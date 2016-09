Merită să lucrezi cu salariul minim pe economie în fabrica de componente auto Faurecia din Vâlcea?

În timpul conferintei la care grupul Faurecia inaugura fabrica de tapiterii auto de la Ramnicu Valcea, discursul viceprermierului Costin Borc a fost intrerupt de cineva din fundul salii care a strigat: 200 de euro salariu!. De aici poate porni o intreaga discutie si in articol puteti citi despre avantajele pe care companiile multinationale ce platesc salarii atat de mici spun ca le ofera angajatilor, dar si despre situatia cu totul speciala din zona Valcea. Salariile mici au schimbat si strategiile de recrutare, iar compania va aduce si roboti la fabrica. Industria de componente auto este uriasa si peste 100.000 de romani lucreaza la mai bine de 600 de companii. Marele „of” al angajatilor este ca in destule cazuri salariile sunt mici, in timp ce companiile spun tot mai apasat ca tarile low-cost recupereaza si vor ajunge sa preia productie care acum se realizeaza la noi. Pe de alta parte, auzim des de cazuri in care un angajator cauta sute de oameni si nu prea gaseste, fiindca salariile sunt mici si multi oameni prefera sa stea acasa sau sa munceasca pe unde apuca in loc sa mearga la multinationala care plateste putin. Cea mai recenta fabrica auto deschisa in tara – Faurecia Rm Valcea – reprezinta un studiu de caz cat se poate de interesant. La fel ca alte companii din domeniu si Faurecia angajeaza doar forta de munca necalificata si cele mai mici salarii sunt egale cu minimul pe economie.

Un strigăt de disperare: 200 de euro/lună

Faurecia este un grup auto care la nivel mondial are 103.000 de angajati, dintre care 3.000 sunt in tara. Compania a inaugurat marti la Ramnicu Valcea o fabrica de tapiterii auto care a starnit controverse pe plan local. Presa din zona a scris articole dure la adresa Faurecia pe tema salariilor mici oferite de companie. Daca la o buna parte dintre companiile auto din alte zone nu exista salarii nete de sub 1.400-1.500 lei/luna, la Faurecia sunt si de sub 1.000 lei. Pe retelele sociale s-a vorbit de sclavie, de exploatare si s-a folosit un ton agresiv. S-a spus ca Faurecia nu gaseste oamenii, fiindca plateste prost. Marti, in timpul ceremoniei de inaugurare a fabricii, vicepremierul Costin Borc vorbea despre locuri de munca de inalta calitate si despre mandria de a avea investitori in tara. In acel moment, o voce din sala in care se aflau multe sute de oameni l-a intrerupt strigand: 200 de euro salariu!. Borc a reluat rapid discursul si vocea a mai strigat un minut mai tarziu: 200 de euro salariu! Suma nu este departe de adevar, au admis cei de la Faurecia care spun ca nu angajeaza forta calificata de munca si ca angajeaza si cu salariul minim pe economie (1.250 lei brut, 925 lei net). Exista insa si avantaje, explica Daniela Mihaila, manager de resurse umane la Faurecia. „Avem o grila de vechime. Pe masura ce devii loial companiei ti se modifica salariul. De exemplu avem un bonus de productie care este aproximativ 20% din salariul de baza”.

