion Iordache, fost administrator al SC Gospodărie Locală SRL Berbeşti), firma SC Tom Geoconstruct SRL a depus o ofertă cu doar 60 milioane de lei vechi mai mică şi a câştigat „licitaţia”. Conform specialiştilor în domeniu, o astfel de lucrare de demolare nu costă mai mult de 400 milioane de lei vechi. Tot profitul estimat la peste 340 milioane de lei vechi a ajuns probabil în buzunarele amicilor din conducerea PNL Vâlcea sau din cadrul Primăriei Berbeşti. Rămâne de văzut ce va face noul administrator al SC Gospodărie Locală SRL Berbeşti şi cum va rezolva problemelor cetăţenilor oraşului, dar şi cum va reuşi să acopere salariile celor 7-8 angajaţi ai societăţii?!?

Pe de altă parte, merită subliniat aici că, la începutul acestui an, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea au început urmărirea penală într-un dosar care îl vizează pe actualul primar al oraşului Berbeşti, Vintilă Chelcea. Primarul Chelcea este cercetat în legătură că patru fapte petrecute în timpul mandatului său: organizarea unei licitaţii trucate cu SC As Beton SRL; contracte de asfaltare cu Strabag; procese verbale de custodie pentru diverse materiale la fosta Casă de Cultură (gresie, faianţă şi alte obiecte sanitare); amenajarea a două parcuri în Berbeşti la preţuri mult umflate. De altfel, două din aceste fapte ale primarului Chelcea au fost sesizate procurorilor vâlceni de către Curtea de Conturi. Astfel, din verificarea documentelor prezentate, Curtea de Conturi a constatat anul trecut că în cazul contractul de concesiune 5897/23 august 2010, încheiat între Primăria Berbeşti și SC AS Beton SRL Budeşti, pentru concesionarea a 4.000 mp teren situat în intravilanul satului Târgu-Gânguleşti au fost încălcate prevederile HCL nr. 37/2010 în sensul că încheierea contractului de concesiune nu s-a desfăşurat în urma organizării unei licitaţii publice care să respecte legislaţia în vigoare, iar în aceste condiţii preţul concesiunii conform art. 4 alin. 1 din contract a fost stabilit la suma de l leu/mp/an, faţă de 5 lei lei/mp/an stabilit, ca preţ de pornire, de către Consiliul Local al Oraşului Berbeşti prin HCL nr. 37/2 iulie 2010. Contrar hotărârii consiliului local, în caietul de sarcini semnat de primar, nivelul minim al redevenţei a fost redus de la 5 lei/mp/an la 1 leu/mp/an. Contractul a fost semnat de către primarul Vintilă Chelcea şi Rădoi Maria – contabil şef şi nu a fost semnat de legalitate de către Cumpănaşu Marcel, secretar al Consiliului local cu delegaţie. Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: HCL nr. 37/2010, privitoare la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 4.000 mp din punctul Târgul săptămânal cuprins în domeniul privat al localităţii Berbeşti, situat în intravilanul satului Târgu Gânguleşti art. 5 şi art. 7; Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, art. 61, alin. 2 (punctul 14 din procesul verbal de constatare anexat raportului de audit). Culmea tupeului, primarul Chelcea a dat în judecată… Curtea de Conturi în chestiunea contractului cu AS Beton SRL. Un alt fapt la limita penalului semnalat de mai mulţi consilieri locali din Berbeşti se referă la proiectul de modernizare a campusului şcolar: de la o valoare iniţială aprobată în anul 2008 de 400.000 lei s-a ajuns, după câteva acte adiţionale încheiate de primarul Chelcea cu o firmă constructoare, la o valoare record de 10,4 milioane de lei. Pentru a acoperi această diferenţă uriaşă, primăria a fost nevoită să facă un împrumut de 1,5 milioane de euro.

(Nicu Trandafir)