O calificare utilă toată viaţa

Pentru angajati exista o perioada initiala de formare ce dureaza trei saptamani, dupa care se continua pe linia de productie alte trei luni sub supraveghere. „Practic dupa trei luni de zile putem discuta despre eficienta operatorului respectiv. Politica noastra porneste de la un salariu minim de incadrare, urmand ca dupa sase luni acest salariu sa fie majorat”. Cei de la Faurecia spun ca nu doar salariul este important, ci si faptul ca, prin cursurile de formare, compania califica diversi tineri care pot folosi cele invatate si pe mai departe in parcursul lor profesional. Evident insa ca pentru multi ideea unui salariu de pornire atat de mic este de neconceput, mai ales ca este vorba de o munca de migala care iti solicita ochii extrem de mult. Faurecia are venituri anuale de peste 20 miliarde euro si numarul de uzine trece de 300. Cand face o investitie, grupul calculeaza costurile „la sange:. iar capitolul salarii este esential si evident ca trebuie mentinut la niveluri scazute. Cum sunt insa salariile in Africa de Nord in comparatie cu Romania, l-am intrebat pe Mircea Bucur, directorul fabricii. „Ar trebui sa luam in considerare si eficienta costurilor salariale, nu doar costurile in sine. Daca, de exemplu, eficienta unui muncitor roman, raportat la salariul lui reprezinta, sa zicem, 50%, eficienta unui portughez raportat la salariul lui poate reprezenta 70%, iar eficienta unui muncitor in Africa, raportat la salariu, poate reprezenta 20%”. Cei de la Faurecia spun ca la inceput nu le-a fost greu sa gaseasca oameni insa apoi lucrurile s-au complicat si strategia se schimba, astfel ca se recruteaza si in mediul rural pe o raza de 40 km in jurul orasului Rm Valcea. Important este faptul ca fabrica nu concureaza doar cu companii rivale cand este sa obtina noi proiecte, ci si cu divizii ale Faurecia din tarile low-cost, mai ales Maroc si Tunisia, contand enorm costurile cu manopera, mai mult decat cele logistice.

Roboţii încep să apară

Planurile Faurecia pentru unitatea valceana includ si aducerea de roboti, nu doar de oameni. Se vor aduce 11 roboti industriali (trei complecsi si opt simpli) in valoare de aproximativ un milion de euro, roboti ce vor fi folositi la operatiuni extrem de complicate ce necesita multa atentie. Vor fi aduse, spre exemplu, masini automate de cusut, dar si unele care sa execute cusaturile decorative de piele. Mircea Bucur, directorul fabricii, a tinut sa precizeze ca robotii nu sunt adusi pentru a elimina locuri de munca, ci pentru a face operatiuni imposibil de realizat de catre operatorii umani. „Nu neaparat pachetul salarial al angajatilor determina implementarea robotilor. Ei au multe avantaje: repetitivitatea, lucrul 24 de ore din 24, dar si reprogamarea usoara doar din touch-screen pentru operatiuni diferite”. Trebuie spus si ca Rm Valcea este un oras cu totul special, fiind cunoscut si in afara tarii prin hackerii romani care au dat lovituri si s-au imbogatit pacalind in special americani. In acest context putem banui ca foarte multi tineri care vor sa se angajeze au prieteni care au obtnut direct sau indirect sume mari de bani din diverse operatuni ilegale pe internet. Tinerii care isi vad prietenii cumparandu-si telefoane si haine scumpe nu prea vor fi atrasi sa lucreze pe 1.100 lei/luna la Faurecia. Insa economia judetului Valcea nu este intr-o stare prea buna, astfel ca o companie care creeaza 2.000 de locuri de munca nu este „de lepadat”. Constructia fabricii a inceput in decembrie 2015, iar productia, in luna mai a acestui an. Faurecia activa intr-un loc mai vechi care era prea mic, astfel ca utilajele au fost mutate in noul amplasament. In prezent sunt 1.200 de angajati, dintre care 100 sunt personal TESA, obiectivul fiind sa se ajunga la 2.200 la final de 2017. Cele mai multe tapiterii merg catre modele precum Peugeot 208 si Renault Scenic, dar sunt discutii si s-au construit componente de pre-serie si pentru modele scumpe, precum Porsche Cayenne si Volkswagen Touareg. Proiectul nu este inca alocat, insa este vorba de huse din piele si huse cu design special, proiecte cu mare valoare adaugata. Este posibil ca in 2017 fabrica sa primeasca proiectul. Tapiteriile produse la Valcea vor ajunge anul acesta pe 280.000 de masini, iar la anul se doreste o dublare a capacitatii de productie. Fabrica vrea sa incheie anul cu afaceri de 28 milioane euro.

